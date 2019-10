Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Debate, debate, debate...y alguna cosita más

¡Buenos días! Este miércoles precioso le está agregando viento y frío a la lluvia agotadora de las últimas 48 horas. De todas formas, el país sigue andando, aunque ayer el tema excluyente fue el primer debate presidencial en más de dos décadas en Uruguay. Entonces vamos a hacer algo diferente: le proponemos comentarle las seis cosas más importantes que dejó este choque dialéctico. Y en la última "pastilla", concentraremos el resto de la información relevante que compartimos hoy desde la redacción de El País. Si le parece bien, vamos a los bifes. Y si no... bueno, no tengo alternativa, a no ser que quiera suscribirse a algún otro newsletter de los muy buenos que generamos desde el diario, y donde hay para todos los gustos.

Y el ganador fue...

El candidato Luis Lacalle Pou habla a cámaras en este primer debate presidencial desde 1994. Foto: El País

El ganador del debate fue Luís Lacalle Pou. Ah, claro, ya salió el fachito de El País a decir que ganó Lacalle, dirá algún comentarista interesado. Pero la verdad es que cualquiera que haya visto el debate con un mínimo de objetividad no puede negar que el candidato nacionalista arrancó con fuerza, fue agresivo sin pasarse de la raya, y si bien en los bloques finales Martínez equilibró un poco la cosa, Lacalle fue quien dejó mayor sensación de presencia y control del debate. El tema acá es que todos sabían que Martínez daba ventaja en este tipo de choque. Y anoche mostró todos los defectos esperables: problemas de dicción, furcios, mirada algo perdida, problemas para organizar ideas. Ya se sabía que con ese handicap, Martínez iba a tener problemas, y los tuvo. La cosa es si la imposición de Lacalle fue con suficiente luz, como para convencer a indecisos.

¿Movió la aguja?

Saludo final entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, en el primer debate presidencial desde 1994. Foto: Fernando Ponzetto

Los primeros números conocidos, muestran que el debate tuvo altísima audiencia. En el portal de El País, por ejemplo, los números fueron importantes, y en redes la conversación estuvo sin lugar a dudas marcada por el encuentro. ¿La utilidad? Bueno, la mayoría de comentaristas marcados por ese esnobismo pseudo escéptico tan uruguayo, se quejaron que no aportó nada. No comparto. En todo caso habrá que ver en los próximos días como impactó en quienes sí debía hacerlo, quienes no tenían el voto 100% definido. Que por lo general no son esos comentaristas mencionados

El momento más duro

Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou disputan el primer debate presidencial en 25 años. Foto: Fernando Ponzetto

Sin duda que fue el arranque. Lacalle Pou atacó a la yugular desde el principio, sorprendiendo incluso a un Martínez, que nunca logró retomar el tono que le era más confortable. Incluso intentó en algún momento apelar a cierta agresividad ("Míreme a los ojos", "usted no tiene experiencia"), pero se notó que no es su estilo, y siempre terminaba mirando para otro lado, casi disculpándose. Ese arranque de Lacalle Pou fue su punto alto del debate, y como estrategia, le sirvió para empezar varios punto arriba, y para marcar el tono de todo el encuentro.

Las narrativas

Debate presidencial de Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez. Foto: Darwin Borrelli.

Cada uno de los candidatos apostó a una narrativa muy clara. Martínez, señalando que el Frente Amplio tomó el país arrasado, y lo llevó a una modernización histórica. Y si bien reconoció algunos debes, marcó mucho la diferencia con el panorama del 2004. Lacalle Pou se dedicó a martillar con que el Frente Amplio no es creíble, y que incumplió todas las promesas que hizo en la campaña del 2014. Por la negativa, Martínez intentó pegarle a Lacalle con el tema de la soberbia, pero el nacionalista logró con éxito transitar esa delgada línea entre ser duro, y no sobrar. Por el otro lado, los esfuerzos de Lacalle de sacar de centro a Martínez con su agresividad, funcionaron en el primero bloque, pero después se diluyó el efecto.

La ñata contra el vidrio

Detrás de escena del primer debate presidencial en 25 años. Foto: Pablo S.Fernández

Ni Manini, ni Talvi, ni Mieres... ni Salle aparecieron en el debate. Sí era más previsible la salida de Macri, los kirchner o Bolsonaro. Pero los dos nombres por fuera de los candidatos que estuvieron sobre la mesa fueron el de Gustavo Leal, a quien Martínez ya designó como su ministro de Interior, y Raúl Sendic, a quien Lacalle sacó a luz ya en el primer "round". Lo de Leal, fue usado por el nacionalista para acusar a Martínez de ser un simple continuador de la gestión actual, algo que no es del todo cierto, pero que se potencia por la visibilidad que Leal ha tenido en los últimos tiempos en el ministerio. Lo de Sendic, quedó rápidamente sepultado ya que Martínez no respondió, y Lacalle optó por no seguir machacando con el tema. ¿Error?

Lo más flojo

Debate entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez

Sin dudas fue el minuto final, de ambos. De hecho, el debate fue cayendo sistemáticamente hacia el final. Martínez no pareció aprovechar la parte que era su fuerte, el futuro, donde podía hablar de tecnología y esas cosas que habla siempre. Lacalle pareció flojo en educación, justo el rubro donde más ha trabajado su sector. Pero apostó mucho a hablar del medio ambiente y sobre todo del problema con el agua. ¿Un guiño a un sector del electorado que tenía identificado como tentador? Pero el final dejó gusto a poco. Martínez enterró su idea de mostrarse como "parricida" y refundador del FA, llamando a votar un "un proyecto que arrancó en 2005". Y Lacalle convocó a la alternancia, pero no fue claro en por qué eso sería tan importante hoy para el país. De todas formas, todo esto dependerá de cómo percibió este choque ese pequeño grupo de uruguayos que genuinamente está indeciso, y que vio el debate con ganas de ser convencido por alguien. Ahí estará la última palabra sobre quien se impuso.

Y, además, en el resto del mundo...

Airbnb. Foto: AFP

Después de esta paliza política, vamos a contarle algunas cosas extra que se publican en El País de hoy y que vale la pena saber. Así, en un par de renglones, apretadito nomás. Mathias Da Silva nos cuenta que la DGI enganchó a AirBnB, dando al razón a aquello de que las únicas dos cosas inevitables en esta vida son la muerte y los impuestos. Ojalá no termine como Uber. Analía Filosi nos presenta un nuevo club para que la gente que le gusta el cine, pueda juntarse, ver y comentar películas. Una especie de meta Cinemateca, de la era del whatsapp y los podcasts. Belén Fourment le hizo una interesante entrevista al Fata Delgado previo a un show inusual en un antro del rock como Bj Sala. Guste o no su música, el Fata es un personaje interesante, y que se anima a hablar de todo.

Esto ha sido todo. Después de esta sobredosis política, prometemos bajar un poco los decibeles para la próxima entrega de Siete. Pero tampoco demasiado. Porque la campaña ya está en su recta final, y a fin de cuentas cada 5 años tenemos la chance de decidir el rumbo que le queremos dar al país. Lo menos que se nos exige para que el sistema funcione, es estar informado. Y usted lo sabe, para estar informado, puede contar con El País, en papel, en la web, en las redes, y ahora desde estas newsletters que buscan llevarle la noticia a donde le quede más cómodo. ¡Hasta el viernes!