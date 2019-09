Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Toma, Ripoll, muerte en Rocha y Riccetto

¡Buenos días! precioso miércoles primaveral, en el que la temperatura llegará a los 20 grados. Pero para que no se engañe demasiado con el optimismo de esta estación, las noticias de hoy vienen con varios temas álgidos, algunos al filo de lo sórdido. Así es la vida. Pero tal cual es el tono de esta newsletter, intentaremos que primen las sonrisas, algo que no abunda en el periodismo de hoy. Pero que el haber roto la barrera de las 15 mil suscripciones digitales esta madrugada, cuando todavía no cumplimos el año de este proyecto que algunos calificaron como delirante, nos permite compartir con nuestros queridos lectores. Pa. Esto sonó a publicidad de desodorante de inodoros, pero bueno... A las noticias que son lo nuestro.

Las contradicciones no complicaron a Toma

Miguel Ángel Toma, secretario de la Presidencia de la República. Foto: Archivo El País

El pasado martes, El País publicó la declaración ante la justicia del secretario de Presidencia, Miguel Toma, en relación al sonado escándalo del tribunal militar de José Gavazzo. ¿Se acuerda? Aquel escándalo en el que Gavazzo confesaba violaciones a los derechos humanos, que el ministerio de Defensa llevó a la Presidencia, y no se hizo la denuncia penal hasta que El Observador publicó la noticia. Bueno, hoy publicamos que la declaración de Toma ante el fiscal revela fuertes contradicciones con las declaraciones que el jerarca dio a El País en aquel momento. Algo que lo debería poner situación incómoda ante la justicia. Sin embargo, a última hora de ayer, el fiscal consideró que estaba todo fenómeno, y que el único al que se le puede reprochar algo es al ex comandante Manini Ríos. ¿Sorprendido?

Crímenes gemelos en Rocha

Seccional policial en Punta del Diablo. Foto: Archivo El País

"Estoy convencido, Watson, que los callejones más bajos y viles de Londres no presentan un registro más terrible de pecado que el campo sonriente y hermoso". Esta frase de Sherlock Holmes, pinta muy bien el caso policial que estremece por estas horas a la zona de Punta del Diablo, si bien a pocos se les ocurriría describir a esa desolada área de la costa uruguaya en invierno como "sonriente". Bueno, el tema es que la justicia avanza en la formalización de algunas personas vinculadas a la desaparición de la señora Cristina Jones, bajo cuya casa se encontraron restos humanos aun pendientes de identificación. Si se confirma que son sus restos, será el segundo caso en pocas semanas de una mujer mayor que es asesinada en circunstancias muy parecidas. Una historia estremecedora que nuestro enviado Guillermo Lorenzo, intenta explicar en esta nota.

El costado humano de Valeria Ripoll

Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom, durante el paro generial parcial convocado por el Pit-Cnt. Foto: Leo Mainé.

Es conocida como la férrea líder de Adeom Montevideo, uno de los gremios más combativos del país. Y por no ceder ante las presiones de sus compañeros del Pit Cnt para ser más amable con la intendencia frentista. Pero ayer conocimos el lado humano de Valeria Ripoll, cuando contó sus padecimientos ante el esfuerzo que enfrenta para brindar apoyo a un hijo con problemas de autismo. Y que, por motivos incomprensibles, acaba de ser excluido de algunos de los escasos beneficios que brinda Uruguay a las familias que tienen que enfrentar este desafío. Más allá de la situación concreta, una muestra de como el estado uruguayo muchas veces no cumple en su deber de apoyar a las familias que más lo necesitan.

Larrañaga apuesta a Vivir Sin Miedo

Jorge Larrañaga. Foto: Fernando Ponzetto

Jorge Larrañaga lanzó ayer la campaña para apoyar su proyecto de reforma constitucional llamado "Vivir sin Miedo", y que busca incluir en la carta, algunas medidas drásticas para enfrentar la criminalidad. En las últimas semanas ha surgido una contra campaña, muy al estilo de aquella contra la baja de la imputabilidad, que confronta con la idea de Larrañaga. A este periodista, que no acompaña la idea de Larrañaga, le sueña extraño que haya gente, supuestamente sin afiliación partidaria, que se sienta que debe enfrentar a una propuesta como esta. Pero más todavía, el tono bastante mesiánico que se usa para defenestrarla, como si la misma implicara cosas barbáricas que violaran derechos sagrados. Eso mientras en las cárceles, pasa lo que pasa, a la gente que está bajo cuidado del gobierno.

Nin Novoa como si fuera marzo del 2015

Rodolfo Nin Novoa. Foto: Archivo El País

Para los más jóvenes será como hablarles en chino. Pero el TIAR es tratado de defensa conjunta panamericano, que fue muy mentado en tiempos de la Guerra de las Malvinas, ya que algunos argentinos creían que lo podían invocar esperando que Estados Unidos los defendiera de Inglaterra. ¡Si claro! Bueno, resulta que ahora se ha intentado activar algunas de las cláusulas del mismo para aplicar nuevas sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, ante lo cual nuestro comedido canciller Nin anunció que Uruguay se retirará del tratado. Todo bien, pero... un gobierno al que le quedan unos meses de existencia, ¿no debería esperar o consultar a la oposición antes de comprometer a todo el país de esta manera, saliendo de un tratado del que el país es parte desde 1943? Bueno, si se trata de comprometer al país, nuestro Canciller ya ha hecho bastante al respecto.

Trump casi como Maradona

Vamos a robar por 5 minutos el tema al amigo Carlos Ríos y a su newsletter de política internacional "Mundo". Pero ayer dedicamos unos cuantos minutos a escuchar discursos en la ONU, y el de Donald Trump fue claramente el más destacado. Por varios motivos. Primero la forma, ya que un Donald más anaranjado que de costumbre, leyó un texto a velocidad maradoniana. Y hablamos del Maradona de hoy, no de el del 86. Diga que no estaba Víctor Hugo Morales, si no podría haber repetido su famoso "embragá Diego, embragá". Más allá de la forma, en el fondo debe haber sido el mejor discurso que este periodista haya escuchado a al presidente estadounidense. Obviamente con cosas nada compartibles, pero otras llamativamente lúcidas, como todo su planteo sobre China y el impacto que los beneficios que tiene en la OMC han generado en el resto del mundo.

Ricceto (casi) en su despedida

Riccetto, en el rol de Tatiana. Foto: Carlos Villamayor

Nunca en su vida fue al ballet, nunca le generó particular interés. Pero, como todos los uruguayos, la bailarina María Noel Riccetto, le cae simpática al autor de estas líneas. particularmente luego de que vino al diario a dar una agradable charla, en el marco de una acción del departamento de recursos humanos liderado por Horacio Santeugini, para transmitir valores positivos. Bueno, el tema es que hoy Riccetto encabeza el ballet del Sodre en una representación de una obra por la que ganó el máximo premio mundial de la danza. En lo que es el inicio de su despedida de esa demandante actividad artística. Puff... que costó escribir esto.

Bueno, hasta acá llegamos. Así como las suscripciones digitales del diario llegaron a 15 mil, la nota recomendad el lunes sobre Naná pasó las 100 mil lecturas online, sumado a lo que se leyó en el papel del domingo. Otro detalle meritorio, y que mucha gente no sabe que medimos, es el tiempo que la gente pasó leyendo esa nota, casi 5 minutos en promedio, lo cual es todo un récord, y quiere decir que casi todos la leyeron de punta a punta. Hoy en día, que la gente invierta tanto tiempo en leer una nota larga es casi un milagro. Y una prueba de que cuando se escribe bien, de temas que interesan, la gente responde. Así que felicitaciones a la autora, Mariángel Solomita, que como cereza de la torta, ayer se llevó que La Nación reprodujo la nota en su web. ¡Nos vemos el viernes!