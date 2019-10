Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Manini, reforma, encuestas, Eme y Peaky Blinders

¡Buenos días! Este viernes nos amanece con un clima bien primaveral, soleado, ventoso, menos fresco que los últimos días. En la redacción de El País el clima ha sido menos luminoso estos días, sobre todo por la muerte del Tito Mastandrea, que con su humor cáustico, su sonrisa ancha y acidez siempre a flor de piel, fue un icono por más de 40 años entre los históricos muros del edificio de la calle Zelmar Michelini. Pero la vida sigue, y el mejor homenaje que le podemos hacer al Tito es mantener el humor en alto. Lo intentaremos, aunque no es tarea fácil. A nivel noticioso, tenemos varias cosas que comentar esta mañana, así que mejor arrancamos ya.

Golpe de mano de Manini

Guido Manini Ríos este jueves saliendo del juzgado. Foto: Darwin Borrelli

Medio país aguardaba con ansiedad el resultado de la audiencia judicial de ayer, que podía saldarse con la "formalización" del ex comandante en Jefe del Ejército y actual candidato presidencial, Guido Manini Ríos. De producirse ese hecho, en una causa en la que el rol de la fiscalía deja enormes dudas, hubiera tenido un impacto político impredecible. El candidato que más crece en las encuestas, y el que tiene un discurso más duro contra el gobierno, encausado por un fiscal que no hizo nada ante acciones igual o más graves de altos jerarcas, hubiera dado un impulso extra formidable a Manini. Pero el ex militar sacó una carta de la manga, y planteó un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo proceso penal. El recurso parece un poco tomado de los pelos, pero la suspensión de las actuaciones, probablemente hasta después de las elecciones, hizo suspirar de alivio a muchos en el sistema político.

Reforma

Larrañaga se mostró seguro de la victoria del Partido Nacional. Foto: Marcelo Bonjour.

El tema de la reforma constitucional propuesta por el senador Larrañaga ha dividido aguas en todos los partidos. Desde el Frente Amplio, donde toda su dirigencia la condena al mismo tiempo que un porcentaje altísimo de sus votantes dice que la acompañará. Hasta el propio Partido Nacional, donde el candidato Lacalle Pou ha dicho que no comparte buena parte de sus postulados. Lo que parece claro es que a nivel popular esas divisiones no hacen mella, ya que esta nota de Pablo Fernández cuenta que casi todas las listas de los blancos, piensan "ensobrar" la papeleta de la reforma en sus listas. ¿Que pasará si sale? Ese es otro cantar.

La fiebre de encuestas no da tregua

Debate presidencial entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

Si usted sigue esta newsletter hace tiempo, sabrá que el autor es reacio a comentar encuestas. Algo casi imposible en un tiempo donde la sociedad sigue la política como un partido de fútbol, y donde lo único que importa parece ser "ganar", sin tener demasiado en cuenta para qué. Pero como no tiene alma de Quijote (en este tema al menos), vamos a comentar dos. la primera, un sondeo que hizo El País y al empresa Metrocall, que ratificó con cifras la impresión que dio su servidor el pasado miércoles, que Lacalle Pou salió mejor parado del debate con Daniel Martínez. Según el sondeo, un 62% de quienes vieron el choque, comparten ese punto de vista. La segunda es la última entrega de la empresa Radar (muy prolífica), que tras haber impactado a todos (y revivido el ánimo de muchos frentistas) afirmando que Martínez superaba el 40% de intención de voto, ahora lo bajó a 39%. Raro, pero bueno... veremos a fin de mes quien tiene razón.

Incorporarán fármacos a cobertura del FNR

La presidente del Fondo Nacional de Recursos, Alicia Ferreira, anunció ayer en México que se piensa incorporar a la cobertura gratuita que brinda la institución algunos medicamentos que se usan para combatir el cáncer, y que hasta ahora estaban fuera de la misma. Todo sería parte de un proceso de compra conjunta entre distintos países, que permitiría abaratar los precios, según cuenta esta nota de Paula Barquet desde la capital mexicana. El contexto es conocido. Una gran variedad de medicamentos que permiten prolongar y mejorar la calidad de vida de los enfermos, no son aceptados por el FNR, lo cual obliga a la pobre gente que tiene que padecer este sufrimiento, a litigar en los juzgados para que el estado se haga cargo. Una acción inhumana, casi tanto como la del MSP, que directamente apela a dilatorias al filo de lo inmoral, para no proveer estos medicamentos. Algo por lo cual el propio ministro de Salud, enfrenta un proceso judicial.

Patrimonio homenajea a Amalia de la Vega

Atahulpa Yupanqui, Amalia de la Vega y Santiago Chalar. Archivo El País

Este fin de semana se celebra el Día del Patrimonio, y hay actividades a lo largo y ancho del país. Esta edición está dedicada a Amalia de la Vega, tal vez la principal voz femenina de la música folclórica uruguaya. Y muy poco recordada en comparación con pares hombres de su tiempo. Perdón pero acá me salió el feminismo adoctrinado durante mi asistencia a la cumbre Woman Deliver en Vancouver hace poco, para alegría de Mayte, Irene, y el resto de la bancada feminista de la redacción. Bueno, el tema es que esta nota de Mariana Malek cuenta mucho detalle de la vida de De la Vega, así como de otras recomendaciones para hacer el fin de semana. Una personal, vaya a la embajada de Francia, tan solo el edificio Buxareo, creación de Luigi Andreoni, mismo arquitecto del Hospital Italiano o del Club Uruguay, vale el esfuerzo. Pero, como si fuera poco, el embajador Hugues Moret se la jugó a presentar algunas de las obras de José Luís Zorrilla de San Martín que muy poca gente ha tenido al suerte de ver. ¡Vaya!

Los cinco años de Eme

Esta "pastilla" es un intento descarado de recomponer el vínculo con Silvana Nicola, encargada oficial de Eme, el sitio de El País dedicado a la mujer, que cumplió cinco años. El tema es que hubo un emotivo festejo al respecto en el hotel Hyatt, al cual fue gentilmente invitado este periodista, y no pudo asistir. La mirada vengativa de Nicola ya empieza a pesar, así que vamos a destacarlo a ver si apaciguamos los ánimos. Si usted no ubica el portal Eme, es que el siempre trae esas notas picantes, en las que, casi sin darse cuenta, usted siempre termina haciendo "click".

Por fín, vuelve Peaky Blinders

"Peaky Blinders" ya tiene su quinta y esperada temporada en Netflix.

No hay con que darle. Las series inglesas están despegadas como lo mejor que se puede ver hoy en la televisión. Este periodista tiene dos excluyentes: Sherlock, una adaptación genial del clásico detective a la época contemporánea. Y Peaky Blinders, otra obra maestra de la BBC que recrea las andanzas de una familia mafiosa en la Birmingham de entre guerras. Ambas series tienen la maldad de venir en pocos episodios, y no tener temporadas consecutivas. Ahora, después de más de un año de espera, se estrena la quinta temporada, que promete generar una crisis conyugal al autor. Porque las primeras cuatro las vio de un tirón durante su estadía en EE.UU. mientras gozaba de una breve "soltería" de facto. Ahora hay que ver como negociamos para enganchar la quinta, con quien no vio las cuatro previas. Dramas de estos tiempos... Ah, y un agradecimiento infaltable a Paco Marques que nos hizo descubrir a la familia Shelby

Hasta llega esta edición de Siete. Hoy tuvimos una edición no demasiado chispeante, pero variada. Además, será la última que escriba este periodista antes de llegar a la friolera de los 45 años, así que las emociones son cruzadas. Por lo menos el fin de semana promete estar lindo, aunque la madrugada del domino amenaza llegar con 8 grados de temperatura. Maldito invierno que no se va más. Ah, si el lunes no llega a recibir este correo, no se asuste. Puede ser que el autor decida desconectarse el domingo para festejar, y no logre ponerse al día con las noticias. ¡Saludos!