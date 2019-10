Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Moreira, Chile, higiene femenina y el gurú optimista

¡Buen día! Después de un fin de semana al filo del ataque de nervios por todo lo que ha pasado políticamente, aquí llegamos a las siete de la mañana del lunes, con las siete noticias que no puede dejar de saber. ¿El clima? Nublado, lluvioso, y frío, por varios días, con un invierno que se niega a dejarnos vivir en paz. Para calentarse, puede leer las noticias políticas, donde la histeria pre electoral, ha elevado los termómetros a punto de ebullición. Un consejo, no entre a twitter durante toda la semana. Y para mantenerse informado, siga este newsletter, que no se perderá de nada.

Blancos logran neutralizar una crisis explosiva

El intendente Carlos Moreira antes de comenzar la conferencia de prensa. Foto: Darwin Borrelli

Al final, la cosa salió relativamente bien para los blancos. Bueno, eso teniendo en cuenta en lo que pudo haber terminado el escándalo por la filtración de unos audios que comprometían al intendente de Colonia, y hombre fuerte del "Larrañaguismo", Carlos Moreira. La renuncia pacífica de Moreira al partido, al menos hasta que se procese la información profunda del tema, evitó que el partido ingresara en una guerra fraticida a una semana de las elecciones. Pero dos cosas quedaron claras: primero, que los blancos siguen siendo expertos en complicarse la vida. Segundo, la justicia de la turba nunca es buena consejera, y lo que al principio parecía un caso de abuso flagrante, fue "cambiando de caratula", dejando en falsa escuadra a mucho periodista y comunicador que, unos por corazoncito ideológico, y otros por puro afán de quedar bien con la corrección, dictaron sentencia final sobre un tema muy complejo en 10 minutos. El debido proceso, chiques, es la consecuencia de mil años de evolución del derecho occidental, alguna razón de ser tiene... Acá mi visión del asunto.

Martínez y un planteo removedor

Martínez fue muy cuidadoso ayer en Mercedes al referirse al caso del intendente Moreira. Foto: El País

En un fin de semana en el cual el oficialismo sacó todas sus baterías a la calle, para solidificar la sensación de "levantada" de los últimos días, el candidato Daniel Martínez se descolgó con una propuesta llamativa: reducir a la mitad el IVA a los productos de higiene femenina. Es de imaginarse que este anuncio debe ser el producto de arduas semanas de focus groups y análisis del sentir del votante, y que será la puntilla que asegure una recuperación del FA en las encuestas. Una sugerencia ya que estamos en esa: capaz sería bueno bajar los impuestos a los protectores solares, ahora que en algún momento volverá el calor. Es un producto clave de salud pública, y que paga impuestos como un etiqueta azul.

Violencia chilena ingresa en campaña uruguaya

Manifestaciones en Chile. Foto: AFP

Otro inesperado hizo ingreso en la campaña en los últimos días, al estallar en Chile una serie de protestas populares que se saldaron con 8 muertos, y obligaron a militarizar la capital. Esto llevó a que el Pit Cnt,gente como Constanza Moreira y otros dirigentes oficialistas, le afearan a Talvi el haber citado a ese país como ejemplo de hacer las cosas bien en varios rubros. La verdad es que la reacción es bastante asombrosa. Primero, porque en los rubros que menciona Talvi (educación, integración comercial, diálogo político), Chile tiene datos objetivos de éxito indiscutible. La segunda, porque desde el regreso de la democracia, Chile ha sido gobernado casi todos los períodos por una alianza de izquierda muy cercana al Frente Amplio, y en dos períodos por Michelle Bachelet, una presidente muy cercana al ala más izquierda latinoamericana. Por último, Sebastián Piñera fue electo presidente hace menos de dos años con el 54% de los votos. ¿Es democrático justificar este tipo de violencia contra un mandatario legítimo? Sin mencionar que lo que supuestamente desató el problema, fue un alza del 5% del pasaje de subte. ¿Se imagina lo que habría que hacer acá?

Agua que no has de beber...

Planta potabilizadora de aguas corrientes. Foto: archivo El País

Esta nota abrió ayer la sección Que Pasa del diario, y tal vez no tuvo la repercusión que merece, por el clima electoral que tiñe todo el debate público. Pero explica los resultados de las investigaciones que se han llevado adelante últimamente sobre la calidad del agua del río Santa Lucía, principal fuente que usa OSE para brindar agua potable a todo el sur del país. Y los resultados no son nada buenos, como era de esperarse. La nota explica que el presidente Vázquez se ha comprometido a buscar una solución a este tema tan importante, antes de dejar el poder. Pero los tiempos no parecen jugar a su favor. Un tema que hay que seguir.

Los nombres "prestados" en política

Robert lima. El exfutbolista acompaña a Sergio Botana.

Otra nota de Que Pasa de ayer. Esta interesante crónica cuenta sobre esas figuras populares, que deciden aportar su nombre para campañas, listas, y publicidades electorales. Y que muchas veces lo hacen más por amistad o cercanía personal con algún candidato, que por un compromiso demasiado consciente con las ideas que estos defienden. Hay gente muy conocida como el ex futbolista Robert Lima, o el músico Jorge Nasser, y otros menos conocidos pero más jugados. En fin, una nota para entender cierto lado amateur de la política uruguaya, que todavía le mantiene un sabor distinto.

La app uruguaya contra el delito

La aplicación CityCop es un éxito en Estados Unidos. Foto: Darwin Borrelli

En casa de herrero, cuchillo de palo, dice el dicho. Y esto parece quedar de nuevo patente, con la noticia de que una app desarrollada por uruguayos, está teniendo gran éxito en Estados Unidos, como forma de prevenir el delito. Se trata de CityCop, una aplicación para teléfonos que ha sido definida como "un waze contra el crimen". Si quiere conocer más a fondo como funciona, lea esta nota de María Orfila, que es muy interesante.

EL "gurú" del optimismo en Uruguay

Steven Pinker, desde la psicología cognitiva desarrolló una novedosa teoría.

El mundo está mejor que nunca, pero pocos se quieren dar cuenta. Esa es la desafiante tesis del ensayista canadiense/estadounidense Steven Pinker, uno de los pensadores más interesantes y desafiantes de la actualidad. Este periodista lleva mucho tiempo siguiendo los libros y conferencias de Pinker en youtube, y nunca se perdonó haberse perdido una charla suya en vivo en la universidad de Arizona el año pasado. Esta vez, no se pierde por nada del mundo su charla en Uruguay. Si no lo conoce a Pinker, vaya a ver alguno de sus videos, es una visión que rompe radicalmente con esa hegemonía tan postmodernista que se niega a aceptar los beneficios que ha traído a la humanidad, la adopción de la democracia liberal, el capitalismo y el libre mercado, en un proceso de mejora de la calidad de vida en todo el planeta, sin predecentes en la historia. Ya que estamos, Pinker tiene un librito llamado "Los ángeles que llevamos dentro", donde explica el declive de la violencia en el último siglo de la humanidad, que debería ser lectura obligada para cualquier funcionario oficial u oficioso del ministerio del Interior.

Esto es todo por hoy, amigos. Se nos viene una semana intensa, donde cualquier cosa puede pasar políticamente. Como datos, esta noche arranca la seguidilla de encuestas finales, con Cifra en canal 12. ¡Agárrese fuerte! EN cualquier caso, le repetimos el consejo, olvídese de las redes sociales hasta la semana que viene. Al tradicional ambiente tóxico que allí se vive, ahora hay que sumar las campañas orquestadas, la histeria de los operadores, y el nerviosisimo de algunas figuras públcias que durante cinco años se hacen los graciosos imparciales, pero que ya empiezan a perder el centro. ¡Hasta el miércoles!