Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Campaña a fondo, música compañera y Mazzucchelli

¡Buenos días! Arrancamos este lunes de setiembre que empezó llovedor, aunque se espera que ya para mañana afloje el agua, y para la semana anuncian mínimas de 10 y máximas de 15 grados. Pero lo de este newsletter son las noticias, y hoy tenemos para compartir un par de entrevistas interesantes, como las que concedieron a El País el diputado Darío Pérez, y el CEO de Stora Enso, de nombre casi impronunciable para un nativo del español. También le damos una nueva oportunidad a algunas notas del fin de semana, que merecen leerse. Por lo demás, después de un par de días de vacaciones, ya calentamos motores para la recta final de una campaña que promete sangre, sudor y lágrimas. Y para peor, amanecimos ayer con la muerte de nada menos que de... ¡Camilo Sesto! Más que un minuto, en el festival de Viña del Mar van a declarar una hora de silencio.

Una mirada positiva de fuera

En medio de un torbellino de malas noticias, esta entrevista levanta un poco el ánimo. Se trata de la nota que le hicieron Pía Mesa y Fabián Tiscornia al CEO de Stora Enso, Karl Henrik Sundstrom. Lamento que me faltan los dos puntitos esos arriba de la última "o" del apellido, pero no los pude encontrar en mi computadora. Por si no lo sabe, Stora Enso es uno de los accionistas de Montes del Plata, la que hasta ahora era la mayor inversión extranjera en la historia del país. El hombre se desvive en elogios hacia Uruguay, aunque aclara que a ellos les va bien, también porque no precisan muchos empleados. Más allá de eso, el experto traza un panorama positivo para la celulosa en un futuro cercano, y desliza la posibilidad de que su empresa aumente su presencia en el país. Muy interesante.

Darío Pérez, el hombre de la discordia

Foto: M. Bonjour

Su nombre siempre está asociado a alguna polémica. Es que el diputado de Maldonado, Darío Pérez no transa con la corrección política, ni con tragarse sapos con tal de beneficiarse políticamente, y eso suele generar problemas. Particularmente en una interna como la del Frente Amplio, que suele ser bastante más sangrienta de lo que parece. Esta entrevista de Valeria Gil con el díscolo legislador llega en un momento clave, cuando su acuerdo electoral con el senador Michelini, está generando una ruptura casi letal para el Frente Líber Seregni. Y cuando los pases de factura y reacomodos en el oficialismo, anticipan un futuro cruento, sobre todo si como dicen las encuestas, son desplazados del gobierno. Si eso sucede, la figura de Pérez, seguro que será centro de mucho debate.

Campaña ingresa en fase caliente

Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi. Foto: Leonardo Mainé.

Bueno, lo del título lo venimos diciendo hace tiempo ya. Pero parece que ahora entramos de veras en la fase definitoria de la carrera electoral. En las últimas horas, los dos desafiantes de la oposición han endurecido el tono de manera significativa. Lacalle Pou recorrió Canelones, donde dijo que "si ganamos se terminó el recreo para los delincuentes”, y que recuperar los espacios públicos, será prioridad de su gobierno. Con esto seguro que toca una fibra sensible de muchos uruguayos, que han visto como la calle, las plazas, se han vuelto territorio hostil, en manos de pastabásicos y delincuentes de dudoso roce social. Por su parte, Talvi se tiró a los pies del candidato oficialista Daniel Martínez, que en las últimas horas había subido la apuesta al colorado en cuanto a la cantidad de liceos a construir. Talvi mostró que está aprendiendo rápido las mañas de la política, y recordó que cuando hizo su propuesta, Mujica la descartó por imprcticable. Por lo que intimó a Martínez a ver si había pedido permiso al ex presidente para este anuncio. La campaña también es esto, un reality de mordacidad y pataditas bajas, que la gente por más que se queja, disfruta como loca.

Rebelión en la música compañera

Foto: Darwin Borrelli

Carlos Tapia viene siguiendo este tema desde hace tiempo, y es un asunto que genera profunda molestia en un sector cultural que se siente traicionado por el Frente Amplio, partido al que ha apoyado casi sin fisuras. El problema es que los artistas buscan un cambio en la ley de derecho de autor, que extienda sus beneficios creativos de forma de acompasarlos con la esperanza de vida actual. O sea, hay derechos de canciones y obras clásicas de la cultura nacional, cuyos autores van a dejar de percibir sus ganancias, porque se vencen los plazos previstos. Los artistas dicen que cuando se votó esa ley, la gente vivía mucho menos, y que hoy hay entidades como Youtube, que se benefician de estas obras sin pagar lo que deberían. Curiosamente, un sector minoritario como el de Constanza Moreira, parece tener la sartén por el mango, y no está dispuesto a ceder a la presión de los autores nacionales. Generando un divorcio que es muy representativo del cambio de signo político en el país.

Los nuevos "repatriados" y su incómoda historia

La historia de algunos de los uruguayos que el gobierno repatrió de Venezuela, es reveladora en muchos aspectos. El principal, tomar conciencia de la magnitud de la crisis humanitaria y democrática que se vive en el país que patentó el llamado "socialismo siglo XXI", algo que muchos no quieren ver, o disimulan entonando sanatas sobre el imperialismo y tontos argumentos geopolíticos. En esta nota de Camila Bello, un par de estos ciudadanos cuentan las penurias que debieron padecer antes de lograr ser traídos de vuelta al país. La cuestión es ¿no hablaron con nadie de Cancillería para contarles la verdad de lo que se vive en Venezuela?

Por dónde pierde el Frente Amplio

El Frente Amplio realizó un banderazo esta tarde en La Teja. Foto: Valeria Gil

Es la gran pregunta de esta campaña: por dónde está perdiendo el Frente Amplio el caudal de votos que le estaría dando hoy la victoria a la oposición. ¿Es la economía? ¿Son los bailecitos de Martínez y Villar? ¿Son las salidas de Bonomi y María Julia Muñoz? Esta nota no ingresa tanto en esos detalles, sino que más bien se centra en entender cuales sectores ideológicos son los que se están sintiendo menos representados por el oficialismo. Las respuestas son un tanto predecibles, pero siempre es más lindo cuando lo dice alguien con respaldo académico.

Una mirada aguda sobre la decadencia

Aldo Mazzucchelli. Dibujo de Ombú

Para cerrar esta edición de Siete, queremos recomendar esta entrevista de László Erdélyi con el intelectual Aldo Mazzucchelli, publicada ayer en El Cultural. Mazzucchelli tiene una dilatada trayectoria académica, nada menos que un doctorado de Stanford, y ha publicado un libro apasionante sobre la vida y obra de Julio Herrera y Reissig. En esta entrevista vuelca su aguda mirada hacia la sociedad uruguaya, y el momento clave que atraviesa. Mazzucchelli no es alguien proclive a ser paciente ni amable con la dejadez que azota al país, y particularmente a los ambientes culturales. Si tiene que leer algo de todo lo publicado el fin de semana, apueste por esto.

Esto es todo por hoy. Un panorama bastante amplio de lo que hay que tener en claro para arrancar la semana informado. Como siempre, si le resulta atractiva esta forma de comunicación, le recomendamos la amplia batería de newsletters de autor que salen de la redacción de El País. Por lo demás, tanto en la edición papel del diario, como en la web, puede informarse a la hora que quiera, de lo que quiera, con la precisión y detalle que está acostumbrado. Y por acá nos vemos el miércoles, con más noticias y comentarios sobre la realidad nacional. ¡Buena semana!