Juan y Verónica dan el si, el "fan" de Mao y Anitta

¡Buenos días! Para arrancar el lunes con fuerza, acá vamos con las siete cosas que hay que saber, para sacar carpeta de informado en las charlas de pasillo. Fin de semana que mucha noticia en el país y en El País. Y hoy también con varias cosas jugosas. Como siempre, si quiere recomendar este newsletter a algún amigo, o cualquier de los otros que ha lanzado el diario, aquí lo puede hacer.

Un sí que se hizo esperar

Alonso y Sartori coincidieron en la Patria Gaucha. Foto: Prensa Juan Sartori.

La noticia circulaba hace días en ambientes políticos. La senadora Verónica Alonso se bajaba de su candidatura, y pasaba a apoyar a Juan Sartori. Y si faltaba algo para confirmarlo, la foto de arriba, distribuida por el equipo del empresario y que parece sacada de "Leyendas de Pasión", eliminaba toda duda. La figura de Alonso, que en un momento pareció podía encarnar una "tercera vía" dentro de los blancos, fue perdiendo peso a medida que se acomodó esa interna. Ahora la cuestión será si ese núcleo de votantes que seguía a la senadora, servirá para consolidar el ascenso de Sartori. Y hasta donde puede seguir ese crecimiento que marcarían las encuestas.

Lacalle Pou pone cifra al ajuste

El favorito de la interna blanca dio una entrevista en exclusiva a El País ayer domingo. Y el periodista Pablo Fernández logró extraerle un dato clave. Según el candidato, de llegar al gobierno hará un ajuste de los gastos públicos que estima en 900 millones de dólares. Según Lacalle, este ajuste se puede hacer simplemente recortando programas redundantes y con austeridad en el gasto. Y prometió firmemente que no habrá alza de impuestos ni tarifas, ya que "el bolsillo de los uruguayos no aguanta más". Otro dato interesante, cómo ha afectado a su padre el ex presidente Lacalle, el regreso Sanguinetti a las pistas políticas.

La inspiración del nuevo ministro

Tras varios días de conmoción, asume el nuevo ministro de Defensa, José Bayardi. El jerarca es un político de dilatada trayectoria, aunque siempre en discretos segundos planos. Tal vez el momento más recordable de su carrera haya sido cuando durante una agitada discusión en una red social con el periodista Gerardo Sotelo, dijo muy suelto de cuerpo que "tu elegí nombres, que yo juego del lado de Marx, Lenin, Guevara, Fidel, Ho Chi Ming, Josif Broz, Mao y seguimos". ¡Sí! ¡Después de esa lista, el tipo amenazaba seguir! Esto me recuerda una vez que charlando con unas amigas de Croacia, Bosnia y Serbia, les pregunté por Josif Broz (Tito, para los legos), y les comenté que en Uruguay había quien lo reivindicaba. Las tres miradas de odio más duras que haya sentido. No hay que ser prejuicioso. Por lo menos no citó a Abimael Guzmán.

Transito fatal

Una interesante nota de Juan Pablo de Marco cuenta como ha crecido el número de gente que pierde el examen práctico de conducir. Por un lado esto es positivo, ya que salta a la vista al cicular por la calle que un porcentaje muy alto de los conductores no conocen las reglas más básicas de circulación. A quien no le ha pasado de encontrarse a algún señor clavado a 10 por hora en el carril izquierdo, y que al tocarle bocina se enoja como si se lo estuviera insultando. Pero si lo del exámen puede hacer pensar que las cosas se están haciendo mejor en esa parte en Montevidoe al menos, la muerte de un joven de 15 al ser atropellado por un hombre alcoholizado en la rambla de Pocitos, muestra que no es tan así. Mientras la IMM controla la sal en los restaurantes, y se pone tolerancia cero al alcohol en los conductores, las autoridades parecen impotentes para controlar algo tan simple y básico como la rambla en los fines de semana.

Crímenes que marcaron época

A partir de hoy, El País inicia una serie de notas sobre casos criminales que marcaron su tiempo. Una prolija selección "curada" por Eduardo Barreneche, alguien que cubrió en persona muchos de estos eventos, que nos recordará aquellos casos que paralizaron al Uruguay. La primera entrega, es el recordado secuestro de la joven Valentina Simón.

La brasileña que no deja a nadie indiferente

Anitta & J Balvin - "Downtown"

Si bien no es tan conocida en Uruguay, Anitta es tal vez la cantante más popular del momento en Brasil. No solo eso, si no que desde hace un tiempo viene apuntando al mercado latino, y sus colaboraciones, entre otros, con J Balvin (Rey Midas de la movida latina hoy) hay sido éxitos masivos. La nota de Rodrigo Guerra analiza su nuevo disco, y el fenómeno que ha desatado en todo el continente. Si no la conoce, léala y sorpréndase.

Dos del fin de semana

Las ediciones de El País de sábado y domingo trajeron mucha cosa para leer, pero vamos a destacar dos imprescindibles. Primero, este perfil del nuevo intendente de Montevideo, Christian Di Candia, y una carrera meteórica que sin experiencias previas (ni votos) lo llevó al segundo cargo político más importante del país. La segunda, una buena nota sobre el reciclaje de basura en Uruguay. Y si usted es de los que está caliente con que le cobren las bolsas, y sospecha que es todo un curro para sacarle plata y aliviar la consciencia de algún burócrata, mientras la contaminación en serio ni se toca, acá tiene material para confirmar sus sospechas.

Esto es todo por hoy. Buen arranque de semana, especialmente para los amantes del surf que están pegados al windguru hace días y cruzando los dedos para que ese pronóstico, sin antecedentes en al menos una década, se cumpla. Para el resto de los mortales, una preciosa semana de otoño, con un pico de calor el miércoles, con 27 grados.

Ah, otra cosa, si quiere comentar algo con el autor de Siete, su cuenta de twitter es esta. ¡Saludos!