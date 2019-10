Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Justicia-Toma-Manini-Lacalle y el Art Decó

Buenos días. Y sí, seguimos bajo agua y con esta humedad espantosa. Pero la buena noticia es que se supone que hoy el clima debería empezar a mejorar, rumbo a un fin de semana frío, algo nublado, pero sin lluvias. ¡Por favor! En el frente noticioso, estas semanas finales de campaña están marcadas por noticias judiciales, la polémica entrevista de Lacalle Pou con Ignacio Alvarez, y varios temas de arquitectura montevideana. Así que sin más vueltas lo invitamos a echar un vistazo a los 7 temas que vale la pena conocer a las 7 de la mañana de este viernes de primavera engañosa.

Golpe judicial a la Presidencia

Miguel Ángel Toma, secretario de la Presidencia de la República. Foto: Archivo El País

La justicia propinó un golpe sin precedentes a la oficina de Presidencia, al obligarla a "bajar" una serie de informaciones posteadas en la web oficial, de claro tinte partidista. Ya van varios meses en que esa oficina viene forzando los límites de lo que es información y lo que es propaganda electoral encubierta, no solo en la web de la Presidencia, sino también en los spots que introduce en horario central de la TV bajo la supuesta intención de campañas de bien público. Esta vez el partido independiente presentó un recurso judicial, y éste fue aceptado por el juez Aguirre, con quien este periodista no tiene ninguna relación (vale aclarar). El fallo no gustó al secretario de Presidencia, Miguel Toma, lo cual conociendo sus antecedentes, solo puede hablar bien del juez. Tampoco al ministro Murro, que dijo que "seguiremos diciendo lo que pensamos". Está genial, don Murro, lo único que le reclama la justicia es que no lo haga abusando de recursos de toda al sociedad. ¡Vamos! Que tampoco es demasiado esfuerzo.

Rechazan recurso de Manini Ríos

Manini Ríos esta mañana, cuando concurrió a declarar ante el fiscal Morosoli. Foto: Darwin Borrelli

La Suprema Corte rechazó ayer el recurso de inconstitucionalidad presentado por el ex general Manini Ríos, por lo que ahora deberá seguir adelante la causa en su contra, supuestamente por no denunciar en tiempo y forma una confesión de José Gavazzo. El recurso fue una estrategia claramente dilatoria, que buscaba detener un juicio en el que el fiscal ya había anunciado su intención de pedir la condena de Manini. Ahora la causa deberá retomarse, con el impacto que puede tener una decisión sancionatoriacontra un candidato a la Presidencia, a pocos días de las elecciones. Un conflicto institucional de ribetes imprevisibles.

Lacalle Pou vs Nacho Alvarez

Luis Lacalle Pou. Foto: Leonardo Mainé.

El tema central de discusión ayer en todo el Uruguay fue la entrevista que Ignacio Alvarez le realizó a Luís Lacalle Pou en canal 4. El autor admite que no pudo verla completa, pero los comentarios generales fueron que tuvo momentos amables, y otros extremadamente duros en los que incluso el periodista reflotó acusaciones y audios implicando a ambos padres del candidato en corrupción. Pero que en general Lacalle Pou se mostró honesto, humano, respondió sin titubeos todas las preguntas, y salió sin demasiados moretones. El aparato comunicacional del gobierno se movió fuerte ayer para acusar a Alvarez de haber sido mucho más duro con Daniel Martínez hace unos días, que con el líder blanco. El cual no hizo máyores comentariso sobre el tema, y se abocó a anunciar cómo sería su coalición de gobierno, si gana las próximas elecciones.

Martínez quiere remodelar el Mides

Daniel Martínez este miércoles en Casabó. Foto: Fernando Ponzetto

Daniel Martínez lanzó ayer una propuesta audaz: dijo que si es electo buscará modificar la estructura del Mides, hacer una "remodelación", según sus palabras, para cambiar al forma en que se trabaja allí. Martínez sostuvo que su prioridad será tratar de erradicar a la gente en situación de calle, y que hasta ahora el Mides habría estado muy solo en esa tarea, por lo que buscará darle más apoyo de otras instituciones. No sabemos que opinará la tía Marina de todo esto, pero esas palabras no suenan muy elogiosas con su gestión. Lo que está claro es que el tema de la gente viviendo en la calle es ya un problema que es de proporciones innegables, y que quien llegue al gobierno deberá buscar soluciones urgente.

Nueva propuesta para el Dique Mauá

Dique Mauá. Foto: Fernando Ponzetto

La zona del Dique Mauá debe ser uno de los puntos más emblemáticos y peor tratados de la costa montevideana. Un nido de ratas, grafittis de mal gusto, consignas políticas repelentes, y gente sin hogar aliviando sus intestinos a plena luz en el lugar con mejor vista de la capital. Por eso al autor de estas líneas le generó gran decepción que por la actuación de cuatro vecinos contras, y un par oportunistas políticos, el proyecto que impulsaba Buquebus para la zona, hubiera quedado en la nada. Ahora las autoridades afirman haber seleccionado una serie de propuestas para llevar adelante en el lugar, que incluirían plazas, parkings y oficinas públicas. Muy lindo todo, pero si no hay actividades que generen ingresos reales, ¿quién va a pagar esa obra? Tiene pinta de que las personas sin hogar van a contar con el baño a cielo abierto más pintoresco del país por un buen tiempo más.

Un tour por el "art decó" Montevideano

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País

Montevideo es una de las ciduadaes con mayor presencia del estilo arquitectónico conocido como Art Decó, propio de la primera mitad del siglo XX. Entre las obras emblemáticas de este estilo está ele difico de la Aduana en el puerto, el del yacht del Buceo, y hasta la Torre de los Homenajes del estadio Centenario. La arquitectura no es un fuerte de este periodista, así que estamos siguiendo al pie de la letra la nota que escribió Analía Filosi, y que cuenta sobre unos interesantes tours que se organizan para ver de la mano de expertos la influencia de este estilo en nuestro país. Montevideo es una ciudad tan interesante en la que mirar para arriba, si no fuera por el riesgo de pisar algún regalo de perro...

El embajador "twittero" de su Majestad Isabel

Ian Duddy, embajador de Reino Unido en Uruguay, en la residencia. Foto: Leonardo Mainé

Esta nota puede ser un peligro. Es que ya nos imaginamos la larga fila de embajadores que van a solicitar reciprocidad en las páginas del diario los próximos días. Pero la verdad es que el embajador británico Ian Duddy es un personaje que se ha mimetizado de manera muy particular con la cultura uruguaya. Aunque más no sea por la forma descontracturada en que ha usado la red social twitter para relacionarse con la sociedad. A veces le ha salido mal, como una vez que se quejó de la mugre en las playas, y le llovió una andanada de chauvinismo mal enfocado. Otras el sale bien, como cuando pidió recomendaciones para comer chivitos, y tuvo tantas respuestas, que ahora piensa armar una guía. Todo esto, y mucho más, en este interesante perfil que Mariana Malek hizo, seguramente tomando algún buen té, en la residencia de la calle Jorge Canning

Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que haya disfrutado de esta edición de Siete, y que lo hayamos estimulado a leer varias notas salidas del horno creativo de la redacción de El País. Por lo demás, esperemos ver el sol este fin de semana, o la próxima vez vamos a ir en caravana a pedirle al embajador Duddy que nos cuente los secretos para sobrevivir al clima londinense. O a pedir asilo político en las Islas Fiji. En fin... nos vemos el lunes por acá. ¡saludos!