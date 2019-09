Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Encuestas, plásticos, Martínez y el campeón Angus

¡Buenos días! Arrancamos con fuerza este viernes que, si bien promete ser frío, al menos debería iniciar unos días de sol muy bienvenidos después de esta semana gris, tan a tono con la paleta montevideana. En esta edición de Siete vamos a tocar varios temas, como la montaña rusa de las encuestas, las propuestas de Martínez para llevar seguridad a los barrios, o una polémica ley de plásticos. Pero también vamos a comentar sobre la ExpoPrado, un favorito del autor que este año no ha podido ni darse una vuelta para abusar de la hospitalidad de los Pablos, Mestre y Antúnez, nuestros embajadores en el mundo rural, que como cada setiembre, están trabajando a destajo. Pero, basta de cháchara, y vamos a las noticias.

La alegría va por barrios

Luis Lacalle Pou habla en la organización judía B’nai B’rith. Foto: Pablo S. Fernández

Las encuestas no dan tregua, y parece que sus resultados fueran diseñados por los analistas para presentar un "subibaja" que nos tenga con el corazón en la boca hasta el último día. Esta semana nos sorprendió una encuesta de Factum en la que se informaba que el Frente Amplio crecía hasta un 39%, algo que lo acercaba a la línea determinante para aspirar a mantener el poder. Pero no les dio el tiempo a los dirigentes frentistas de terminar de sacar pecho en twitter, que vinieron dos mazazos. Primero un estudio de Opción, que anticipada un escenario de balotaje donde el Frente perdería por casi 10 puntos contra Lacalle y Pou, y algo menos con Talvi. Y luego Cifra, que levantó a los blancos y los puso a 5 puntos de un oficialismo que quedaría en 33%. La duda que deja esto es ¿puede ser que el panorama esté tan cambiante? ¿Puede haber tanta diferencia entre encuestas?

Martínez y la seguridad

Daniel Martínez, candidato presidencial por el Frente Amplio. Foto: Fernando Ponzetto

El candidato oficialista, Daniel Martínez, presentó ayer su plan de seguridad para las zonas más complicadas del país. Se trata de un tema clave para el oficialismo, ya que es tal vez el área donde la gente más reclama, y en el que suele mostrar más diferencias internas a la hora de plantear soluciones. Lo ofrecido por Martínez suena francamente tentador, un plan integral para llevar la autoridad y el apoyo estatal a estas zonas conflictivas, al mejor estilo de la zanahoria y el bastón. Pero tiene dos desafíos claros a la vista: primero, ver si todo el Frente está realmente dispuesto a apoyarlo. Y el segundo es el costo. 250 millones de dólares parece mucha plata para un país que tiene un déficit del 5%, y una sociedad asfixiada por impuestos.

Una noche con la vanguardia feminista

Ofelia Fernández, la militante argentina que convocó a cientos de jóvenes en Montevideo. Foto: Marcelo Bonjour

El autor reconoce un problema. Desde hace tiempo se le hace muy difícil consumir información sobre Argentina. Tal vez con la excepción del llamado "caso de los cuadernos", hace tiempo que le cuesta leer más que lo imprescindible de lo que pasa del lado esquizofrénico del río. Al parecer, hay una chica de 19 años, con un discurso muy radical, que se ha convertido en la sensación entre el mundillo femininsta-neomarxista que tanto parece prosperar en esta parte del mundo. Pero que brilla por su ausencia en otros foros de mujeres, como al que tuvo chance de asistir quien esto escribe hace unas semanas en Vancouver. Bueno, el tema es que la chica vino de visita a Uruguay, y Delfina Milder se aventuró en el evento organizado por la simpática barra de Fabiana Goyeneche y Constanza Moreira, para escribirnos esta linda crónica. No apta para machirulos genuflexos, eso sí.

Polémica por ley sobre plásticos

Desechos plásticos. Foto: Fernando Ponzetto

"Un impuesto jamás va a resolver de manera milagrosa un problema que es cultural". Pocas veces la frase de una nota refleja tan bien lo que siente este periodista, ante la andanada de medidas de este tipo generadas por el gobierno con la supuesta intención de proteger el ambiente. Y eso que la frase es del vocero de la industria del plástico, a la que el autor no suele mentar bien cada vez que se acerca a la playa y ve las toneladas de basura que adornan desde Capurro hasta la laguna de Rocha. El contexto es esta nueva ley sobre residuos plásticos, con la que el gobierno espera recaudar 60 millones de dólares. ¿Usted quien cree que va a pagar el empuje ambientalista del gobierno? Y, no es por ser contra, pero viendo el desastre que es la usina de Felipe Cardoso, no hay más que preguntarse si el estado uruguayo no tendría otras cosas que hacer para colaborar con la ecología antes que seguir sacándonos plata del bolsillo a los contribuyentes.

El campeón Angus y la circunferencia escrotal

La familia Albanell Bensich festejó su cuarto Gran Campeón en las últimas seis Expo Prado.

Ayer en la ExpoPrado se coronó el nuevo gran campeón de la raza Angus, que hoy en día es la predominante en Uruguay. Aunque con esta audaz sentencia me puedo tirar en contra a mi primo Yayo, y a otros amigos cultores de la tradición Hereford. Ya me llamarán, si le erré. El gran premio volvió a la cabaña El Yunque, de la familia Albanell, que en los últimos años viene arrasando en esta categoría. Un dato que no deja de hacer gracia cuando se escucha a los jurados de estos concursos es cuando elogian la "circunferencia escrotal" de los toros. Yo que sé... Más allá de la pavada, es un momento dorado para la cabaña nacional, que con precios sin precedentes, está sacando jugo a décadas de trabajo genético de vanguardia. Ojalá siga, y se logre un equilibrio que también beneficie a la industria frigorífica, que no la está pasando tan bien. Y un saludo a Javier Pastoriza, que me enseñó sobre la importancia de este rubro cuando compartíamos escritorio en la redacción, y es gran lector de esta newsletter.

Zona caliente frente a Rocha

Rocha. Foto: Archivo

Todo empezó con una nota del Washington Post, que informaba de una zona muy específica del océano Atlántico, que estaría mostrando niveles de calentamiento muy por encima del resto. Con la particularidad de que esa zona sería como una pequeña mancha en el océano, justo frente a Rocha. Rosana Décima y María Orfila no se quedaron con eso, y contactaron a varios expertos locales, que les bajaron a tierra la realidad del asunto y sus implicancias. Una nota personal, este periodista se metió al mar en La Paloma la semana pasada, y si esa es la mancha caliente del Atlántico... lo que será el resto.

La historia de Juancho Posadas

Juan de Posadas. Foto: Difusión

Por amigos en común, la historia de Juan Martín Posadas (sobrino del columnista dominical del diario) ya es conocida por el autor. Es una historia donde el empeño personal, las ganas de vivir, de superarse, y un empuje a prueba de balas, muestra la capacidad de superación del ser humano. Resilencia, que le dicen ahora. El tema es que Juancho se decidió a contar su historia en un libro, algo que sin duda será una inspiración para quienes se adentren en su historia. No he leído el libro, pero si tiene el 10% de la fuerza que tenía una entrevista que le hizo hace años otro amigo, Rodrigo Caballero, no hay que dejar de leerlo.

Y llegamos al final de otra edición de Siete. Esperamos que haya sido de su agrado, y cumplir con la misión autoimpuesta de ayudar a arrancar la mañana con una pantallazo analítico de lo que pasa en el país. Y en El País, que mañana cumple la friolera de 101 años. A muchos parecerá algo natural, pero para quienes peleamos día a día para estar a la altura de nuestros padres, abuelos y bisabuelos que empezaron esta aventura, y sobre todo en estos tiempos tan complejos, no deja de aportar la leve satisfacción del deber cumplido. ¡Hasta el lunes!