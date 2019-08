Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Basura, política, Ciudad Vieja y locura argentina

¡Buen día! Acá arrancamos la semana al firme con la newsletter que le acerca las siete noticias que tiene que saber, a las siete de la mañana, a su casilla de mail. Primero que nada las disculpas por la ausencia del viernes (no fue un problema de su correo, no). Se podría argumentar problemas técnicos o algo así, pero fue simple afloje del autor. Semana complicada, y habiendo cumplido las 60 ediciones de Siete, el periodista pensó que se podía tomar un día libre. Así que hoy toca compensar, y traemos una edición recargada de noticias. Tal vez no tan taquilleras como la de Andrade y su nueva novia psicóloga que explotó el tráfico de TV Show, pero igual o más trascendentes. Así que... ¡acá vamos!

Adeom basura

La basura sigue siendo un dolor de cabeza para los montevideanos. Foto: D. Borrelli

La basura de Montevideo sigue siendo fuente de polémica. La semana pasada renunció Fernando Puntigliano, quien había sido presentado por Daniel Martínez como la figura que lograría resolver de una vez y para siempre, este problema de la capital. La caída del jerarca tiene que ver con el choque que había tenido con Adeom, en el cual el gremio emerge como claro ganador. En esta nota de Andrés López Reilly se explican lso detalles detrás de la salida de Puntigliano, y los motivos políticos por los cuales el Frente Amplio prefirió sacrificar a una figura de su valía, a cambio de tener paz sindical en plena campaña electoral.

Lacalle y una gira profunda

Un trío uniformado

Luís Lacalle culminó ayer una gira que lo llevó a recorrer más de 4 mil kilómetros en apenas cinco días, tocando trece departamentos. El mensaje que buscó dejar en la misma fue uno de unidad del Partido Nacional de cara a octubre, y dejar clara la idea de que su grupo está preparado para gobernar el país. Las fotos de la gira, como la que acompaña este texto, muestran a un Lacalle muy tranquilo y confiado, pese a que algunas encuestas han dado caída en su intención de voto, y un acercamiento de Ernesto Talvi. Lacalle lanzó duros dardos al oficialismo por agitar "cucos" sobre recortes de planes sociales, y ratificó que habrá un shock de austeridad para encaminar los números públicos.

¿De donde sale el voto colorado?

Ernesto Talvi junto con Julio María Sanguinetti. Foto: Marcelo Bonjour

Esa es la pregunta que se hace todo el Uruguay, cuando encuesta tras encuesta se comprueba un sostenido crecimiento en el apoyo a la candidatura de Ernesto Talvi. Y es la pregunta que se hizo el periodista de El País, Nicolás González Keusseian, cuya respuesta fue a buscar hablando con los jerarcas de algunas de las empresas de opinión pública que lo están constatando en el terreno. Las explicaciones son varias, dependiendo del sector socio económico que se analice. E incluso hay algunas sorpresas en relación a lo que pasa con el "voto Sanguinetti". No se la vamos a "spoilear", como se dice ahora. Vaya y léala, que tiene material interesante.

Martínez busca encauzar su campaña

Daniel Martínez y Graciela Villar en Convención Nacional. Foto: Fernando Ponzetto

No vienen siendo semanas buenas para Daniel Martínez. Las encuestas no le dan bien, amenaza de incendio con Adeom en la intendencia que dejó en manos de un cuestionado Christian Di Candia, y encima escándalos gratis como el de la postulación de El Gucci, que no lo dejan enfocarse en sus temas. Este fin de semana tuvo lugar la convención del Frente Amplio, que se suponía iba a ser el trampolín para dejar atrás las polémicas y tomar la iniciativa. Nuevo eslógan, y un discurso de Martínez que intentó ser más aguerrido, dejando un poco de lado su proverbial "vamo arriba". Sin embargo, mostrando que los astros no están bien alineados para el ex intendente, una salida "viral" del Raúl Sendic diciendo que podría escribir un libro sobre los líos internos del Frente, le robó buena parte del protagonismo. Y encima El Gucci que no se calla...

Los grandes desafíos del país

Una interesante nota publicada ayer en la edición papel del diario, en la que Sebastián cabrera le pidió a un grupo de gente experta en su área, que dijera cual es el principal desafío que tiene hoy Uruguay. Las respuestas son casi tan variadas como las formas de ver el mundo de los entrevistados. Pero en el fondo, la educación y la adaptación a los cambios sociales generados por la tecnología, son los más mencionados. Una nota diferente, que obliga a pensar, y a prestar atención a lo que dice gente inteligente. Algo que a todos nos viene bien.

El futuro de la Ciudad Vieja

Otros de los padrones que serán reutilizados por la Dinavi. Foto: L. Mainé.

La eterna promesa. Desde que era chico, el autor escuchaba a su madre despotricar contra el estado ruinoso de la Ciudad Vieja, y el desperdicio doloroso de ver arquitectura de tan buen nivel, en una situación de semejante dejadez. Pasados unos cuanto años, la cosa no ha cambiado mucho. Al punto que lugares realmente espectaculares como la Plaza Zabala, terminan siendo noticia por experimentos absurdos de la intendencia, en vez de por políticas a fondo para recuperar, por ejemplo, nada menos que el Palacio Taranco, cuyo estado hoy es deplorable. Esta jugosa nota de Mariángel Solomita pasa revista a algunos de los esfuerzos que se están haciendo para recuperar el barrio emblemático de la capital, y de cual puede ser su futuro a mediano plazo.

Argentina, Argentina...

Alberto Fernández, candidato a la presidencia en Argentina. Foto: Archivo

Cada vez que escucha a alguien parafrasear aquello de que "pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos", es difícil no pensar para uno mismo "entonces qué me decís de Argentina". Nuestro delirante vecino ha vuelto a hacer de las suyas, y probablemente pondrá en la presidencia al mano derecha de Néstor Kirchner, vigilado de cerca por su viuda desde la vicepresidencia. Pensar que Alberto vino a almorzar una vez a El País y decía cada cosa... En fin, no rompamos el "off the record". Más allá del temor al regreso de la soberbia, prepotencia, corrupción y delirios de grandeza del kirchnerismo, Carlos Tapia se preguntó cómo pudo pasar esto, y cómo pudieron equivocarse tanto las encuestas. La respuesta está en esta nota titulada de manera inmejorable: "Volver..." La frente marchita, esperemos que no sea la nuestra.

Esto es todo por hoy. Esta semana tenemos mucha actividad en el diario, y especialmente un evento de relanzamiento del canal de Negocios del diario, por lo cual el equipo económico encabezado por Marcela Dobal, Fabián Tiscornia y Luís Custodio, viene trabajando sin descanso, bajo la batuta implacable de Gimena Bolentini. Para tener datos de este evento, le recomiendo seguir la newsletter de Marcela, Enjambre, si todavía no lo hace. Por lo demás, nos reencontraremos aquí el miércoles con más información, análisis, y alguna dosis de sarcasmo. Que no hay que tomarse tampoco tan en serio a uno mismo, o se termina avinagrando o enfermando de solemnidad como tanto personaje de la vuelta. ¡Hasta el miércoles!