Control obrero, Verdisol, Assange y dale a la carne

¡Buenos días! Un virus estomacal amenazó la concreción de este newsletter, pero las noticias no dan tregua, y no se puede aflojar. Menos cuando vienen con títulos revolucionarios como "control obrero", o informes que levantan el ánimo, como el que dice que comer carne no es tan malo como dicen algunos. Sin más demoras, arrancamos esta edición de Siete, y si quiere recomendar esta pieza, o alguna de sus hermanas a cual más apasionante, haga click aquí.

Falleció Menéndez, marcha en apoyo a Vázquez

La noticia, por esperada, no es menos impactante: ayer falleció el ex ministro de Defensa, Jorge Menéndez. Recordemos que el dirigente del Partido Socialista fue echado de su cargo por el presidente Vázquez, tras difundirse la noticia sobre las declaraciones del ex represor, José Gavazzo, que Vázquez firmó sin haber leído, y donde reconocía crímenes de la última dictadura. La muerte de Ménendez, que luego se supo se comportó en el tema de forma intachable, coincidió con una marcha organizada originalmente en apoyo a Vázquez, pero cuya consigna mutó luego a "contra la impunidad". Según dijo ayer el politólogo e historiador Gerardo Caetano en su habitual presencia en canal estatal, todo el episodio de la firma del presidente de la República, y la gestión de su secretario Miguel Toma, son cosas secundarias. Tras conocerse más detalles ayer sobre la gestión de Vázquez del tema militar en su primer gobierno, algunos podrían animarse a discrepar con el experto.

Revolución de octubre en el gas

Trabajadores del gas ocupan oficinas de MontevideoGas. Foto: Pablo Sequeira

No se asuste. No es una pesadilla, y se despertó en 1968. Aunque hay gente que cree que el mundo sigue más o menos igual que en esos años, antes de que los ladrillos derruidos del Muro de Berlín, dejaran en evidencia las miserias de ciertas recetas. El hecho es que el sindicato del gas, siempre al borde del conflicto, decidió imponer algo que llama "control obrero" en MontevideoGas. Esta empresa, perteneciente a la brasileña Petrobras, viene padeciendo problemas económicos desde hace años, que tienen raíces profundas, y vinculadas con la geopolítica regional. El tema es que para Brasil esto es determinante, ya que le recuerda la mala experiencia sufrida por sus empresas en Bolivia. Y ahora el presidente no es tan paciente como Lula. Pero para Uruguay tampoco es simple. En momentos en que se precisa desesperadamente más inversión, que un gremio anuncie algo así, no va a ayudar a que nadie quiere poner su capital en el país.

Sartori fue al PIT CNT, y agita la interna blanca

Si usted está cansado ya que le hablen del crecimiento de Sartori, y de que agita la interna blanca, el que esto escribe también. Al parecer vamos a pasar los próximos meses con el minuto a minuto de cada encuesta, y sin entrar en propuestas ni visiones políticas de fondo. Tal vez lo más interesante ayer fue la visita de Sartori al Pit Cnt, donde habló de su plan para crear 100 mil puestos de trabajo, que ha sido tomado a la chacota por varios expertos. Su anfitrión, Fernando Pereira, tiró la pelota aun más lejos, y dijo que en los primeros dos gobiernos del FA se crearon mucho más que 100 mil empleos, así que es muy factible. Al final, Talvi es un tibio.

Assange preso y con peligro de extradición

No le vamos a robar tema al amigo Carlos Ríos, y su excelente newsletter de temas internacionales que sale mañana. Pero la noticia de que Ecuador decidió cancelar el asilo diplomático al fundador de Wikileaks, Julian Assange, lo cual permitió su inmediata captura por la policía tras casi una década encerrado en la embajada de ese país en Londres, es algo removedor. Y a nivel personal, recuerda como hace casi una década, al ir a buscar los documentos filtrados referentes a Uruguay, pudimos tener una charla con el polémico personaje. Que de Uruguay, no sabía ni de fútbol. Un par de datos curiosos: Varios que en aquellos tiempos acusaban a El País de sensacionalista y de publicar "chismes", ahora están defendiendo a Assange a todo pulmón. Otro, muchos cruzados por los derechos de la mujer, también aquí defienden a un acusado de abuso sexual. Por último, Trump fue un gran hincha de Assange en la campaña, cuando Wikileaks filtraba información sobre Hillary. ¿Qué hará ahora?

Verdisol gana guerra a la basura

El barrio Verdisol suele aparecer en las noticias, y no siempre por motivos lindos. Una historia de ocupaciones, conflictos, y una ubicación bordeando el Pantanoso, en una de las zonas ásperas del oeste montevideano, le dan ese toque conflictivo. Pero la noticia hoy es que tras años de lucha, los vecinos lograron que la intendencia capitalina ingrese a levantar toneladas de basura acumuladas. Casi tan interesante como la colaboración vecinal y el espíritu de superación que narra esta crónica de Mariel Varela, es la relación de los vecinos con la política. La tensa visita de Sartori, el desencanto con Martínez, la desidia burocrática. Una mirada al Uruguay real, más allá de los eslóganes y el plástico de toda campaña electoral.

Coma carne sin amargura

Parrillada. Foto: Archivo El País

Desde hace un tiempo, el consumo de carne viene teniendo muy mala prensa. Que provoca colesterol, que genera cáncer de colon, que da hipertensión. Esto sin hablar de la moda del veganismo, o los estudios sobre cambio climático que dicen que los gases de las vacas contaminan más que las centrales a carbón. ¡Sí, justo! Por suerte, este interesante informe de Pablo Antúnez nos devuelve el alma al cuerpo a los que de vez en cuando nos gusta hincar el diente a un churrasco jugoso. Al parecer, el sistema de crianza a pasto natural que es mayoritario en Uruguay, neutraliza buena parte de los problemas de salud que se detectan en el primer mundo. Al final, es como todo, con moderación y variedad, nada es tan malo.

La guerra del San Rafael

Tras la instancia judicial, continúa las obras de demolición del San Rafael. Foto: Ricardo Figueredo

En lo que parece una saga interminable, la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos manifestó su apoyo al colega local, Willy Rey, luego de que el desarrollista Giusseppe Cipriani amenazara con iniciarle un juicio por interponer un recurso contra la demolición del hotel San Rafael. Rey es uno de los expertos en patrimonio más respetados del panorama local, donde la amenaza de Cipriani ha caído muy mal. Más allá de que la amenaza no tiene mucha pinta de prosperar, ya que Rey planteó un recurso legal y genuino, y que se resolvió en tiempo muy rápido, como para que haya generado daño al empresario italiano. Falta ver si Cipriani, una vez logrado su objetivo de destruir el viejo hotel, aparece con recursos suficientes como para concretar su faraónica obra.

Esto es todo por este viernes, que algunos afortunados ya palpitan como antesala a una semana de vacaciones. Pero como las noticias no descansan, el lunes los despertaremos con otra selección de las cosas que hay que saber para arrancar el día informado. Y si quiere hacer llegar un comentario al autor, su cuenta de twitter es @maguirreh. ¡Hasta el lunes!