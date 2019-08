Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

María Julia, femicidios, Bartol y monjas millenial

¡Buenos días! Acá arrancamos la última semana del invierno con Siete, la newsletter que le acerca siete noticias clave, a las siete de la mañana, a su casilla de correo. Si, ya sé, no es técnicamente la última semana del invierno. Pero setiembre ya se siente más aliviado, y permita un poco de optimismo, que si no, el lunes se hace cuesta arriba. En esta edición tenemos un poco de picante, con una entrevista a María Julia Muñoz, que derrocha calidez y empatía. También un par de historias tocantes del equipo de Que Pasa. Y hasta algo de tecnología, para cerrar con buenas noticias. Así que, vamos a las noticias.

María Julia sacude el avispero

Pa vos también hay...Foto: F. Ponzetto

La clásica entrevista del Domingo de El País tuvo esta semana de invitada a María Julia Muñoz. Y la ministra no defraudó. Tiró munición para todos lados, dijo que la oposición no existe, que 15 años es poco para arreglar la educación, que no se arrepiente de nada, y al final también atendió al pobre Sebastián Cabrera, que oficiaba de entrevistador. De Muñoz ya se sabe que su rol en el oficialismo es operar de "policía malo", y barrabrava vazquista. Pero en estas horas también reapareció Raúl Sendic reivindicando lo de "oligarquía y pueblo" , algo que se suma a varias declaraciones ásperas de dirigentes frentistas aprovechando el "día del comité". ¿Cuál será la estrategia? Porque parece que el oficialismo pierde votos por el centro político, al cual no enamorará con estas salidas sectarias y sesentistas. Una pregunta sin respuesta, por ahora.

Nostalgia accidentada

Controles en la Noche de la Nostalgia en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo

Hay gente que sigue saliendo la noche de la Nostalgia. Perdón, hay gente que sale, se mama, y maneja, en la noche de la nostalgia. Esto pese a que es la noche con más controles del años. Sin embargo esto no ha logrado frenar los accidentes, que este fin de semana dejaron a varios heridos y un fallecido. La naturaleza humana es difícil de descifrar, pero el tema de los accidentes en este país, es casi como el de la basura. Parece que las autoridades nunca van a encontrar la forma de cambiar una cultura negativa. Ni de neutralizar sus consecuencias.

Femicidios y errores

Este domingo, Que Pasa presentó un completo informe sobre el problema de los femicidios, tema que en las últimas horas entró de lleno en la campaña electoral. La investigación de Mariángel Solomita deja en evidencia los errores y desajustes que padece el sistema para evitar que se concrete la violencia contra las mujeres que ya se encuentran teóricamente bajo protección de la justicia. Y esta otra nota de Delfina Milder e Irene Núñez, explica en primera persona la peripecia que implica para una mujer, todo el sistema de tobilleras electrónicas, tal como funciona hoy.

Bartol quiere cambiar el Mides

Pablo Bartol es una de las cartas fuertes que ofrece Lacalle Pou en esta campaña. Tras la obra realizada en Los Pinos, unánimemente elogiada, Bartol plantea un cambio de cabeza drástico en la dirección del Mides, lugar donde Lacalle ya tiene definido como su destino, en caso de ser el nuevo Presidente. En esta nota de Pablo Fernández, Bartol explica un poco su diagnóstico de las políticas sociales de estos años, por qué entiende que han fracasado, y qué cree que hace falta para que todo el dinero que la sociedad uruguaya vuelca en este rubro, tenga resultados más efectivos. Un tema que toca fibras íntimas de muchos votantes. Ahora, imagínese el amigo lector a Bartol desembarcando en el Mides...

Peripecias de presidentes

Julio María Sanguinetti fue operado de apendicitis en plena campaña. Foto: Archivo El País

A raíz del anuncio de la enfermedad del presidente Vázquez, surgieron toda serie de comentarios sobre episodios históricos que involucraron a políticos uruguayos. Pablo Melgar hizo una recopilación de estos hechos, desde el apendicitis que afectó a Julio María Sanguinetti, la muerte de la hija de Batlle y Ordóñez, o la hepatitis de José D’Elía. Una nota interesante para refrescar la memoria.

Evento bajo protesta

Activistas contra UPM se manifiestan en el discurso del ministro Enzo Benech. Foto: Víctor D. Rodríguez.

Ayer se celebró un nuevo aniversario de la Declaración de Independencia. Y en el tradicional acto de conmemoración, el ministro Enzo Benech tuvo la responsabilidad de leer el discurso oficial. Pero los titulares se los llevaron el grupo de personas que fue a protestar contra la instalación de la nueva planta de UPM, y que de manera un tanto desubicada, usaron ese momento para hacer sentir sus consignas. Más allá de la seriedad de algunas denuncias y planteos, los mismos pierden bastante consistencia cuando son personificados por el doctor Salle y su dialéctica épica, al filo de lo ridículo. "Me voy aponer al hombro la dignidad de todos ustedes”, clamó Salle, convencido de estar insuflando a las masas en algún soviet de 1917. Tranquilo, doctor, por la mía no se preocupe, que yo me encargo. ¡Gracias!

Google apuesta por videojuegos uruguayos

Estas son las notas positivas que siempre se reclama que no tienen suficiente espacio en los medios tradicionales. Pero acá María Orfila nos trae los detalles. Al parecer, Google seleccionó a una empresa de video juegos de Maldonado, para participar en una "aceleradora" regional. Se trata de talleres en los que se busca potenciar este tipo de iniciativa, y afinarle la mira, para poder apuntar a mercados comerciales como el millnario mercado asiático. El autor cree que el último videojuego al que dedicó tiempo fue el FIFA 10, así que no se va a poner a pontificar. Lea la nota, y opine usted mismo.

Bueno, esto es todo por hoy. Una semana que arranca intensa, y en la que la inminente campaña electoral ya empieza a calentar motores. Por más información, lo de siempre: la edición papel de El País siempre es el mejor lugar para tener una mirada profunda, "holística", de la realidad. Para informarse "al paso", la web del diario no falla, y si cae por TV Show se puede enterar de que Abigaíl obtuvo el título de "notaria pública" en EE.UU., o ver las fotos de las vacaciones del Dr Paullier. Y si no, suscríbase a alguna de nuestras newsletters en este link de aquí. ¡Hasta el miércoles!