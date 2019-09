Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Talvi vs el Pit, coalición, porro, surf y células madre

¡Buenos días! A las siete de la mañana de este hermoso viernes de primavera, cumplimos en entregarle las siete noticias clave, que necesita saber para poder salir a la calle. Cuando usted lea esto, el autor estará moderando una muy interesante jornada en el Hotel Enjoy de Punta del Este, donde oradores tan diferentes como Martín Redrado, que suena para integrar el próximo equipo económico de Argentina, o el ex arquero de Nacional Alexis Viera, a quien un balazo cortó su carrera deportiva, contarán de donde sacan inspiración para su vida. Lo de Alexis sin duda es desafiante, pero manejar la política económica argentina... para eso sí que hace falta inspiración. Si anda por Punta del Este véngase al hotel, que va a estar bueno. Pero vayamos a las noticias sin más demoras...

Lacalle Pou quiere negociar una coalición

Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto.

Las giras políticas se han convertido en una secuencia interminable de "selfies" para los candidatos. Pero Luís Lacalle Pou se hizo un tiempo entre esa actividad para plantear algo más de fondo: la necesidad de ir formando una coalición firme de partidos hoy opositores, capaz de organizar un gobierno estable si logran desbancar al Frente Amplio. La idea enseguida generó chispas. Primero de parte de los otros partidos, que aun ambicionan poder ser ellos quienes terminen definiendo la contienda contra el Frente. Y de parte de los oficialistas, a quienes molesta de sobremanera que Lacalle Pou de por hecho que va a gobernar. En esta nota algunos detalles de como el candidato blanco anticipa que sería un gobierno bajo su presidencia.

Talvi en territorio hostil

Ernesto Talvi junto con dirigentes del Pit-Cnt. Foto: Leonardo Mainé.

Si hay algo que nadie le puede negar a Ernesto Talvi, es su audacia. Luego de haber estado una semana peleando con medio Uruguay por su propuesta de bajar en 50 mil los funcionarios públicos, simplemente no llenando las vacantes durante cinco años, se fue al epicentro del poder sindical a dar la cara y explicar sus ideas. Por lo que cuenta esta nota de Nicolás González, no le fue mal. Al punto que los usualmente iracundos y amenazantes dirigentes del Pit Cnt terminaron suspendiendo un paro anunciado en repudio a esta propuesta. ¿Los habrá convencido Talvi? ¿Habrán percibido que su medida solo acentuaba su escasa popularidad? Vaya uno a saber.

Manini ante la Justicia

Manini Ríos. Foto: Lonardo Mainé.

La justicia decidió citar para el 3 de octubre al candidato presidencial Guido Manini Ríos, por su rol en el manejo de la confesión de José Gavazzo en un tribual militar. Este caso viene muy entreverado. Y el hecho de que un fiscal muy próximo al jefe de los fiscales Joge Díaz, a un mes de las elecciones, haya decidido exonerar a todas las figuras del gobierno que parecían bastante más complicadas, y seguir la causa contra el candidato que más crece en las encuestas, puede terminar en un lío de órdago. Estamos de acuerdo en que a la justicia no debería importarle las cuestiones electorales. El tema es que acá, hay mucho detalle que hace pensar que sí le importa.

Avanza investigación del "Caso Jones"

La verdad que no me acuerdo cual fue la última noticia de esta conmovedor caso policial que comentamos en Siete. Pero en las últimas horas la Justicia decidió "formalizar" al presunto asesino de la señora, que fuera capturado por militares que custodiaban el Parque Santa Teresa, donde el prófugo estaba escondido. Las historias que trajo nuestro compañero Guillermo Lorenzo de aquellos pagos servirían para escribir una novela policial. Por lo pronto, resulta que la pareja del presunto matador, había tenido un vínculo sentimental con el asesino de otra mujer mayor, en circunstancias llamativamente similares, en el balneario La Esmeralda, muy cerquita de Punta del Diablo. "Cherchez la femme", hubiera dicho Alejandro Dumas en tiempos donde no había que temer a la ira feminista.

El negocio de la marihuana

Una de las cosas más raras de este frenesí en torno a la marihuana, es que ya no es más porro, faso, bagulio, caño. Ahora siempre hablamos de "cannabis". ¿Lo notó? Es como que le da un toque más sofisticado, más "trendy". En fin, el asunto es que un empresario americano llegó a Uruguay para invertir en lo que promete convertirse en un pingue negocio, y nos anuncia que en breve puede estar al nivel de la soja o la celulosa en al ranking de exportaciones nacionales. Ojalá. Así por lo menos tendrá algo de sentido este proyecto delirante de subsidiarle el porro a la gente suficientemente apática como para ni siquiera plantar en su casa para autosustentarse el vicio. Ta, después de este micro editorial, vaya a leer la nota de Mayte De Leon que, más allá de lo que pensemos cada uno de la norma uruguaya, nos da un poco de optimismo sobre algo que puede dejar ganancia en este país.

Haciendo limonada con limón amargo

Surf adaptado. Foto: Dominick Lemarie

Una conmovedora nota sobre dos historias de vida dignas de tomarse como ejemplo. Usted dirá, ¿estoy leyendo la newsletter de Martín Aguirre, o una entrevista a Bucay? Y bueno, entre todo este sarcasmo, todavía se filtra alguna emoción de vez en cuando. Particularmente cuando son casos como los que nos trae Rosana Decima, de dos jóvenes que sufrieron golpes traumáticos en su vida, y de esos limones amargos, aprenden a elaborar jugo generoso. Aquí nos cuentan como pese a las duras lesiones, logarron perseverar y seguir practicando el surf, esa actividad que los empuja a seguir luchando. Algo parecido al caso de Juancho Posadas, que mencionamos aquí mismo hace unas semanas cuando presentó su libro.

Las células madre y su utilidad

Ante un llamado de emergencia, las células madre van al corazón, al cerebro, al páncreas o donde se requiera una reparación

El tema de las células madre, y su utilización como herramientas medicinales, ha estado rodeado de todo tipo de especulación. Y muchos creen que con el tiempo habilitarán terapias que servirán para combatir muchas de las enfermedades más complejas del ser humano. Esta nota cuenta mucho detalle, y aventa mucha versión especulativa. Entre ellas, una que afecta al autor, que sigue pagando para guardar las células del cordón umbilical de sus hijos en algún misterioso centro criogénico de Massachussets, seguramente cerca del cuerpo de Walt Disney o la cabeza de Timothy Leary. Al parecer eso ya no vale la pena, porque se pueden usar células de otros lados, y después de algunos años, parece que pierden eficiencia. Cuando le cuente a mi mujer que no pago más por eso, le cuento como me va.

Y llegamos al final de otra edición de Siete. Una edición que todavía está impactada por el triunfo de la selección de rugby contra el equipo de Fiji. Algo tan inesperado como glorioso, para la pequeña pero apasionada legión de fanáticos del deporte en Uruguay. Gente que suele tener que luchar contra el prejuicio de ser un deporte elitista, y todas esas gansadas que proliferan en un país carcomido por el resentimiento y por una lectura totalmente errada de aquel "naides es más que naides". El autor se reconoce un ignorante del tema. Pero tiene primos y amigos muy queridos que han tocado el cielo esta semana. Y un recuerdo especial para el tío Ceibal Regules, que durante años mantuvo la llama del deporte desde sus columnas en El País, bancándose muchas veces las puyas de los futboleros de la redacción, cada vez que Uruguay se comía un 50 a 0 con algún equipo cualquiera. Una pena que no haya llegado a verlo. Pero seguro que desde algún lado lo debe haber disfrutado como loco. ¡Hasta el lunes!