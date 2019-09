Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Crimen en Rocha, Adeom, Manini y estufas a leña

¡Buenos días! Primer lunes de setiembre, y acá arrancamos con esta edición de Siete, siete noticias a las siete de la mañana en su casilla de correo. Una semana que arranca con pronósticos de clima gélido para los próximos días, coincidiendo con esos días libres que el autor viene esperando y postergando desde hace semanas. Pero siempre se puede estar peor, y si no, basta preguntarle a los hinchas de Peñarol. Pero bueno, viendo la racha que trae Wanderers, no da para hablar mucho de fútbol en este espacio. Hoy traemos alguna noticia fresca, y varias cosas del fin de semana que, si no llegó a leer, esta es la segunda oportunidad que no se puede perder. ¡Vamos a las noticias!

A prisión asesino de Rocha

. Foto: Ricardo Figueredo

La justicia ordenó la prisión preventiva de un hombre de 37 años por el asesinato de una mujer americana de 70, que se había radicado en el balneario La Esmeralda. Al parecer, ambos mantenían una relación sentimental, pero el hombre la mató para quedarse con la casa. En un detalle truculento, el cuerpo de la mujer, buscada desde hacía semanas por todo el país, apareció entrerrado en el fondo de la casa, tapado con una montaña de leña. Mientras se espera más detalles del caso, varios en redacción comentaban las semejanzas con otro caso denunciado en El País hace algunos días, de una señora buscada por su familia en el cercano balneario de Punta del Diablo. ¿Habrá alguna vinculación?

Nueva baja en el Partido Socialista

Daisy Tourné y Marcel Keoroglian. Foto: captura

El Partido Socialista está sumido en una crisis de carácter existencial. En los últimos meses varias figuras de peso, como el director de la OPP, Alvaro García, o el ex ministro Kreimerman, se han alejado de esta formación. Ahora se anuncia que otra dirigente histórica como Daisy Tourné, tampoco integrará sus listas. El problema con los socialistas viene de hace tiempo, con el crecimiento de un sector muy radicalizado, y con vínculos incómodos con el kirchnerismo, que ha copado las estructuras del partido. A eso se suma la crisis desatada por las revelaciones acerca del espionaje realizado por uno de sus líderes históricos, Vivian Trías, para las fuerzas del bloque comunista durante la guerra fría. Algo que el PS no ha procesado de manera demasiado contundente. Estas elecciones serán una prueba de fuego para varios grupos políticos, pero especialmente para los socialistas.

Qué hay atrás del fenómeno Manini

Guido Manini Ríos. Foto: Mateo Vázquez

Esa es la gran pregunta que nos hacemos en la redacción de El País hace tiempo. Qué tiene el ex general para haber logrado un crecimiento electoral tan grande, en tan poco tiempo. Quiénes son sus referentes en las distintas áreas. Cuáles serán sus legisladores, si se cumple lo que anticipan las encuestas. Bueno, Paula Barquet se hundió en el "maninismo", acompañó al candidato en una gira, habló con su gente cercana, y nos trajo esta nota que aclara muchas dudas en torno al fenómeno electoral de estos días. Una lectura imprescindible de cara a la recta final de la campaña.

Más cámaras de tránsito para Montevideo

Tránsito en Montevideo. Foto: Archivo El País

La intendencia de Montevideo parece haber encontrado un filón con el tema de la video vigilancia del tránsito. Tan es así que en 2018 ingresó por ese motivo 22 millones de dólares, más del doble de lo que había cobrado en 2017. Es por ello que ahora busca aumentar el control a distancia de las calles y piensa extender el sistema a otras avenidas y calles de la capital. Todo bien con este sistema, más allá de que hay cosas bastante cuestionables del mismo. La gran duda es dónde estarán todos esos inspectores que están quedando libres al no tener que salir a llenar los talonarios para la comuna. ¿Será posible que ahora veamos a alguno ayudando a la movilidad cuando hay un atasco o un accidente en horas pico? ¿Controlando la forma psicótica de manejar de taxistas y omnibuseros? ¿A los provedores que trancan impunemente la calle Colonia, parando en doble fila todos los días del año, a dos cuadras del despacho de Di Candia? Mmmmm, ¿usted que cree?

​

La reina de Adeom

Foto. M. Bonjour

Valeria Ripoll es una de las figuras más interesantes de la política actual en Uruguay. La líder del gremio municipal montevideano, se ha convertido en la piedra en el zapato de la intendencia, del movimiento sindical, y de la cúpula del Frente Amplio, que no logra aliviar la tensión entre Ripoll y el candidato Daniel Martínez, justo cuando este no parece poder darse el lujo de tener un choque con una líder sindical en la recta final de la campaña. Este perfil escrito por Mariángel Solomita hurga en las contradicciones de una mujer, madre de tres hijos, que dirige con puño de hierro al gremio más criticado del país, sin dejar de esculpirse las uñas. ¡Recomendable!

La enfermedad del Presidente

Tabaré Vázquez tras ser dado de alta de la Asociación Española. Foto: EFE

A raíz del anuncio de la enfermedad del presidente Vázquez, es mucho el interés que ha surgido en torno a la misma, y sus posibilidades de tratamiento en Uruguay. En esta nota, no apta para hipocondríacos como el autor, Camila Bello investigó sobre el fenómeno, tanto de su impacto en el país, así como de las terapias de avanzada que se están aplicando para intentar reducir su mortalidad. Acá le paso el link, pero yo aviso que no leo eso ni loco.

Guerra a la estufa a leña

Estufa a leña. Foto: Pixabay

Según este informe de Sebastián Cabrera, la intendencia de Montevideo está preocupada por los niveles de contaminación del aire que generan las estufas de leña en la capital del país. Según sus estudios, este sería el principal problema a atacar para mejorar el nivel del aire, aunque se trata aun de un problema muy relativo. Al parecer, buscan copiar un modelo implantado en Chile, que logró modificar los hábitos culturales de calefacción de los chilenos. No se usted, pero cuando un grupo de burócratas empieza a jugar con la idea de cambiar la cultura de una sociedad, a mi me da por ponerme nervioso. Y todavía me acuerdo de cuando UTE nos estimulaba a comprar todos los electrodomésticos eléctricos, cosa que con las tarifas actuales, es solo para descendientes directos de Aristóteles Onasis. Bueno, usted lea la nota, y me dice si se quiere pasar al split. Yo mañana estoy encargando media tonelada de leña extra para enfrentar lo que queda del frío.

La dejamos por acá. Con este pantallazo noticioso, puede salir a la calle con el pecho hinchado, y listo para conversar con cualquiera que busque escapar a las chanzas post clásico, apelando a las noticias serias. Por lo demás, nos veremos en este sitio el próximo miércoles, si la breve licencia no lo hace olvidarse a este distraído periodista de escribir esta newsletter. Cosa que desde que se lanzó hace ya seis meses, solo ha pasado dos veces. ¡Qué tipo responsable! Hasta el miércoles.