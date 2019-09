Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Debate, miedo, Manini, amatistas y jardines secretos

¡Buenos días! Otro lunes que, puntualmente, a las siete de la mañana invadimos su casilla de correo con las siete noticias que hay que conocer para arrancar el día. Y arrancamos agradeciendo a Javier Azcurra y los amigos del Hotel Enjoy por invitarnos a ser parte de la primera edición de la Inspiring Summit, donde escuchamos historias tan diferentes como motivadoras, desde la cátedra de superación personal de Alexis Viera, a los secretos del cerebro explicados por Estanislao Bachrach, pasando por el toque humanidad de Milo Lockett. Y para cerrar, la charla con Ernesto Talvi y Daniel Martínez. Si no fue, tome nota para el año que viene. Volviendo a este lunes casi de octubre, los pronósticos dan que hoy va a estar pesado, viento norte, húmedo, y a partir de mañana arrancan varios días de lluvia y después el clásico temporal primaveral. Así que a prepararse.

Mañana, día clave de esta campaña

Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou se encontraron en Cardona. Foto: Daniel Rojas

Finalmente, llega el día tan esperado. Mañana está fijado el primer debate electoral entre los dos candidatos que tienen más chance de ser el próximo Presidente de la República. O al menos, eso es lo que marcan las encuestas. La ansiedad atraviesa a todos los que están en el mundillo político, porque en una campaña tan rara y difícil de predecir, lo que suceda en ese choque dialéctico, bien puede definir la contienda. Una cosa es clara, ni Lacalle Pou ni Martínez son dos oradores descollantes, por lo cual la estrategia y preparación previa serán clave. Acá les contamos cómo se ultiman los detalles, y el próximo miércoles comentaremos aquí los resultados.

Vivir sin miedo por varios cuerpos entrando al codo

Larrañaga se mostró seguro de la victoria del Partido Nacional. Foto: Marcelo Bonjour.

El lector sabrá disculpar el guiño "burrero" del título. Pero en una campaña que ha sido tan ingrata para el senador Larrañaga, al menos las últimas encuestas le dan la alegría de ver que su proyecto de reforma constitucional para mejorar la seguridad pública, contaría con apoyo de sobra para ser aprobado. Estos números parece reflejar que ni la campaña en contra lanzada por el gobierno y figuras mediáticas y académicas afines, parece estar desinflando la molestia generalizada por este tema. Este periodista, que no es gran entusiasta de meter tanta cosa en la Constitución, arriesga un comentario: la gente común está podrida que le ninguneen sus problemas, y la corran con la pesada. Y el voto contrario a bajar la imputabilidad hace cinco años, fue la última chance que dio la gente a una manera de entender estos temas, de mostrar resultados con políticas de corte más humanista. Sus responsables deberían hacer autocrítica.

Manini Ríos versus Mujica

Campaña: en los últimos días Manini Concentró su actividad política en Montevideo y Canelones. Foto: F. Ponzetto

A nadie puede sorprender si decimos que Manini Ríos es el gran fenómeno de esta campaña. Al menos hasta que se cuenten los votos y veamos otra cosa. Pero ayer El País publicó una muy interesante entrevista de Sebastián Cabrera con el ex comandante, donde toca temas sensibles y tira conceptos jugosos. Entre ellos, habla de su llegada a los bastiones del mujiquismo, sus planes para después de octubre, y su forma de hacer campaña. Una pincelada ineludible para entender la cabeza del hombre del momento en la política uruguaya.

Amatistas y películas

amatistas de artigas

Acá vamos a hacer algo inusual: vamos a recomendar dos notas en una. Es que la sección Que Pasa del diario (nuestro modesto pero empeñoso equipo de investigación), presentó dos notas muy interesantes durante el fin de semana. En la primera, Mariángel Solomita investigó sobre el negocio de las locaciones para cine y publicidad, que mueve millones en Uruguay. Y hasta hay una mención que toca fibras íntimas del autor, al refrescar la historia de la filmación del Curro Jiménez en Uruguay, una quijotada de mi tío Félix, que el país nunca supo valorar ni aprovechar com debía. En la segunda, Camila Bello se fue a Artigas para analizar el negocio de la extracción de piedras semi preciosas. Una crónica de un Uruguay poco conocido, que vale la pena leer. Ahora que pienso, dejamos medio tirado a Carlos Tapia con su nota de las mulas de la droga. Así que si le da el tiempo, léala también, que no queremos discriminar al único hombre de la sección.

El costo de la ley de plásticos

Los microplásticos se definen como trozos de menos cinco milímetros de cualquier derivado de plásticos

Como el autor viene ya con varios días de pelea con el bienpensantismo ambientalista uruguayo (más datos al final), se va a dar un lujo: decir que a su modesto entender es más urgente luchar contra la contaminación provocada por el plástico, que contra el calentamiento global. Sí, lo dije, y si me quiere insultar, vaya a mi twitter y saque número. Ahora bien, hay cosas que se hacen desde el gobierno en este país, con la supuesta mejor intención de solucionar este problema, que parecen mal pensadas. Entre ellas, esta manía de querer usar los impuestos para fines totalmente inapropiados. Ahora se advierte que la nueva ley de envases plásticos encarecerá varios insumos básicos de las familias uruguayas. ¡Justo! Lo que nos hace falta.

Jardines ocultos

Esta no es una nota particularmente informativa. Pero una interesante propuesta para conocer algunos jardines muy bien trabajados, y que no suelen entrar dentro del circuito de espacios verdes que la gente conoce. No le vamos a "spoilear" la nota con mucho detalle, vaya y léala usted mismo.

Arranca la Feria del Libro

Feria Internacional del Libro, un encuentro anual con los libros y las letras. Foto: El País

Hay pocas cosas más reconfortantes que poder alejarse del mundo, y sumergirse en las páginas de un libro atrapante. Y hoy comienza la principal fiesta nacional de la lectura, la Feria del Libro de Montevideo. Más allá del hermano menor, que suele pasar esta semana internado en la feria trabajando, para el resto de los mortales es un paseo y una celebración. Hágase un hueco esta semana, pase por la intendencia, y regálese un poco de cultura. Que no sobra por estos días, precisamente.

Hasta acá llegamos hoy. Una semana que pinta complicada en muchos aspectos, a los que se suma que este periodista tiene debilidad por meterse en líos gratis. La semana pasada hicimos calentar a un mundo de expertos en cambio climático y activismo que nadie imaginó que tuviéramos en tan generosas dosis en el país. Todo por un comentario en twitter sobre la chica esta con vocación mesiánica que fue a prepotear a una cantidad de gente que, a diferencia de ella, tienen en su mayoría la legitimación del voto de cientos de millones de personas. Y como eso pareció poco, escribió una simpática columna ayer en el diario, para seguir hundiéndo el bisturí donde no debería. ¿Sabe qué? De las pocas cosas reconfortantes de dirigir un diario en estos tiempos, es darse el lujo de hacer planteos incómodos y contra corriente. Con esto cerramos, y nos vemos el miércoles. ¡saludos!