Multas, femicidios, derechos de autor y Iphone

¡Buenos días! Siendo las siete de la mañana de un día miércoles, aquí le llegan las siete noticias que no puede dejar de saber para arrancar el día como un ciudadano de bien. Bueno, capaz eso suena un tanto ambicioso. Digamos, como un ciudadano responsable. El tema de hoy son los crímenes de mujeres, aunque si usted sigue este newsletter, sabrá que no nos centramos mucho en los policiales. Otro gran tema de discusión es la llegada al fútbol uruguayo de un jugador supuestamente gay asumido, que ha despertado los grupos de whatsapp y los comentarios de vereda, mostrando que ese nuevo uruguayo deconstruido y plural es pura mentira. Como ya sabíamos. Pero tampoco nos centraremos en eso, que se lo dejamos a nuestro número 5, Pablo Cupese... si se anima. Además de estos temas, hay otras noticias importantes que sí abordaremos en Siete hoy. Acá se las presentamos.

Otro asesinato de una mujer, tercero en diez días

Foto: Marcelo Bonjour

Ayer, un nuevo caso de homicidio de una mujer por parte de su pareja, conmocionó al departamento de Florida. Según la crónica, el hombre de 43 años, mató con una maceta a su esposa de 49, cocinera de una escuela cercana a la capital. Se trata del tercer caso en pocos días de este tipo, lo cual vuelve a poner sobre el tapete la magnitud de un problema que tiene a la sociedad muy sensibilizada.

Astori en territorio hostil

Danilo Astori. Foto: Gerardo Pérez.

Como cada setiembre, la Expo Prado congrega a los más selecto del sector agropecuario en Montevideo. Como cada setiembre, el ministro Astori se dio una vuelta por allí, exhibiendo su talante amigable, como contraste al mensaje virulento que suele recibir ese sector de parte de la mayoría del Frente Amplio. Pero últimamente el mensaje de Astori ya no deja contento a nadie. Encargado durante 15 años de una economía que da síntomas de agotamiento, encargado de decir que no a los pedidos de apoyo, ya son pocos los que lo reciben bien, pensando que horrible sería todo si él no estuviera. Y sus salidas recientes, anunciando "renuncias fiscales" poco creíbles, a la vez que el déficit roza el 5% del PIB, amarga a un sector que sabe que en general son sus transferencias las que pagan la fiesta del gasto público. Tan tensa es la cosa, que el jerarca dijo que la relación con el agro es "correcta". Casi como cuando se dice que una chica es "muy simpática"... ¡Ojalá que la bancada feminista en la redacción del diario no lea esto!

500 multas por día en Montevideo

Foto: Marcelo Bonjour

Durante 2018, en Montevideo se aplicaron unas 500 multas de tránsito cada día. Pero tal vez el dato más llamativo es que de ellas, solo el 1,7% fueron apeladas por los sancionados. ¿Por qué pasa esto? Difícil saberlo. Aunque si la experiencia personal sirve de algo, encima de la calentura de recibir la cartita del amigo Di Candia con el sablazo por ir a las 6 de la mañana por la rambla de Carrasco rumbo al este a 72 km/h, meterse en el infierno burocrático de la IMM a pelear por algo que, todos sabemos, hay cero chance de que te den la razón, es solo para gente con dosis de voluntad privilegiada. Más allá de eso, esta nota de Andrés López Reilly cuenta que la comuna piensa aumentar la fiscalización, e instalar nuevos mecanismos automáticos para multar. Léala, y caliéntese que la mañana viene gélida.

El gobierno dice no a los autores

Foto: Gerardo Pérez.

Ayer se votó en el parlamento la propuesta de Pablo Mieres para extender el derecho de autor de 50 a 70 años. Y, llamativamente, se votó en contra por parte de la bancada del Frente Amplio. Decimos llamativamente, porque los músicos uruguayos, al menos los más notorios, han sido siempre notorios militantes del Frente Amplio. Y este tema generó gran rispidez entre partido y artistas. Aunque muchos sugieren que el enojo no será muy explícito, porque el gobierno maneja muchas herramientas de premio y castigo sobre el mundo artístico. El tema es más complicado de lo que parece, pero si lo quiere entender bien, lea esta nota de Carlos Tapia del fin de semana. O esta, publicada en febrero. Una advertencia, según Constanza Moreira, cuyo grupo ha sido el gran opositor a este cambio, las notas de Carlos son parte de una pérfida estrategia del diario El País, para enemistar al Frente con la Cultura. Y Carlos es un periodista "desinformado". Si, claro, acá como no tenemos nada que hacer, nos juntamos una cantidad de ogros neofachos día por medio a ver cómo hacemos para que el Frente choque con los músicos uruguayos. Además, ni falta que hace, ella se encarga solita.

Lo nuevo de Apple

Phil Schiler presenta los nuevos modelos de iPhone 11. Foto: Reuters

Ayer fue un día de éxtasis para los amantes de Mac, y los fetichistas de la teconología. Es que Apple presentó sus nuevos modelos de Iphone, y todos los chiches y gadgets que van a causar suceso en los próximos meses. ¿Lo más destacado? Que el nuevo modelo tendrá un precio base de 700 dólares, lo cual es considerado una ganga por los expertos. Yo no hago mucha broma, porque acabo de cambiar mi Iphone por un modesto modelo 7, el cual figurará en mi recibo de sueldo durante el resto de mi vida. Es que pese a las pullas y bromas, es un producto que una vez que caes en él, te parece que el mundo se acaba cuando no lo tenés. ¡Maldita tecnología que nos soluciona la vida!

Murió un ícono de la fotografía

Una mirada profunda a la sociedad americana. Foto: Robert Frank

Esta pastilla está dedicada a nuestro editor de fotografía, Nicolás Pereyra, que ayer lagrimeaba por los rincones al conocer la noticia de la muerte de Robert Frank. Es que para los entendidos, Frank fue el hombre que revolucionó la fotografía del siglo XX. De origen suizo, su obra se centró en mostrar el lado B del sueño americano, con imágenes que dejaron una huella indeleble a la hora de entender la realidad de ese país/continente. En momentos en que todos nos creemos fotógrafos (parte de la culpa la tiene el aparatito de la pastilla anterior), ver algunas de las fotos de Robert Frank deja en claro la diferencia entre un artista y un aficionado.

El "Loco" Abreu conquista la TV

Sebastián Abreu. Foto: leonardo Mainé

Con sus intervenciones durante el último mundial de fútbol, quedó claro que Sebastián Abreu tenía pasta para la TV. Algo que notoriamente alguien supo ver, por lo que ahora será el conductor del nuevo programa de juegos de Teledoce. Difícil saber cómo compaginará Abreu esta nueva actividad, con su rol activo como número 9 de Boston River. Y con su inminente pase a director técnico, tal cual lo tiene ya anunciado. Pero seguro que el carisma de Abreu podrá más gente frente a la TV, que aficionados siguiendo al equipo verdirojo. Esto dicho por un hincha de Wanderers, antes que me salten los seguidores del Boston.