Economía, Talvi vs Cosse, indígenas y Alzheimer

¡Buenos días! Por fin llegó el viernes, y los pronósticos anticipan un fin de semana bien primaveral. Mínimas de 9 grados, máximas de hasta 18, y vientos fuertones muy cambiantes. Casi tan cambiantes como la ministra María Julia Muñoz, que hace 24 horas le pegó a Lacalle Pou por haber estudiado en la Universidad Católica, lugar supuestamente para una elite aristocrática, casi sugiriendo que los títulos de allí valen menos que los de otras universidades. Hoy salió a aclarar que en verdad solo quería agraviar al candidato, no a la institución, y que tiene "una excelente opinión" de la escuela. Esteeee.... Pero vayamos a lo que importa, las noticias, que tenemos muchas y muy interesantes.

Sectores clave que hunden a la economía

Construcción. Foto: Darwin Borrelli.

La noticia de estos días ha sido el estancamiento del PBI nacional. Entonces, los muchachos de la sección Economía decidieron hundir un poco más el bisturí, y ver la marcha de los sectores más influyentes. Lo que encontraron, a grandes rasgos, es que los tres núcleos centrales, la construcción, la industria y el comercio, vienen mostrando números pobres. Y la perspectiva a corto plazo de los dos últimos no luce buena, mientras que la construcción tiene como esperanza excluyente la nueva planta de UPM. Además hay muchos otros puntos que puede leer aquí.

Emergencia por femicidios

Luis Lacalle Pou en Paysandú. Foto: Prensa Lacalle Pou

La seguidilla de crímenes contra mujeres que han conmovido al país en las últimas semanas, llegó al debate político. El candidato nacionalista, Luís Lacalle Pou sorprendió un poco al afirmar que comparte el reclamo de las organizaciones feministas de declarar una emergencia ante la ola de ataques violentos contra las mujeres. Criticó al gobierno por no haber podido reducir este tipo de violencia, pese a la cantidad de recursos volcados al tema. "No me vengan con propaganda del gobierno en qué gastan la plata de la gente, si el gobierno está bien no hay que salir a explicar, la gente se da cuenta”, sentenció.



Talvi no quiere más "Cosses"

Ernesto Talvi. Foto: Fernando Ponzetto.

Rápido y furioso. Ese parece ser el título de la película del regreso de Ernesto Talvi a la campaña activa, tras un parate motivado por un problema en la espalda. Desde el regreso ha tenido palabras duras a varias puntas. Primero dijo que la movilización en su contra lanzada por el Pit Cnt es "patoterismo". Y luego sostuvo que “las empresas del Estado van a trabajar al servicio de los ciudadanos, y no al revés". “Se terminaron los Sendiques, se terminaron las Carolinas Cosses.” Como se imaginará el lector, a doña Carolina no le gustó la mención y respondió que: "Talvi no quiere más Carolinas Cosse, no quiere Antel del Estado, bah, no quiere Antel ni al Estado. No quiere fibra óptica, ni Data Center, ni Antel Arena, ni cable submarino, ni apoyo al Plan Ceibal...”. ¿Nada de eso querrá? Otro lindo chisporroteo de campaña.

Lo que precisa Daniel Martínez

Daniel Martínez se reunió con Astori en la sede de Asamblea Uruguay. Foto: Darwin Borrelli

La campaña de Daniel Martínez viene bastante entreverada, según la mayoría de los analistas. Casi tanto como la imagen política del ministro Astori, cuyas pifias en los cálculos económicos y en el manejo del déficit fiscal, no lo han convertido en la persona más popular del país. Y sin embargo, ambos temas prometen unirse a corto plazo, ya que Astori anunció que pedirá licencia para abocarse a la campaña que logre poner a Martínez en la presidencia. Re contento Daniel...

La garra charrúa existe

Los últimos charrúas

Las idas y vueltas de la historia. Por mucho tiempo se aseguró que la presencia indígena en Uruguay era inexistente, y que la "garra charrúa" era un lindo mito, pero sin base alguna. Que los uruguayos descendemos de los barcos. Pero esta interesante entrevista de Mariana Malek con la investigadora Mónica Sans desmiente buena parte de esta idea. Al parecer, un tercio de la población uruguaya tiene genes indígenas en su cuerpo. También narra otros detalles interesantes de nuestra historia y la identidad nacional. Vale la pena.

Cómo acompañar al paciente con Alzheimer

Alzheimer. Foto: Archivo El País

Los temas de salud están vedados para este periodista, aquejado de una hipocondria que crece día a día. Solo le vamos a decir que esta nota de Rosana Décima toca el delicado aspecto de la relación de familiares y amigos cercanos con los pacientes que padecen Alzheimer. Léala...usted que puede.

La visita de Eber Ludueña

Luis Rubio, en su personaje más popular, Eber Ludueña. Foto: Difusión

¡Corra a buscar las canilleras! La noticia de la visita de Eber Ludueña trae reminiscencias de aquel programa de cable Mar de Fondo (cuando Fantino era soportable), en el que el aguerrido central de equipos de la talla de Douglas Haig, o el Club Social y Deportivo Yupanqui, narraba sus desventuras deportivas. Aquel jugador casi uruguayo, que acumuló 74 amarillas y 37 rojas, en poco más de 100 partidos "oficiales". En esta entrevista de Carlos Reyes, Eber cuenta para qué viene a Montevideo, y algunos detalles jugosos de su vida actual.

Y la dejamos por acá. Para cerrar, vale comentar que se fijó fecha para el primer debate electoral, que será el 1 de octubre en canal 4. El debate tiene condimentos que resultan casi tan llamativos como el fondo del asunto. Para empezar, que los "moderadores" serán los presentadores de los informativos centrales de los canales privados, salvo por Blanca Rodríguez, lo cual disparó una catarata de rumores maledicentes respecto a su vínculo con Mario Bergara. Otro tema, es que pocas veces se ha visto un debate que necesitara tantos organizadores y promotores para concretarse. Más intermediarios que el pase de Neymar. Pero bueno, esperamos ansiosos esa jornada cívica determinante. Mientras tanto, nos vemos de nuevo por aquí el lunes. Y si no aguanta la separación, el domingo escribimos una columna en el diario, así que aproveche el solcito, se compra el papel, y nada más lindo que tirarse en una plaza a leer el diario. ¡Buen fin de semana!