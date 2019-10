Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Allanamientos, encuestas, FHC, Paraguay y vino

¡Buen viernes! Mientras el amable lector recibe esta edición de Siete en la comodidad de su casilla de correo, el autor estará pegando la vuelta de un viaje relámpago a.... Miami. ¡Sí! ¡Lo dijo! Le dio la razón a Daniel Martínez con una de las frases más ridículas que se hayan pronunciado en la historia de las campañas electorales. En realidad no, porque no hubo vacación involucrada. Vinimos por tres días a reunirnos con los editores y gerentes del GDA, los 11 diarios más importantes de América Latina. Más allá de intercambiar información, experiencias, y cosas que hicimos bien y mal, se aprovechó para entregar los premios a los mejores trabajos periodísticos del año. Los grandes ganadores fueron el informe de La Nación sobre "Los cuadernos", El Tiempo de Bogotá con un trabajo sobre el legado siniestro de Escobar, un informe asombroso de El Comercio de Lima sobre el tránsito, y otro de O Globo sobre el mundial de Rusia. Y entre estos gigantes, El País se coló con su especial sobre violencia contra la mujer llamado "Muertas no sueñan", idea de Soledad Gago y Mateo Vázquez. Un orgullo, y los diplomas van en camino.

Allanamientos y enojo de Martínez

Daniel Martínez

La propuesta de reforma constitucional de Jorge Larrañaga se metió en el centro del debate electoral. Sobre todo a partir de la entrevista que Nacho Alvarez hiciera a Daniel Martínez, en la que el candidato oficialista tuvo enormes problemas para responder sobre el tema de los allanamientos nocturnos. Ver a Martínez balbucear e intentar dar argumentos sin logar hilvanar un razonamiento coherente, pone al espectador en un estado de angustia como para pedir clonazepam a gritos. Sobre todo cuando, como en el caso del autor, se comparte la oposición de Martínez a ese punto. Para peor, sobre el final del tema el candidato oficialista perdió los estribos y quiso salir del brete metiendo pechera y "vamo arriba". Yo que sé... ojalá que el resto de la entrevista haya corrido por otros carriles.

Lacalle Pou en el Pit Cnt

Fernando Pereira y Luis Lacalle Pou. Foto: Francisco Flores.

El candidato del Partido Nacional, Luís Lacalle Pou visitó territorio hostil, y fue a la sede del Pit-Cnt a explicar sus plan de gobierno. Llevó tranquilidad a los sindicalistas sobre el tema de los consejos de salarios, al punto que respondiendo a las versiones y rumores, afirmó que "yo ya no sé si tatuarme los Consejos de Salarios o qué". Más allá de eso, en las últimas horas varios dirigentes oficialistas, a los que se sumó de manera sugerente el rector Arim (aquel que no entendió la frase de la película de Tarantino de los mexicanos y los perros, ¿se acuerda?), pusieron el grito en el cielo por una frase que dijo Lacalle Pou entrevistado para un libro, acerca de poner cupos en el ingreso a la universidad. Ayer Lacalle aclaró que eso no está en el programa y que aunque quisiera no podría hacerlo por la autonomía universitaria. Pero difícil que eso acalle a los críticos, en esta recta final plagada de histeria política.

Encuestas para arriba y para abajo

Hablando de histeria política, uno ya no sabe que conclusión sacar del tema de las encuestas. En las últimas horas se conocieron los datos de las dos empresas que vienen dando mejores números al oficialismo, Factum y Radar. Y mientras que la empresa de Botinelli dio al Frente Amplio cayendo a 38% (con proyección de indecisos), la de Radar lo dio subiendo dos puntos, hasta 41%. O sea, que según esta empresa, hoy Daniel Martínez tendría mejores números a esta altura que Tabaré Vázquez hace 5 años, cuando la economía andaba bastante mejor, no había Sendic, ni nada de todo eso. Le sacaría 20 puntos a Lacalle Pou, y no saldría la reforma de Vivir Sin Miedo. Ah, y a última hora ayer se publicó el diagnóstico de Opción que da al FA 33%, y pone a Cabildo Abierto por encima del Partido Colorado. Lo único seguro ahora es que la incertidumbre seguirá hasta el último minuto de esta pugna. Y que el que le erre esta vez, va a tener que remar para sacar la cabeza del pozo.

Una clase de Fernando Henrique

Fernando Henrique Cardoso. Foto: Darwin Borrelli

Fernando Henrique Cardoso no solo ha sido probablemente el presidente más exitoso de las últimas décadas de Brasil. Es un intelectual con la visión más redonda de la política latinoamericana en mucho tiempo. Entrevistarlo, como ha tenido la posibilidad este periodista, es un placer intelectual. Placer que esta vez le tocó al amigo Carlos Ríos, que logró sacarle varios títulos jugosos. No le vamos a adelantar mucho, vaya, lea la nota, y ejercite el músculo más importante del cuerpo: el cerebro.

Otro conflicto con Paraguay

Presidente de Paraguay, Abdo Benítez. Foto: Reuters

Si hay un país hermano, con el que siempre terminamos haciendo papelones, ese es Paraguay. Ya desde tiempos de la infame guerra de la Triple Alianza, cargamos con la cola de paja de los mandados hechos por Venancio Flores como pago a Argentina y Brasil por el apoyo que le dieron para derribar el gobierno de blanco de entonces. Más recientemente tuvimos el bochorno que hizo Mujica, plegándose otra vez a Argentina, Brasil, más la Venezuela chavista, para suspender a Paraguay del Mercosur. Ahora, una movida extraña de la Cancillería y la justicia habría permitido la salida por Uruguay de dos criminales acusados de terrorismo, rumbo a Finlandia. Una pregunta, si no se concedió asilo a Alan García porque se entendió que la justicia peruana funcionaba bien, ¿como se dio escapatoria a dos delincuentes paraguayos? ¿No creemos en la justicia de ese país? Todo muy raro.

Aporte uruguayo al vino global

Bodega de vino en Uruguay. Foto: Archivo El País

Esta nota es diferente. Rosana Décima nos cuenta sobre la exportación de una levadura muy particular, desarrollada en Uruguay, y que será usada para producir vinos en distintos países del mundo. Según explican los expertos, el producto ayuda a potenciar el sabor y el aroma de los vinos, y será usada en países emblemáticos para la producción de esta bebida como Australia, Francia, España e Italia. El autor no sabe nada de vinos, y cada vez que escucha a algún experto hablar de sabores a frutos rojos, maderas nobles, y cosas por el estilo, el "chantómetro" se eleva a niveles de explosión. Pero bueno... vaya y lea la nota, y saque sus conclusiones.

Nobel de literatura se queda en Europa

Peter Handke y Olga Tuckarzuk

Como todos los años, el premio Nobel de literatura genera polémica. Los ganadores de este año son el austríaco Peter Handke, y la polaca Olga Tokarczuk. Vale recordar que por problemas internos, no hubo premio en 2018, y por eso este año se entregaron dos galardones. La polémica volvió a flotar en el aire, sobre todo por tratarse de dos escritores europeos, y que tal vez no figuraban en las predicciones de los "expertos". Lamentablemente, las demandas de la tarea de redacción no le permiten a este periodista mantenerse muy al día en cuanto a los escritores del momento. Ya habrá tiempo de profundizar en estos dos ganadores.

Hasta aquí llegamos hoy. Esperemos que no se le haya hecho demasiado larga esta edición de Siete. Para la próxima prometemos controlar la verborragia. Le mandamos un gran saludo a la nueva suscriptora de esta newsletter, Lyng Hou Ramírez, coordinadora del GDA y anfitriona excepcional de estos encuentros anuales, que tanto hacen para fomentar la camaradería entre quienes hacemos periodismo en América Latina, a la vez que permiten elevar un poco la mira, generalmente sepultada entre las complicaciones del día a día de uno de los trabajos más lindos, pero también más desgastantes del mundo. ¡Hasta el lunes!