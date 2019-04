Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Plagios, "patos", deliveries y tips para vacaciones

¡Buenos días! Cortando la semana, esta entrega de miércoles de Siete viene recargada. La tormenta militar parece no calmarse, aunque el nuevo Comandante en Jefe ya aclaró que pudo malinterpretarse algunos comentarios sobre desaparecidos. Además, se difundieron las actas del tribunal de honor de Gavazzo, donde habló de todo. ¡Vamos a los bifes!

Gavazzo habló de todo

El represor emblema de la dictadura, Jospe Nino Gavazzo, hizo declaraciones explosivas durante el tribunal de honor militar, cuyas actas se conocieron ayer. Habló de la muerte de Gomensoro, reconoció que mintió ante la justicia ordinaria, según él, porque era su derecho y sabía que sus dichos serían manipulados. Contó de los 8 millones de dólares (de aquellos años) incautados al PVP, producto de secuestros, y dijo que hizo lo posible por salvar a detenidos uruguayos en Argentina. A otra escala, habló el subsecretario de Defensa, el dirigente del MPP, Daniel Montiel, quien aseguró que el presidente Vázquez mandó denunciar todo apenas se enteró. La pregunta es, ¿por qué no dijo nada de eso el ex ministro Menéndez en la carta que envió hace unos días buscando limpiar su honor tras ser echado?

Campaña sucia contra Lacalle Pou

El precandidato cuenta sus problemas de crecimiento en la infancia y el difícil vínculo con su padre. Foto: Fernando Ponzetto

Estaba advertido y recontra advertido que esta campaña iba a ser sucia, y que tal vez por primera vez en el país, las posibilidades de la tecnología iban a ser usadas para impactar en la elección. Y cuando faltan todavía algunos meses para la parte más álgida de la pugna, ya se vio el primer caso de esto último. Alguien se tomó el bizantino trabajo de intercalar unas páginas apócrifas en un pdf que circula de un libro reciente sobre el pre candidato blanco. Allí se dice que Lacalle Pou habría atropellado y matado a una mujer, cosa que no es verdad. La información se hizo circular por cuentas falsas en redes sociales, y el autor del libro, Esteban Leonís denunció que se trató de un trabajo muy sofisticado. ¡lo que falta por venir!

El "Pato Celeste", libre como los teros

Gustavo Torena, el "Pato Celeste", es uno de esos personajes exóticos que ha dado últimamente la política uruguaya. Saltó a la fama por el fútbol, pero llegó al pico de influencia durante el gobierno de José Mujica, cuyo nombre le abrió puertas clave para hacer negocios con Venezuela. Incluso se comenta que disponía de una oficina en Presidencia en el período pasado, aunque Mujica lo ha negado. Ahora, en la mala tras la debacle del chavismo, Torena hizo algunos malos negocios, y terminó de nuevo en prisión, tras haber estado prófugo varios meses. Pero, en un episodio para la colección de sus andanzas más bizarras, logró pasar a la cárcel VIP de Campanero, en Minas, desde donde cuenta en entretenidos (y dudosamente legales) videos, el día a día de su reclusión.

Gobierno en guerra con apps de "deliveries"

Internet está cambiando todos los negocios, y los diarios lo sabemos mejor que nadie. Pero hay gente con más influencia en el poder que otros. Y así como primero fue "la familia del taxi", que logró una regulación que ha golpeado a las apps como Uber, ahora el gremio de los repartidores está en diálogo con el gobierno para poner coto a las empresas como Rappi, Uber Eats, o Pedidos Ya. Más allá de insidias, se trata de un tema muy complejo, y que plantea el choque entre sistemas laborales regulados al extremo como los nuestros, y el desafío que suponen estas aplicaciones, que los saltean gracias a la tecnología. Esta nota de Mathías da Silva plantea un desafío que está vigente en casi todo el mundo, ya que nadie ha logrado poner aun el cascabel al gato. Un comentario a la pasada, ya que van a regular, podrían regular a todos los "deliveries", que se apropian de las calles y manejan con total burla de las normas de tránsito.

Plagio en el Carnaval

Juana de Ibarbourou fue una parodia de los Zíngaros en 2016, cuando perdieron con Los Muchachos. Foto: El País

La jueza Estela Jubette dictó un fallo que puede ser un parte aguas en la historia del carnaval uruguayo, al condenar al grupo de parodistas Los Zíngaros a pagar una suma muy importante en dólares al escritor y columnista de este diario, Diego Fischer, por plagiar su obra sobre Juana de Ibarbourou en su parodia del año pasado. Los Zíngaros, por un motivo o por otro, siempre son noticia en el carnaval. Pero esta vez puede ser por un caso emblemático, ya que por lo general los conjuntos juegan siempre con la flexibilidad que el uso popular otorga a la ley de autor. Si esta empieza a ser la tendencia extendida en la Justicia, los conjuntos deberán cambiar drásticamente su forma de trabajo. Lo que todos se preguntan ahora es ¿cómo reaccionará el siempre explosivo Pinocho Sosa?

Adeom define su futuro

El gremio municipal del Montevideo acude hoy a las urnas para definir sus nuevas autoridades. Esto no tendría nada muy noticioso, si no fuera porque ese sindicato, y en especial su aguerrida líder, Valeria Ripoll, han sido el gran callo en el pie del intendente licenciado, y pre candidato presidencial, Daniel Martínez. Martínez basa su campaña en asegurar que ha hecho "una revolución" en Montevideo. Pero el gremio asegura que nada de eso es verdad, y que las condiciones del departamento son pésimas. En los últimos años el gremio municipal ha tenido una muy mala imagen entre la población. Pero la inacción de Martínez en temas como la basura, han potenciado la idea entre muchos montevideanos de que todos los males de la capital, no pueden ser culpa sólo de Adeom.

10 lugares escondidos para Semana Santa

Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Y esta interesante nota de Mariel Varela nos recomienda 10 lugares "secretos" para recorrer en Uruguay, en este momento del año donde las playas dejan de ser hegemónicas, y muchos se animan a meterse Uruguay adentro. Navegar por el Río Negro, cabalgar en los palmares de Rocha, o visitar Cerro Chato, el primer lugar donde una mujer votó en América Latina, son algunas de las sugerencias. Una por cuenta del autor, el área protegida de la Laguna de Rocha, donde en esta época del año se pueden ver las esquivas garzas rosadas.

Esto es todo por hoy. Las noticias vienen sin tregua estos días, así que regístrese aquí para recibir alguna de las newsletter que ha lanzado El País, con las cuales puede arrancar el día bien informado de todo lo que pasa en Uruguay y el mundo. Y si quiere hacer algún comentario sobre estas líneas, la cuenta de twitter del culpable es @maguirreh ¡Hasta el viernes!