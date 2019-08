Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La salud del Presidente paraliza al país

Hay pocas sensaciones más fuertes que estar en una redacción de un diario, cuando ocurre una noticia impactante. Primero es el silencio, las caras serias, la tensión. Y al minuto, una explosión de actividad, un frenesí de llamadas, gritos, ideas, fuentes a consultar. Eso fue lo que se vivió ayer en la redacción de El País, tras la conferencia de prensa en la que el Presidente de la República anunció que padece una enfermedad cuyo solo nombre congela la espalda de cualquiera. Aun más en el caso de un hipocondríaco en fase agravada como el autor de estas líneas. Por lo tanto, esta edición de Siete será austera en el sarcasmo, y concreta en las recomendaciones. A la vez que aprovechamos a enviar un saludo a don Tabaré Vázquez y a su familia cercana, que se aprestan a afrontar la batalla más dura de la vida, justo a pocos días de haber recibido otro golpe de proporciones.

Lo que sabemos sobre la enfermedad de Vázquez

Tabaré Vázquez. Foto: Fernando Ponzetto.

Si se tratara de una persona privada, conociendo algo a Vázquez, toda la información sobre su salud sería estrictamente privada. Pero tratándose del Presidente de la República, una noticia como esta se convierte en cuestión de Estado. Por eso, los periodistas de El País movieron cielo y tierra para averiguar lo más posible sobre la situación del mandatario. Qué es un nódulo pulmonar, cómo será la primar fase de su tratamiento, las reacciones políticas... En fín, todo lo que un ciudadano precisa saber en un caso así, que pone a prueba nada menos que la institucionalidad del país, lo encontrará en la edición de El País de hoy.

Talvi quiere debate

Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi. Foto: Leonardo Mainé.

Volver a las noticias de siempre, después de un arranque como el de más arriba, es una tarea muy difícil. pero las noticias no tienen freno, y ayer el debate político (al menos hasta las 5 de la tarde) estuvo centrado en el tema del debate presidencial. Tras un anuncio que no estuve exento de polémica (al menos en el mundillo periodístico), se informó que el choque sería el próximo 16 de setiembre entre Lacalle Pou y Daniel Martínez. Esto no gustó nada a Ernesto Talvi, que salió duro a protestar pro lo que considera un ninguneo a su lugar en la arena política de hoy. "Van a haber más debates aunque los tengamos que ir a buscar debajo de la cama", dijo el colorado. Entre nosotros, el anuncio, la participación de algunos actores que no se entiende qué rol juegan, y el formato dual, parecen fuera de lugar.

Astori piropeado en el Parlamento

Ayer se votó la última rendición de cuentas de este gobierno. Los votos del oficialismo permitieron su aprobación, en un debate donde la figura que sobrevoló los elogios y los insultos, fue la del ministro Danilo Astori. La oposición lo recordó por no haber pegado una previsión en cinco años, por dejar un déficit fiscal récord tras 15 años de crecimiento, por el aumento de los funcionarios públicos, por la promesa rota de que no iba a aumentar impuestos, y por la falta de humildad en sus declaraciones. El oficialismo mandó a defender a Astori al senador Charles Carrera... Como dicen en las películas, "la fiscalía descansa".

Montevideo duplica recaudación por patente

La situación financiera de la intendencia de Montevideo parece ir mejorando. Esa es la visión positiva del asunto. La negativa es que lo hace en base a extraer más y más recursos a los contribuyentes. Aunque en este caso se trataría de dinero que ingresa por regularizaciones en el cobro de la patente de rodados, rubro por el cual en 2018 entraron a la comuna más de 150 millones de dólares. El encargado de las finanzas municipales, Juan Voelker, aseguró que la presión impositiva en la capital es la más baja del país. Para alguien que vivió en EE.UU., donde no existe algo parecido a la patente, y donde las calles están todas lisitas, sin pozos, y hasta son de un mismo color, todo suena sangría tributaria interminable.

Conflicto confuso en el puerto

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País

La noticia explotó ayer temprano. Un barco cargado de ganado en pie que iba a China, quedó parado en el puerto por un conflicto sindical, generando millonarias pérdidas a los empresarios que gestionan el negocio. A lo largo del día las noticias fueron llegando en cuentagotas. Seguro que nuestro gurú marítimo, don Emilio Cazalá, manjea toda la info. Pero a sus 90 largos, no está para andarlo molestando a horas inapropiadas, porque por más amistad de años que haya de por medio, su carácter no es de los más dóciles que haya pisado una redacción, precisamente. Con suerte el lunes conoceremos los detalles en su tradicional página. Por ahora, esto fue lo que pudimos averiguar.

El impacto de la industria forestal

Acá seguro me gano un par de enemigos ambientalistas y, con suerte, otro video de Salle y Viana acusándome de antipatria y vendido al oro finlandés. Pero esta interesante nota de Pía Mesa explica el impacto que tiene en la eocnomía del país la industria forestal. Según un estudio de Ferrere, el aporte en 2022 superará el 5% del PBI. Además, la cadena genera una cantidad de beneficios en muchos otros aspectos, que usted entenderá mejor si lee a Pia en vez de a mi. Antes que lo diga algún escéptico, esta consultora ha sido contratada en alguna ocasión por la industria forestal para hacer estudios. Pero creer que un estudio de este porte va a poner su prestigio en riesgo por un par de contratos, parece demasiado paranoico.

¡Nos compramos el Gurvich!

Martín Gurvich, el Museo Gurvich fue adquirido por el Estado. Foto: Leonardo Mainé

Finalmente, y pese a la polémica que generó en su momento, maría Julia Muñoz se dio el gusto y nos compró a todos los uruguayos el museo Gurvich. Un acervo de discutido valor, y con un edificio de regalo por el que pagamos 600 mil dólares. Muchos entendidos afirmaban que las obras más valiosas de esa colección ya habían sido vendidas antes. Y que el estado tiene cientos de edificios vacíos, y hasta museos con espacio de sobra, como para andar comprando este. Como dijo Constanza Moreira, "compramos el Gurvich, porque es lo que está a la venta". Haría un comentario al filo de lo correcto sobre el sexo femenino y su.... ¡noooooooo!

Esto ha sido todo por hoy. Las noticias nos convocarán de nuevo el viernes desde este lugar. Mientras tanto, en la edición papel, en la web, o en las redes de El País, tiene toda al información que pueda precisar para ser un ciudadano "de responsa" dirían los brasileños. A quien le interese la economía y los negocios, nos vemos el jueves en el WTC. Y si no sabe de lo que hablo, es porque no siguió mi sugerencia de suscribirse al newsletter Enjambre de Marcela Dobal. No se lo pierda. ¡Saludos!