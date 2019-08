Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Adeom, poderosos, fuego amazónico y payadores

¡Buen viernes! El mejor día de la semana arrancó frío, pero supuestamente con sol (a esta hora, está oscuro aun), anticipo de un fin de semana que, por ahora, parece va a estar agradable. Desde el lado noticioso vamos cerrando una semana con noticias muy fuertes, y donde el titular más destacado es seguramente la ocupación nada menos que de la oficina del intendente de Montevideo por parte de los muchachos de Adeom. También hay mucha noticia política, todo el jet set mundial padeciendo insomnio por los incendios en el Amazonas, y un encuentro mundial de payadores... ¡justo en plena campaña electoral! En fin. Mejor dejarnos de insidias, y empezar con las noticias.

Adeom escala pelea con Di Candia

Policia desaloja a Adeom de Intendencia. Foto: El País

Ayer amanecimos con la noticia de la ocupación por parte del gremio municipal de Montevideo, del segundo piso de la intendencia, donde se encuentra nada menos que el despacho del intendente Di Candia. De pura casualidad justo el novel intendente no estaba en su lugar de trabajo en ese momento. A las pocas horas intervino la policía, y tras algunas discusiones con Valeria Ripoll, la blonda y aguerrida líder del gremio, se liberaron las instalaciones y Di Candia debe haber podido regresar a sus tareas. Es llamativo como en plena campaña, Adeom no le da un milímetro de tregua a la comuna frentista. Hace apenas unos días, el intendente debió entregar la cabeza del encargado de la limpieza de la capital, como forma de conseguir paz gremial durante la campaña. Pero no parece haber sido suficiente para Ripoll y su barra. ¿Estará dispuesto a ceder más el oficialismo con tal de ayudar a Daniel Martínez? ¿Plantará cara al gremio? Veremos en las próximas horas.

Los equilibrios en el Frente Amplio

Daniel Martínez. Foto: Darwin Borrelli.

El candidato Daniel Martínez inició una gira por el interior, y sus primeras palabras fueron que lo hace imitando al Topo Gigio: "ojos y oidos grandes". La elaborada referencia intelectual del candidato fue completada con un concepto muy interesante: "En la política hay mucha soberbia y creo que la humildad es el mejor consejero para entender lo que pasa". Viendo la foto que ilustra esta "pastilla", y estos conceptos, alguno podría sospechar que el ex intendente está en un viaje zen. Pero las campañas nunca son tan armoniosas, y los reacomodos internos en el oficialismo han dejado mucha noticia. Esta nota de Valeria Gil a su regreso de merecidas vacaciones, mostró la fuerza que han tomado el bloque liderado por el MPP por un lado, y el encabezado por los comunistas por el otro. Por su parte los sectores "moderados", también buscan potenciar su oferta, y el diputado Mahía nos cuenta en esta entrevista, como ve hoy al Frente Amplio.

El gobierno de los poderosos

Un 64% de los uruguayos cree que se gobierna en beneficio de unos pocos y no del "pueblo". Esto surge de una investigación de la gente que hace el Latinobarómetro, la respetada encuesta regional. Un dato interesante es que hace 10 años, el resultado era exactamente al revés, mostrando como viene cambiando la visión de los uruguayos respecto del gobierno y el funcionamiento de la democracia. Algo que debería alarmar a todos los políticos, y a la gente preocupada por la convivencia en el país.

Novick, entre los inmigrantes y la inclusión

Encuentro sobre Discapacidad: fue realizado por el Partido de la Gente. Foto: Prensa Edgardo Novick

Edgardo Novick está luchando para recuperar un lugar destacado en una campaña en la cual, algunos competidores parecen haberle "robado" varias de sus banderas. Manini con la seguridad, Talvi como la novedad, Sartori como el hombre exitoso que quiere devolver a la sociedad. En estos días, el líder del Partido de la Gente marcó agenda con un encuentro sobre discapacidad, que congregó a mucha gente, y tocó una fibra sensible de muchos uruguayos. El otro tema es más complejo, porque Novick ha señalado que se debería privilegiar a los uruguayos por sobre los inmigrantes, a la hora de brindar trabajo. Según ha expresado Novick, no se trata de discriminar, sino de anticipar un problema que ya se está palpitando en una sociedad donde el trabajo escasea. De todas formas, resulta una propuesta difícil de tragar para una sociedad hija de inmigrantes, y en la cual todos tenemos un amigo o pariente, peléandola fuera. De todas formas, es verdad que hay un incipiente tufillo xenófobo en el país. La cosa es si el planteo de Novick lo encapsula, o lo potencia.

Fuego en el amazonas, insomnio en Beverly Hills

.

Este tema tiene tantas aristas, que bien puede motivar una columna dominical. Se trata de los incendios que están afectando a la selva amazónica por estos días, en proporción bastante por encima de lo habitual en esta época del año. Los gobiernos de Brasil y Bolivia, los dos países más afectados, están buscando medidas para apagar el fuego, y determinar de dónde salieron, aunque lo más probable es que sean causados por agricultores que buscan limpiar campo para tener donde cultivar o engordar ganado. La noticia cae en momentos donde justo esos dos países, con gobiernos al parecer en las antípodas, tienen choques con los sectores ambientalistas. Y tomó color gracias a la intervención de varias estrellas de Hollywood, que han mostrado su consternación, muchas veces compartiendo información falsa, fotos truchas, y sensibilidad hipócrita. Mariana Malek se ha tomado en serio la tarea de informar sobre esto, y de derrumbar "fake news", aunque por lo visto en las redes, hay gente que cree que los medios, seguramente parte de algún complot judeomasónico de esos que denuncia Salle día por medio, estamos ocultado la noticia.

La educación y la cultura

Hoy vamos a hacer algo inusual: recomendar un editorial del diario. Sucede que se trató de una propuesta tan exótica, que realmente llama la atención. A pocos meses de terminar el gobierno, la ministra Muñoz planteó dividir su cartera, la educación por un lado, y la cultura por otro. Sinceramente, más allá de aumentar la burocracia, no se entiende la idea. Tal vez se aclare algo en la entrevista que publicará este domingo El País con la jerarca, que ya me han dicho, tiene más pólvora que una bomba brasilera. De todas formas este editorial hace preguntas y sugiere intenciones, que más allá de la postura de cada uno, obliga a pensar algunas cosas.

El día nacional del payador

Juan Carlos López. Foto: archivo El País

Mañana sábado no solo habrá gente disfrazada de los sesentas por la noche. También, en la sala Zitarrosa, se juntará la crema y nata del tradicionalismo para festejar el Día del Payador. La fecha recuerda nada menos que a Bartolomé Hidalgo, pionero nacional del arte de usar la música para narrar historias y mantener la llama de la tradición. Además, habrá invitados argentinos, y un show de folclore de alto nivel. Si usted va, y observa a alguien con alguna semejanza física al autor, no se confunda. Seguramente será su hermano, gran cultor de la tradición y que hace honor al apellido materno (Regules), pero de hábitos nocturnos algo disipados...

Antes que me mate, es una chistecito familiar nomás. La paternidad es implacable a la hora de domesticar ciertas aficiones.

Hasta acá llegamos hoy con Siete. En el diario estamos cerrando una semana movida, que el jueves coronamos con un evento para relanzar el sitio web Negocios, donde concentramos todos los muy buenos contenidos económicos que publica El País regularmente. El evento contó con buen café, buenas presentaciones, y un invitado de lujo como Martín Secco, que contó su experiencia pasando de una empresa familiar vinculada al agro, a dirigir una multinacional global de la carne. Así que aprovechamos este cierre para agradecer a la gente que nos acompañó, y esperemos repetir plato en breve. ¡Buen fin de semana!