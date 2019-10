Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carne con ojos, servicio militar, Castaña y el Barre

¡Buenos días! Si, ya sé, lo de buenos se lo debo. Esta primavera viene más loca de lo imaginado, llevamos 4 días de lluvia sin tregua, y con un frío que nos tiene la estufa a leña cargada como en julio. Pero tampoco nos vamos a pasar lamentando... ni que fuéramos uruguayos. Siendo las 7 de la mañana, llegamos a su casilla de correo con las siete noticias que hay saber para salir a la calle con la cabeza erguida. Como referencia personal, aprovechamos a saludar a los amigos del Rotary Club Montevideo, que ayer nos invitaron a disertar sobre las nuevas amenazas a la libertad de prensa. Esperamos haber estado a la altura de un auditorio tan selecto. Y ahora, a las noticias.

Un día de furia declarativa

Partida de contingente militar uruguayo a Haití. Foto: Archivo El País

¿Qué pasó ayer con los dirigentes del gobierno? No sabemos si habrá sido algo que comieron, agua en mal estado, o una partida de yerba extra potenciada, pero ayer varios dirigentes oficialistas salieron con declaraciones fuera de lo previsible, incluso en tiempos de campaña. Primero fue el ex presidente Mujica, que salió con unas declaraciones iracundas, diciendo que estaba "peleado con todos", y en particular con Jorge Larrañaga, ya que "esto no se arregla amontonando carne con ojos con uniforme". Como se imaginará el lector, semejante frase generó gran revuelo, y molestia, tanto en la oposición, como en los estamentos militares. Es que, para ser sincero, la frase es fuerte, incluso para los estándares a los que nos tiene acostumbrados Mujica.

Servicio militar para todos

Y cuando todavía estábamos tratando de entender qué quiso decir Mujica, o a dónde apuntaba con eso de la carne con uniforme, salió la presidente del Inisa, Gabriela Fulco, con otra frase capaz de provocar un ataque de caspa a cualquier militante de izquierda. Fulco dijo que está “de acuerdo con que haya un servicio (militar) de un año por lo menos, 10, 11 meses, a partir de los 18 años”. No contenta con eso, Fulco agregó que “los países que lo tienen están evaluados con buenos resultados, y sobre todo subrayo que es una medida de inclusión en la sociedad para todas las capas de la sociedad a esa edad”. Bueno, usted se imaginará la reacción de los dirigentes del oficialismo: lo menos que hicieron fue decirle que estaba mal de la cabeza. La cuestión es que Fulco a sido de las figuras del gobierno con más responsabilidad en el manejo de menores infractores en este período. Algo que no se adapta bien con el discurso actual de la dirigencia de su partido.

El costado femenino de Cabildo Abierto

Irene Moreira, esposa de Manini Rios y candidata a la Cámara de Representantes por Cabildo Abierto. Foto: Leonardo Mainé

Mucho se hablado sobre Cabildo Abierto, y sobre el ex general Manini Ríos, como las grandes revelaciones de esta campaña. Pero una figura de la que no se ha hablado tanto, y que tiene mucho que decir, es Irene Moreira. Moreira, hija de un caudillo tradicional del Partido Nacional en Artigas, ex edil blanca en ese departamento, es nada menos que la esposa de Manini Ríos. Además, es candidata al senado por el nuevo partido, y una figura de gran influencia en el mismo. Esta entrevista/perfil de Sebastian Cabrera, permite conocer un poco mejor a una de las figuras poco conocidas que puede llegar a tener gran influencia en la política uruguaya a futuro.

El costo de la campaña

Ingresos previstos para la campaña por partido.

La verdad es que es difícil saber hasta donde estos datos son confiables, ya que la autoridad electoral no tiene forma de verificarlos. Pero según los números oficiales difundidos, el gasto en esta campaña muestra elementos llamativos. El primero, que el Frente Amplio casi duplicó la inversión electoral del Partido Nacional. Y eso que ahí no se cuenta la inagotable cantidad de minutos gratis en horario central extraídos a los canales privados de TV con la excusa de campaña de "bien público". Tampoco el uso de recursos públicos como de la Universidad de la República, o derivados a organizaciones no gubernamentales, que son cada día más gubernamentales. Otro dato llamativo, el Frente Amplio dice que no recibió ni un peso de dinero privado. En fin...

La voz del Peri

El ingeniero agrónomo César Vega disfruta de momentos en la naturaleza. Foto: Francisco Flores

Hablando de personajes exóticos de esta política de hoy, qué decir de César Vega, el candidato del Partido Ecologista Intransigente. En su haber figuran propuestas que van desde plantar algunos miles de hectáreas de ajo, como alternativa a la forestación, o la castración química de los violadores. Pero no se crea que Vega es para tomárselo para la chacota. Es un ingeniero agrónomo que, dentro de su exotismo, tiene mucha coherencia. Mucha más que otros que se visten con oropeles académicos, como el ex subsecretario de Educación Filgueira, que despues de haber sido echado como un perro por María Julia Muñoz, de haber sido usado como pieza de descarte por el presidente Vázquez, ahora ratificó que volverá a votar al oficialismo. Con jerarcas con esa dignidad, cómo sorprenderse de que la gente vote al Peri.

Los casos criminales más impactantes del Uruguay

Barreneche

Cualquiera que haya estado relacionado con el periodismo en los últimos 30 años en Uruguay, sabe quien es Eduardo Barreneche. Y quienes trabajamos en El País, tenemos el privilegio de conocerlo un poco mejor, ya que es una de esas figuras que solo existen en ese ambiente en riesgo de extinción que es la redacción de un diario. El Canario Barreneche ha hecho crónica policial de la buena por varias décadas (no le vamos a deschavar la edad), si bien no se encasilla solo en eso. De hecho, hoy en día encabeza los rankings internos por haber hecho tanto las notas más leídas, como las que han generado más suscripciones digitales. Y ahora es noticia porque decidió plasmar algo de lo que aprendió siguiendo de cerca los casos policiales más sonados de la historia del Uruguay, en un libro que podemos recomendar sin ningún pudor. Conociendo el talento del "Barre" tanto para la investigación, como para meter frases épicas, ese libro debe ser imperdible.

La muerte del último icono del tango argentino

La muerte de Cacho Castaña no es una sorpresa precisamente. En los últimos años su salud lo tuvo entrado y saliendo de hospitales en forma permanente. Y no fueron pocas las veces que algún medio se anticipó a dar la noticia de su partida. Ahora se concretó de veras, y con ella, desaparece uno de los últimos iconos del tango argentino. El autor tiene una relación compleja con el tango ya que su padre era un erudito en la materia, que escribía bajo el seudónimo de Juan de la Mondiola, lo cual significaba que el sonido chirriante del bandoneón fuera un castigo perenne en el hogar. Si bien Castaña no figuraba entre los autores que ocupaban espacio destacado en la inagotable colección de discos de tango que siguen todavía en la casa paterna, una frase suya que vimos ayer, seguramente le hubiera robado una sonrisa a Juan de la Mondiola: "No conozco a nadie que haya escrito un tango tomando un yogurt". ¡Salud!

Esto es todo por hoy. Esperando que el clima mejore en las próximas horas, esperanza vana según los pronósticos que dan lluvia y viento por varios días más, cerramos por aquí esta edición de Siete. No sin antes agradecer al amigo Matías Rocha, nuestro "gurú" de redes sociales, cuya sugerencia de colocar el cargo de este periodista en su cuenta de twitter, parece ser la única explicación para la andanada de insultos que en las últimas horas le generó un comentario banal sobre los intentos de algunos ingenuos de conseguir votantes en esa red. Hasta la venerable Mirtha Guianze, paladín de la justicia independiente y azote de la maldad en el mundo, se tomó unos minutos para recordarle al autor de estas líneas el supuesto rol de El País en tiempos de la dictadura y otras cosas actuales. ¡Hasta el viernes!