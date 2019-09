Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Giannina, Maciel, Giannina, PBI, Giannina, ratas...

Miércoles. Siete de la mañana. Y acá estamos con las siete noticias clave que hay que conocer en Uruguay hoy. El lector dirá, ¿este tipo se volvió loco? ¿Qué es eso de Giannina una y otra vez? Bueno, teniendo en cuenta que el vestido de la conductora de TV en el evento de "Los más vistos" de TV Show, se robó todos los comentarios. Y que la nota sobre su temerario tatuaje, reventó el tráfico en el sitio web del diario, y bueno... Acá también nos gusta que nos lean, así que jugamos sucio. No nos dejan otra... Hablando en serio, hoy venimos con mucha noticia y variada. Fíjese, no vaya al último párrafo directo, que esto da trabajo, no sea malo.

Calentura por pases en comisión

Palacio Legislativo. Foto: Gerardo Pérez

El 16 de setiembre de 2019, un par de periodistas descubrieron los pases en comisión. Y también descubrieron que hay un colega periodista que mientras está al servicio de un senador (cobrando en su cargo en MGAP), tiene varios trabajos extra que no podría cumplir si trabajara como dice su contrato. Y, si hay algo que gustan (algunos) periodistas es "matar" a sus colegas, así que armaron gran escándalo. ¿Es una escándalo? Si. ¿Es legal? Si. ¿Es novedoso? No. ¿Es una campaña electoral en su recta final el momento de salir con eso? Bueno, depende el efecto que se quiera buscar. Más allá de ese detalle, parece increíble la forma en que los legisladores no cuidan la democracia representativa. Si todos sabemos que eso no le gusta a la sociedad, ¿por qué lo siguen haciendo? La sociedad les paga una partida de prensa, y después te lloran que no pueden pagar ni una suscripción digital de 280 pesos al mes. Y es algo que atraviesa a todos los partidos, que quede claro. Pero así solo abonan la aparición de figuras "antipolítica" de esas que dicen que son tan peligrosas. En fin...

Maciel junto con Lacalle Pou

Guillermo Maciel. Foto: archivo El País

Guillermo Maciel cobró notoriedad pública como el portavoz de Fundapro, esa entidad creada por Pedro Bordaberry y su gente, que sirvió mucho para contrastar la información bastante "toqueteada" que nos brindaba el ministerio del Interior. Fue también una de las figuras más visibles en materia de seguridad pública, del Partido Colorado. Pero tuvo algunos roces con el entorno de Ernesto Talvi, y ahora decidió pasar a apoyar a Luís Lacalle Pou. Se trata de una noticia fuerte en plena campaña electoral, y que solidifica al equipo del candidato blanco en este tema, con una figura con visibilidad pública, y conocimientos técnicos. Acá todos los detalles.

Se ratifica el estancamiento

La foto de arriba no parece mostrar ni dólares ni pesos, pero fue lo mejor que encontré cuando busqué "PBI" en la web del diario. Es plata, así que sirve. Porque la noticia de ayer, es que se confirma el anémico ritmo al que marcha la economía del país, que tuvo una mínima suba de 0,3% en el segundo trimestre frente al primero. Estos números solo confirman la sensación que existe en la calle, casi tanto como algunas encuestas recientes parecen ir bien a contramano de la misma. Pero bueno, ahora vendrán las reacciones y los comentarios: que somos un desastre, que somos un lujo al lado de los vecinos. Usted decide con cual explicación se queda.

Se olvidaron de la avioneta

Traslado de la avioneta hacia Durazno para completar el peritaje. Foto: @Fuerza_aerea_uy

En este país cada vez pasan cosas más raras. Ahora apareció una avioneta de origen boliviano, abandonada en la zona de Tres Arboles, en Paysandú. Mientras a uno le vienen a la cabeza los compases de la marcha nacionalista (la letra no la sé), no puede evitar pensar: ¿que podría hacer una avioneta boliviana en ese lejano paraje de la campiña uruguaya? Bueno, no hace falta ser Sherlock Holmes para imaginarse los kilos de frula que habrá dejado caer en algún lado. Otra vez queda claro que las fronteras y el espacio aéreo nacional, son tierra de nadie. Aunque para el ministro Bayardi está todo bajo control, y con un par de drones que vamos a poner, andamos fenómeno. Mientras tanto, una ley votada por todos los partidos hace meses y meses para militarizar las fronteras, sigue esperando que alguien se decida a ponerla a trabajar. Parece que no hay apuro.

Ratas juegan a la escondida

Qué bichito bien inmundo la rata. A mi déme víboras, déme arañas, déme comadrejas, pero si me sale una rata cerca, me va a ver gritar como poseído. En esta interesante nota, un científico uruguayo (felicitaciones Irma) cuenta los resultados de un estudio del que formó parte en Alemania, donde se demostró la forma en que estos roedores del averno pueden aprender las reglas del juego de las escondidas, y hasta adaptarse a cambiar de rol. Cualquiera que haya tenido que lidiar con ratas en su hogar, sabe que el bicho infecto es capaz de adaptarse a todo, y de jugar con los miedos atávicos de los pobres humanos. Por eso, tengo un gato.

La historia de un clásico uruguayo

Jaime Roos y Washington "Canario" Luna. Foto: Archivo El País.

¿Alguna vez intentó hacer escuchar a un extranjero al "Canario" Luna? Es una experiencia bastante frustrante y reveladora. Cómo esa voz cascada, única, capaz de emocionar a un cualquier uruguayo al instante, genera expresiones como de "¿que le pasa a esa señora?". Pero no hay duda que Brindis por Pierrot es uno de los grandes clásicos de la música uruguaya. La canción, y también el disco de Jaime Roos, que es analizado en un libro de reciente aparición. Esta nota de Rodrigo Guerra nos cuenta detalles del libro, y los comentarios del autor, que logró el milagro de entrevistar al autor de la pieza, recluido desde hace varios años fuera de las luces.

Dora de vacaciones

Isabela Moner en "Dora y la ciudad perdida". Foto: Difusión

Como bien dice Nicolás Lauber en su nota, Dora la Exploradora es una figura ineludible para cualquiera que tenga hijos chicos. Si bien su cuarto de hora parece haber pasado, y a manos de dibujitos cada vez más sórdidos e inhumanos (al menos para mis hijos), esta película promete romper los récords de entradas vendidas. Particularmente en unas vacaciones del primavera donde pocos padres tienen todavía resto como para alejarse mucho de la capital. Y donde la necesidad de sacar a la calle a los infantos juveniles, obliga a veces a sacrificios dignos de la Madre Teresa.

Esto es todo por hoy. Para cerrar de forma capicúa, vamos a mencionar otra polémica insólita, de esas que desata en el ambiente político el clima infame de las redes. Y es la andanada de agravios hacia la jerarca de la IMM, Fabiana Goyeneche, por haber tenido el descaro de ir a divertirse un rato en una fiesta organizada por El País. No queda claro que quiere esa gente. ¿Políticos amargados que siempre estén con cara de estreñimiento? ¿Sectarios irreductibles que solo se junten con la gente de "su palo"? Si bien hemos tenido críticas hacia Goyeneche en alguna columna, por sus posturas ideológicas a veces al filo del ridículo, solo cabe felicitarla por permitirse tomarse a si misma un poco en broma. Y reírse de los dogmáticos en el camino. Y con este microeditorial, damos por cerrada la edición de Siete de hoy. ¡Nos vemos el viernes!