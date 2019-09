Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edición especial

¡Buenos días! La edición de lunes de Siete terminaba con el anuncio de unas mini vacaciones que se tomaría su autor. En el fondo, era abrir un paraguas en caso de no cumplir hoy con este compromiso. Pero acá estamos, al pie del cañón, con una edición algo de emergencia, ya que ayer no estuvimos en redacción, "absorbiendo" datos de los que de veras los consiguen. Pero con un par de recomendaciones pertinentes de la edición de esta mañana de El País, y de algunas otras que han venido pasando en estas horas. Horas de frío polar, que seguirá al menos hasta el sábado, por estas costas golpeadas además por un potente mar del sur, de esos que hacen subir a los pinguinos. Pero empecemos con las noticias.

La consigna: pegarle a Lacalle Pou

No hay mejor defensa que un buen ataque, dice el dicho. Y en el gobierno, esa parece haber sido la consigna. Basta de mostrar equipos, basta de pelear con compañeros, basta de discutir con Talvi o Manini, ahora todos contra Lacalle Pou. En la última semana han sido varios los ministros y altos funcionarios que han salido a criticar con dureza los planteos del candidato blanco, a desmerecer sus anuncios, y hasta a sembrar miedo con cosas como que se terminarían los aumentos de salarios. ¿Imaginó quién pudo ser el autor de semejante argumento? Si dijo el ministro Murro, no se merece ningún premio, porque Murro siempre está despegado en estas cosas. Pero para analizar este cambio de estrategia, hablamos con varios entendidos en esta nota que se publica en la edición papel de hoy.

López Mena quiere alternancia

Es una de las figuras más polémicas del río de la Plata. Aunque por la escala de sus empresas, más notorio en Uruguay que del otro lado. Juan Carlos López Mena es alguien que ha combinado política y negocios durante años, y su visión de lo que pasa en la región es siempre de interés. Es por ello que esta picante entrevista de Pablo Fernández, es muy jugosa. Entre varios títulos, López Mena cuenta que vota en Uruguay, que cree que en nuestro país la clase política escucha a todo el mundo, pero no actúa, que nos mata la burocracia, y que debería haber un cambio de gobierno. ¡Sí, como lo escucha! Vaya y lea la entrevista, que no tiene desperdicio.

El nexo uruguayo de la cocaína

Si hay algo que irrita al autor de estas líneas, esa esa obsesión de mucha gente por criticar todo lo que hacen los medios, e inventar oscuras conspiretas detrás de cualquier decisión. En estos días se supo que un joven empresario uruguayo llamado Martín Mutio es el primer procesado en nuestro país por la operación que quiso llevar 4,5 toneladas de cocaína a Europa. En un principio no se dio el nombre, porque en el diario pocas veces damos nombres. Entendemos en general que lo importante es la información, y que la identidad es menos relevante. Sin mencionar los problemas legales que andar enchastrando a alguien que puede luego no ser condenado definitivamente pueden aparejar. Pero bueno, una vez hecho público, y sabiendo que su perfil tenía aspectos de interés general, en el diario hicimos esta nota. Y la verdad que se leyó como pan caliente.

Astori muestra incorporaciones

Mario Bergara saluda a Danilo Astori. Foto: Archivo El País

El ministro Danilo Astori busca pilotear una tormenta casi más compleja que la que enfrenta la economía del país a su cargo: la implosión de su sector político. Bueno, no exactamente su sector, Asamblea Uruguay, sino la alianza mayor que lideraba, el FLS. Ante la salida de varios socios clave de esta alianza, y el clima enrarecido por en la interna que hace temer por una catástrofe electoral, Astori busca mostrar fortalezas. Y presentará algunas nuevas incorporaciones, la más notoria la del director de Casino, Javier Chá. Esa y otras noticias, como algunas caras conocidas que no figurarán en las listas de MPP, en esta nota de Valeria Gil.

Casinos que siguen perdiendo

El Casino Parque Hotel fue ocupado por integrantes de Adeom. Foto: Adeom

Desde hace semanas, el tema del casino del ex Parque Hotel, viene generando titulares. Primero una entrevista donde el encargado del área de la IMM, en la que decía que la comuna debía evaluar cerrar esa sala de juegos, porque no es rentable, y porque el juego va contra la visión general de su partido. Esto motivó la ira de los funcionarios, que ocuparon la sala, trabajaron a media máquina (chiste de palabras, ya que por conflicto solo prendían algunos slots), y pidieron la renuncia del jerarca. La noticia hoy es que las autoridades de la intendencia fueron a la Junta a explicar el tema, y dijeron que la sala del Parque Hotel está fuera de competencia, y que no logra encaminar sus números. ¿Raro? Véalo usted mismo.

El boom de las plazas de comida

Mercado Ferrando. Foto: El País

Con la reciente inauguración del ahora llamado "Mercado del Inmigrante", el viejo Mercado de la Abundancia, se consolida la tendencia abrir mercados gastronómicos en Montevideo. Se trata de un fenómeno bastante global, pero que en Uruguay, todavía no había pegado con fuerza. Esta nota de Rosana Décima nos cuenta cuales son las opciones que hoy tiene en este sentido la capital, y que ofrece cada uno de ellos.

Filmarán serie en Plaza Independencia

La Plaza Independencia, locación para una megaproducción internacional. Foto: Nicolás Pereyra

Es sin dudas la imagen más icónica de Montevideo. Y ahora la Plaza Independencia será el telón de fondo de una importante filmación de una serie estadounidense. Al parecer, la locación debe representar un "futuro distópico", lo cual suena raro, a menos que sea un futuro algo apocalíptico. ¡Ya salió el uruguayo negativo! dirá más de uno. Perdón. Mal yo. No puedo evitarlo. El protagonista de la serie sería el actor Keanu Reeves, quien ya estuvo en Uruguay justamente para la boda del director de esta serie, con una modelo uruguaya. Más allá de estos detalles tvshowísticos, las autoridades aprovecharon el anuncio par alanzar un fondo destinado a apoyar a la industria audiovisual. Una industria que viene muy golpeada en estos años, sobre todo por el alza de los costos internos del país. Como todo el mundo, bah!

Esto ha sido todo por hoy. Cumplimos la primera parte del desafío de escribir esta newsletter desde esta breve licencia, pre histeria de la recta final electoral. A ver si el viernes llegamos también, aunque dependerá mucho se conjugue el frío intenso que habrá estos días, en la peregrina intención del este periodista de salir del encierro habitual de la redacción. Veremos como aguanta el cuerpo. ¡Saludos!