Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Seguridad, Engler, seregnismo, y música emigrante

¡Buenos días! El cierre de la semana nos devuelve el frío, aunque hoy el gran desafío es recuperarnos después de ver el debate entre Salle y César Vega del PERI. No sabemos que fue más impactante, si el traje de Salle, que haría morir de envidia a Tony Soprano, la retórica animalista, o la escena de pugilato que casi explota en las pantallas a las 9 de la mañana. Yo le ponía unos pesos a Vega, la verdad. Pasando a las cosas serias, hoy traemos algunas noticias interesantes, pero menos removedoras que los últimos días. Entre lo destacado, el cruce de propuestas de seguridad de cara a las elecciones, la implosión del Frente Líber Seregni, la salida de Henry Engler del CUDIM, el repunte de ventas de 0 kilómetros, y una interesante nota de la sección espectáculos sobre los músicos uruguayos que andan repartidos por el mundo. Todo esto además de una buena nota sobre el rediseño del Mercado de la Abundancia, que trae emotivos recuerdos personales. Pero arranquemos antes de que la pereza matinal nos juegue una mala pasada.

Seguridad

Seguridad

Los amigos del Centro de Estudios Para el Desarrollo organizaron ayer un interesante contrapunto entre los referentes en materia de seguridad de los tres partidos con más intención de voto. El primer detalle fue que Gustavo Leal, que iba a ir en representación de Daniel Martínez, no se presentó y mandó en su lugar a Charles Carrera. El problema es que en general la visión sobre el asunto de Leal y la de Carrera, un hombre del riñón del ministro Bonomi, suele ser bastante diferente en muchos temas. ¿Cual será la que se termine aplicando? El nacionalista Alvaro Garcé dijo que estamos ante la peor crisis de seguridad de la historia, y que el país está en el eje del tráfico de drogas. Y para cerrar el colorado Diego Sanjurjo afirmó que "estamos en un momento catastrófico, y todo puede ser peor". A los presentes se les atoró el café.

Implota el Frente Líber Seregni

Danilo Astori en reunión del Frente Líber Seregni. Foto: Fernando Ponzetto

El ala "astorista" del Frente Amplio sufrió un duro revés en las últimas horas, con la decisión del grupo Alianza Progresista de dar un portazo del acuerdo que buscaba aglutinar a las fuerzas "moderadas" del oficialismo. Todo se remonta al pacto acordado entre la lista de Rafael Michelini con Darío Pérez, lo cual fue inaceptable para el grupo que tiene entre sus figuras emblemáticas al ex intendente de Maldonado Oscar de los Santos. Si usted no ha vivido en un tupper la última década, sabrá que De los Santos y Pérez se odian visceralmente, por lo cual el quiebre era predecible. Lo que no queda claro es por qué Michelini se lanzó a esa jugada, sabiendo que rompería la alianza mayor. Ni por qué Astori prefirió atarse a Michelini antes que mantener de su lado a Kechichián, Nin Novoa y Víctor Rossi. Este desenlace debilita aun más a los sectores menos marxistas del FA, y seguro pone triste a varios amigos que veían con desconsuelo este final cantado.

Engler despedido del CUDIM

La noticia cayó como una bomba. En una entrevista con el amigo Aldo Silva en su programa radial en Universal, el ex dirigente tupamaro Henry Engler anunciaba que había sido despedido del CUDIM de manera poco respetuosa. "Me echaron por Skype. No me avisaron, fue a quemarropa", dijo el científico, de rol central en los arranques de esta institución médica de avanzada. En estas horas, tanto las autoridades del CUDIM, como el propio Engler, hablaron con el diario, y dieron más detalles de esta extraña situación. Aunque, para ser sinceros, parece que todavía faltan datos para poder entender el trasfondo de esta medida sorpresiva.

Kreimerman se va a Unidad Popular

Kremimerman y Cosse en tiempos más felices

Otra noticia bomba de las últimas horas, y que no debe haber caído bien en la interna del Frente Amplio. El ex ministro de Industria, Roberto Kreimerman, anunció que se iba del Frente Amplio, para liderar una lista al senado en Unidad Popular. Si bien en los últimos tiempos Kreimerman había tenido algunas posturas un tanto extremas con algunos temas, pocos podían ver al apacible ex ministro, alineado con Abella, Rubio, y el partido más a la izquierda del espectro nacional. Y encima su salida se da con duros reproches al oficialismo, al que acusa de tener las mismas ideas que blancos y colorados. Eso justo cuando su propio Partido Socialista ha pegado un giro bastante radical a la izquierda, y cuando las fuerzas más marxistas lucen cada vez más fuertes en el Frente Amplio. Muy raro todo...

Crece venta de autos nuevos

Esta semana, el siempre interesante análisis de coyuntura de Horacio Bafico y Gustavo Michelín, se centra en el aumento de la venta de autos cero kilómetro en Uruguay. La noticia sorprende en cierta forma, ya que coincide con un momento de turbulencia financiera regional, aumento del dólar, y otros sucesos perturbadores. La explicación vendría por el lado del anuncio de UPM, y un repunte en el índice de confianza del consumidor. Si usted le pregunta a este periodista, no termina de entender el fenómeno, aunque lo recibe de brazos abiertos, como a toda buena noticia en estos momentos de vacas flacas. Pero vaya y lea a los expertos, que usted tal vez saque mejores conclusiones.

De la Abundancia al Inmigrante

Inauguración del Mercado del Inmigrante en Montevideo. Foto: Marcelo Bonjour

No. El título no es una referencia elíptica a la historia del Uruguay. Resulta que el viejo mercado de la Abundancia, acá a pocas cuadras del diario, ha sido reciclado y rebautizado como "Del Inmigrante", probablemente para que pegue más con una oferta gastronómica que busca representar diversos rincones del globo. O para sintonizar con lo que ponen en su perfil de twitter la mayoría de los políticos oficialistas, vaya uno a saber. El hecho es que la nota de Rosana Décima toca fibras íntimas al autor de estas líneas, ya que su primer nota firmada en El País fue justamente sobre la inauguración del Mercado de la Abundancia, con una entrevista al escritor Mario Delgado Aparaín, que por entonces trabajaba en la intendencia capitalina, y había sido gran impulsor de la transformación del mercado. Cambian los tiempos y los nombres, pero muchas otras cosas siguen igual.

Músicos uruguayos por el mundo

Gustavo Casenave, Adrián Varela y Nacho González.

Esta interesante nota de la sección espectáculos de hoy del diario, cuenta la historia de varios destacados músicos uruguayos que están repartidos por el mundo. Y que están teniendo un reconocimiento poco visible desde estas costas. Las historias de Gustavo Casenave, Adrián Varela, e Ignacio González (no es el habilidoso volante de Wanderers, aclaramos), tienen mucho en común. Y su camino desde unos tibios inicios en Uruguay, al reconocimiento en nichos muy respetados de su arte, es una historia reconfortante y que llena el espíritu de nacionalismo del bueno.

Bueno, esto es todo por hoy. Para quienes tuvieron la deferencia de preguntar, al momento en que usted lea estas líneas, el autor estará sentado en la alegre silla del dentista, intentando poner fin a la agonía de los últimos días. Que solo promete ser comparable a la que vendrá después, cuando reciba la cuenta del estimado profesional. Como lección, use estas horrible plaquetas para evitar reventarse los dientes al dormir. Sobre todo si tiene una profesión estresante, o tiene algo que ver con la política, en esta recta final de la campaña. Y si, como quien escribe, se le mezclan las dos cosas, compresé una extra dura, y un bidón de Armonil, que es lo que recomienda siempre mi madre, cuando me ve alterado. ¡Hasta el lunes!