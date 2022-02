Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edición "vedada"

Buenos días. Siendo las 7 am, aquí estamos con su newsletter favorita, y con todo lo que usted precisa saber acerca de Uruguay y el mundo. Bueno, más bien de Uruguay, porque el Mundo se lo dejamos a Carlos Ríos, y su newsletter específica. Esta va a ser otra edición especial, de Siete, no porque tengamos problemas de sueño como el miércoles, sino porque ya estamos alcanzados por la veda electoral. Es muy raro trabajar así, porque ayer fue una tarde de locos en la redacción de El País, con rumores y versiones de encuestas de todo tipo y color. Pero cosas de las que ya hoy no podemos hablar. Intentaremos entonces mantener una postura "zen".

El presidente Vázquez entra en campaña

Tabaré Vázquez este jueves en la puerta de su casa junto a algunos militantes. Foto: Leonardo Mainé

Esta noticia, según usted interprete la ley, podría estar vedada o no. O al menos casi tan vedado como tiene el presidente en la constitución, opinar sobre temas electorales. Entonces ya que el presidente Vázquez salió el último día posible a criticar la reforma "Vivir sin Miedo", impulsada por Jorge Larrañaga, es de rigor que nosotros le llevemos esa información al lector. Y es lo que hacemos en esta nota, que narra los detalles de una inusual aparición de Vázquez ante los medios de prensa.

Condenan a Envidrio por créditos laborales

Obrero trabajando en la fábrica Envidrio. Foto: Presidencia

La justicia condenó a la empresa Envidrio a pagar más de un millón de pesos a ocho trabajadores por concepto de licencias, salarios vacacionales y aguinaldos adeudados. En su momento, la empresa estuvo en el ojo del huracán, por los vínculos de su líder fundador, el ex diputado Placeres, con negocios turbios con Venezuela. Esta sentencia se refiere a los créditos que reclamaron algunos trabajadores, que denunciaron estaban trabajando "en negro", en la planta de fabricación de botellas. No se puede hablar mucho desde aquí de impactos o reacciones políticas, pero ya habrá tiempo.

Uruguay no mejora haciendo negocios

Puerto de Montevideo. Foto: El País.

El clásico informe "Doing Business" del Banco Mundial volvió a mostrar una caída de Uruguay en el ranking de países más interesantes para hacer negocios. Nuestro país, de acuerdo a este trabajo, estaría en el lugar 101, de los 190 países evaluados. Más mitad de tabla, difícil. ¿Habrá repechaje? Al parecer la cosa no sería tan grave, ya que la caída en el ranking se debería a que otros países mejoraron más que nosotros. En fin... vaya y lea la nota usted mismo.

La lepra no desapareció

Una nota para asustar un poco a la gente, y no tiene que ver con encuestas. Al parecer, la terrible enfermedad de la lepra, algo que remontaba a tiempos antiguos e imágenes de gente padeciendo lesiones horribles, no está tan acabada como uno quisiera pensar. Esta nota de Analía Filosi explica que si bien todavía es técnicamente factible contraerla, su impacto no es el mismo de antes, y que sus enfermos deben ser tratados de manera socialmente integrada. Si usted sigue esta newsletter, sabrá que el autor tiene una hipocondria exacerbada, así que si le interesa el tema. vaya y lea aquí. Yo me abstengo, que ya me empieza a picar todo.

Café Starbucks, "made in Uruguay"

Starbucks. Foto: Flickr

Esto es casi un "inn content". Pero en tiempos de vacas flacas y vedas, todo sirve para completar las Siete noticias del día. Esta dice que la multinacional Starbucks llegó a un acuerdo con otra multinacional como Nestlé, para que el café que se usará en toda América Latina, sea producido en Uruguay. No queda claro que parte del proceso será hecho aquí, pero deducimos que será el tostado y el empaquetado. A ver si con eso nos baja un poco el precio en nuestro país, por lo menos.

Un lavadero "inclusivo" en Maldonado

Otra nota humana, diferente, de esas que la gente siempre pide a los medios y periodistas. Se trata de un proyecto donde jóvenes con síndrome de Down, manejan un lavadero que trabaja con hoteles y empresas en Maldonado. El objetivo, según explican en esta nota sus impulsores, es ayudar en la integración de las personas con este síndrome, y que logren tene runa independencia económica. Vale la pena.

La partida sorpresiva del Dr Paullier

Lola Peverelli, Juan Carlos Paullier.

Con esta nota, cerramos esta edición de Siete a todo clima TVSHow. Es que la noticia de la tempestuosa salida del Dr Paullier y su ciclo Calidad de Vida de canal 12, ha generado una tormenta de lecturas en la web de El País. No sabemos si es la gente que sigue al dedillo sus recomendaciones saludables, si son fans de sus buzos escote en V de tonos muy jugados, o el hito final: las fotos de su luna de miel posando en "sunga". Al parecer todo eso ha generado conflictos en la producción, que determinaron su salida del canal. Una telenovela interesante para cerrar esta newsletter vedada.

La dejamos por acá. Para cerrar no tenemos mucho apra decir, salvo invitarlos a engancharse el domingo a la transmisión rupturista que pensamos hacer de la jornada electoral desde la redacción de El País. Si usted quiere ver lo mismo de siempre, la gran producción visual, los politólogos afinados, y todo eso, ya sabe donde buscarlo. Si quiere ver algo distinto, con toda la información, y compartir algo del clima pasional y efervescente que se vive en una redacción de un diario, pase por nuestra web, que lo vamos a sorprender.