¡Qué lindos son los lunes... larai larai larai! Si, ya sabemos que los lunes son un bajón. Sobre todo cuando aterrizan después de un fin de semana que no paró de llover, y con pronósticos para la semana que auguran nubes, viento, mínimas de 9 grados, y algún chispeo acuoso para mitad de semana. Pero, como dice el dicho, a mal tiempo buena cara. Así que hoy le traemos un panorama noticioso lo más para arriba que encontramos, entre las noticias que publicó El País desde el viernes hasta hace un rato. Pase y vea lo que pudimos rescatar...

Si avances en negociación colectiva

Ernesto Murro. Foto: OIT

¡Mal yo! Arranqué prometiendo cosas optimistas, y le encajo una foto del ministro Murro en la primer "pastilla". Disculpas. La noticia que abre la sección informativa nacional de hoy en El País es el escaso avance en las negociaciones entre gobierno, sector empresarial y sindicatos, para adaptar el sistema de consejos de salario uruguayo, a los reclamos que hizo hace ya varios meses la OIT. Si no se acuerda, los empresarios reclamaron por el rol que cumple el gobierno en estas negociaciones. Y la OIT, que está lejos de ser un reducto del neoliberalismo cerril, les dio la razón. Parece un tema árido, pero que vale la pena informarse, ya que abarca uno de los puntos más discutidos y llenos de prejuicios del debate público hoy en Uruguay.

Las propuestas de cambio en jubilaciones

A pocos meses de terminar el mandato, y un período en el que manejó "a piacere" las cuentas del país, el ministro Astori tiró la bomba: hay que hacer algún cambio en el sistema de jubilaciones, porque así como vamos, nos vamos a dar con un muro. Fue así que la reforma del sistema jubilatorio ingresó en la campaña electoral, sin que nadie explicara si este "problemita" pasa por que sí, o si algunos de los cambios que se hicieron al mismo, y que redujeron los requisitos para jubilarse, no han tenido nada que ver en los números rojos del BPS. Pero, tá. Acá el equipo de Nacional de El País hizo un exhaustivo análisis de las propuestas de los distintos candidatos sobre este tema tan importante. Vale la pena leerlo.

Cambio de fondo en la política uruguaya

Ignacio Zuasnabar, director de Opinión Pública de la consultora Equipos. Foto: Marcelo Bonjour

La clásica entrevista de domingo de El País tuvo como protagonista esta semana a Ignacio Zuasnábar, director de la consultora Equipos. En ella Zuasnábar dice cosas tan interesantes como polémicas, entre ellas que la elección actual tiene un tufillo muy similar a la de 1999, en la que el Frente Amplio llegó al 40% de los votos, pero perdió en el ballotage. Más allá de eso, y otros vaticinios muy moderados (tal cual es su estilo), lo más jugoso de la nota tal vez sea su visión de cómo esta elección cambiará para siempre el sistema político uruguayo. ¿Lo tenté? Misión cumplida, entonces. Vaya y lea la entrevista de Sebastián Cabrera, que está muy buena.

El impacto del bolsillo en el voto

Foto: Pixabay

Entre los miles de cálculos y análisis que se hacen sobre la próxima elección, hay uno que siempre sobrevuela el ambiente: cuánto influye la perspectiva económica personal a la hora de decidir mi voto. Bueno, en el mío, lo tengo bien claro, quería decir en el voto general. El amigo Nacho Munyo dejó de lado los miedos a que lo acusen de operador (de hecho ya le han heco esa gentileza varias veces y de manera muy injusta), y realizó un acercamiento "científico" al tema, que revela cosas interesantes. Aunque no demasiado diferentes a las que sugieren otras formas de evaluación.

Qué pasa en Paraguay

Artesano en el centro de Asunción. Foto: Ángel Asteggiante.

Mmmm, usted dirá, que foto más rara. Pues fue la única que encontré sobre Paraguay en el sismeta informático este, y que no tenía una camiseta de fútbol o al presidente Abdo en el medio. El tema es el siguiente: durante estos años, Paraguay ha sido puesto de modelo por su crecimiento económico desbocado, algo que ha llevado a muchos empresarios uruguayos a mover allí sus inversiones. Sin embargo, en las últimas semanas se supo que el país entró formalmente en recesión, algo que sucede cuando una economía no registra crecimiento durante tres trimestres de corrido. En esta nota, Mathías Da Silva intenta explicar qué paso con el "modelo Paraguayo", y si podemos sacar alguna lección o aprendizaje, del momento extraño que vive la economía guaraní.

Oktoberfest en Uruguay

Foto: Pixabay

El lector dirá: este chupatintas de Aguirre me estafó. Me prometió una newsletter llena de buenas noticias, y hasta ahora son todos bajones: consejos de salarios, jubilaciones, bolsillos perforados...hasta el lamento paraguayo. ¡Es lo que hay valor! diría el mariscal Kesman, entre multa y multa de tránsito. Pero acá le damos una buena. Rosana Décima se acordó que viene la tradicional Oktoberfest, y que si bien esto nunca se celebró mucho en Uruguay, en estos tiempos de cervecerías artesanales y barbas trabajadas, no podía faltar un festejo de este tipo. Así que acá nos recomienda cinco lugares donde se puede ir a tomar unas frescas en ese día emblemático. Y que si bien no creo que haya tanto relajo como en esos videos que circulan por whatsapp, usted la puede pasar muy bien. Agrego uno que no veo en la nota: el amigo Federico Amándola tiene una cervecería muy linda que se llama Matute ahí por Pablo de María, donde hace de las mejores cervezas del país. Vaya y diga que va de mi parte, nomás. Le van a cobrar como a todo el mundo, pero con una linda sonrisa.

¡Viva el autobombo!

Preparación de urnas de votación en la Corte Electoral. Foto: Leonardo Mainé

Para cerrar esta edición de Siete, una sana dosis de autobombo. Es que este domingo, el autor de Siete publicó un sesudo análisis sobre lo que piensa que puede ocurrir el último domingo de octubre, y cree que no le quedó mal del todo. Así que aprovecha para compartirlo por esta vía, con sus ya casi 4 mil suscriptores. Si quiere léalo y le puede hacer llegar sus comentarios laudatorios o agraviantes a su cuenta de twitter que es ésta.

¡Cumplimos! El pasado viernes pedíamos disculpas por extendernos demasiado en estos textos, y prometíamos ser más breves hoy. Algo que contando las palabritas, parece que logramos. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, dice el dicho.