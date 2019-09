Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Naná, alcohol, plásticos, médicos y Friends

¡Buenos días! Otra semana que arranca con buen tiempo. Y según los modelos se mantendrá así, soleado, agradable en el día y fresco en la noche, al menos hasta el jueves. Además se terminaron las vacaciones de primavera, por lo cual quienes tienen hijos volvemos a la rutina matinal de siempre. Parte de esa rutina es leer las siete noticias más relevantes del día que son enviadas a su casilla de correo a las siete de la mañana por este periodista. Y esta vez venimos con un par de perlitas muy interesantes, así que vamos a sumergirnos sin más pausa en el mundo informativo.

El invento de Naná

Si todavía no leyó esta nota, no se la pierda. Mariangel Solomita dejó de lado sus prejuicios y temores, y se embarcó a Maldonado con una misión: pasar un día nada menos que con Naná, la "madrina" del lado B de la noche puntaesteña. La excusa: un invento patentado por Naná para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Pero la nota es mucho más que eso. Hay humor, hay humanidad, hay sordidez, todo amalgamado con el aroma almizcloso del sexo arancelado. Hasta anoche, más de 40 mil personas habían leído la nota, solo en el sitio web de El País, a lo que hay que sumar otro tanto al menos en el papel. Prueba de que cuando se hace buen periodismo, sobre temas que interesan, la gente lee sin chistar.

Bullrich contra todo

Patricia Bullrich es una de las figuras más polémicas del gabinete de Macri en Argentina. De pasado guerrillero y abolengo patricio, se convirtió en la figura por excelencia en cuanto a la lucha contra las drogas en su país. En esta entrevista con Pablo Cohen habla de los embarques de cocaína salidos de Uruguay, de la relación de Macri con Tabaré Vázquez, de las elecciones y de muchas cosas más. Todo con su habitual tono explosivo. No se la pierda.

La última cruzada de Tabaré

Parecía que sería otro tema que quedaría en la nada. Pero la obsesión regulatoria del presidente Vázquez, parece que se saldrá con la suya, y el proyecto para controlar aun más la venta de alcohol, se votaría antes de que termine el período de gobierno. Establecerá un sistema de licencias para vender alcohol, se limitará todavía más el horario de venta, así como la publicidad y el lugar en que se podrá exhibir en supermercados. Otra prueba más de que nuestros gobernantes insisten en tratar a la sociedad como menores de edad. No vamos a comentar esto mucho, porque al autor le calienta particularmente este tipo de mesianismo político. Si le interesa, esto se publicó ya hace 4 años, y sigue vigente.

Salarios médicos bajo la lupa

Hoy venimos con un arranque neoliberal, como para indignar a un intelectual de la talla del actor este, Daniel Hendler. Pero leyendo las declaraciones del gremialista de la Salud, Pablo Cabrera, llamando a topear los sueldos de los médicos, y exigiendo que la salud no sea "una mercancía", la verdad que dan ganas de mandarle una edición de Camino de Servidumbre de Hayek, para su cumpleaños. A ver, está claro que hay salarios médicos que lucen desproporcionadamente altos. Y que el sistema tiene un problema estructural de costos. Ahora, ¿un burócrata va a decidir cuánto debe ganar un profesional al que uno le confía su vida? Viendo la escala de sueldos en la esfera pública, donde un portero del Banco Central gana 10 veces más que un maestro o un policía, ¿es el estado el mejor asignador de recursos? Lo que parece, tras leer esta nota de la siempre optimista Camila Bello, es que el sistema hiperregulado de salud nacional tiene problemas, y la solución que s ele ocurre a muchos genios, es profundizar lo que no funciona. Adam Smith, ¡aléjate de ese ser!

Plásticos hasta en la sopa

Residuos plásticos. Foto: Archivo El País

Carlos Tapia hizo en esta nota lo que muchos reclaman al periodismo. Por un lado, todos estamos muy contentos con la ley que busca limitar el uso de bolsas de plástico. Menos yo, que soy contra, y me parece que querer arreglar el mundo a golpe de impuestos es una idiotez, pero en fin... Lo que indigna es ver que mientras ahora hay que pagar 4 pesos por cada una de esas bolsas de porquería, que siempre se rompen cuando más las precisás, en las tiendas te empaquetan en medio kilo de plástico hasta los boniatos. ¿Cómo puede ser? ¿Qué se está haciendo al respecto? Todo eso y más, en esta preciosa investigación de Que Pasa.

Conrado Hughes por Renzo Rosello

Conrado Hughes

Ahora queda todo claro. Ese espíritu neoliberal que estaba tomando esta edición de Siete, claramente tiene que ver con esta nota. Se trata de un perfil que hizo Renzo Rosello de una de las estrellas más inesperadas de la TV actual: Conrado Hughes. En un país tomado por el batllismo y una visión mediocrática y estatista de la sociedad, Conrado sacude el conformismo desde su rol de polemista en el programa Todas las Voces de canal 4, donde sus choques con Oscar Andrade supieron tomar proporciones épicas. En esta nota, Renzo aprovecha su pluma afilada y sus años de periodismo, para trazar un perfil muy disfrutable de una persona que logra robar sonrisas incluso a sus más acérrimos rivales ideológicos.

Veinticinco años de "Friends"

Lisa Kudrow como Phoebe Buffay en la serie "Friends". Foto: Archivo

A esta altura, si se va el balde, que se vaya la cadena. No vamos a fingir que nos gustó nunca Friends, una serie bastante sosa, con humor blanco y conformista. Que además tuvo la desgracia de compartir era y canal con un rival al que nunca le pudo llegar ni al tobillo: Seinfeld. Pero bueno, sabemos que hay gente a la que le gusta, y uno de los secretos que debe asumir pronto cualquier periodista, es que sus intereses personales, siempre vienen después que los de las grandes audiencias. Y si no, que se dedique a la literatura. Si usted es parte de esas mayorías que disfrutaba con las aventuras de este grupo de amigos tan sanos y puros, esta nota del New York Times, es para usted.

Bueno, hasta acá llegamos hoy. Por si no se dio cuenta, esta edición de Siete no vino particularmente optimista. Una semana que pinta compleja en varios aspectos, condimenta este amanecer de lunes ya de por sí no muy estimulante. Pero bueno... por lo menos Wanderers no perdió, lo cual con la seguidilla que venimos. Como dice el Pelado Martínez: ¡"vamo arriba, eh"! Con un palo y medio en el banco, así cualquiera... ¡Hasta el miércoles!