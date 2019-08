Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El "Guccigate", Talvi, Argentina y Plácido Domingo

¡Buen día! Los pinguinos siguen de parabienes en las costas uruguayas, en días en que las temperaturas han tocado mínimos. Los meteorólogos se enfrascaron en feroz discusión acerca de si había nevado en Villa Serrana o no. Pero que está frío, está frío. Y al parecer no va a mejorar hasta el viernes, y enseguida se pondría a llover. ¡Viva el invierno! Pero como hay que salir de cualquier manera, acá le llegan las siete noticias que debe conocer, antes de moverse de casa. Está muy variado, aunque si se fija bien, de alguna forma esta newsletter terminará teniendo formato "capicúa".

Martínez ante un "Guccigate"

EL popular cantante tropical, y al parecer ex candidato a diputado por el Frente Amplio

¿Quién creyó que era una buena idea? ¿Cómo fue el diálogo? "Daniel, ¿sabés lo que nos caería bien para cosechar voto joven? ¡El Gucci diputado! Con eso, matamos". Lo insólito de la propuesta, es casi tan inverosímil como que Martínez o el asesor que sea, creyeron que sí.. En el interin, reflotaron viejas denuncias contra el cantante/candidato por acoso, se revolucionaron Di Candia y Goyeneche, y Martínez dio marcha atrás. Pero El Gucci se sintió "manoseado", y grabó en secreto charlas con el ex intendente, donde éste habría hablado de la "sensibilidad de las feministas", y cosas así. Estoy viendo la cara enrojecida de algunas amigas de la redacción, del área comercial... Lindo lío (gratis) para Martínez, cuando las encuestas no le regalan buenas noticias tampoco. ¿Cómo la arregla ésta?

Talvi toma el centro de la escena

Ernesto Talvi, candidato a la Presidencia por el Partido Colorado. Foto: Francisco Flores

Ernesto Talvi está haciendo una campaña soñada. Empezó sin que nadie diera mucho por él, un tecnócrata, liberal, sin experiencia político/electoral, sin los códigos del rubro, ni un discurso arrollador. Sin embargo ganó cómodo en la interna colorada, parece crecer fuerte en las encuestas, y ha logrado imponer un perfil atractivo para mucha gente de centro, incluso gente que pudo ser votante del Frente Amplio. Tal vez por eso en las últimas horas, dirigentes del oficialismo le han salido a pegar duro, a vincularlo con Macri, y a polemizar directamente con su persona. Eso lo pone a Talvi en el propio centro del ring, ayudando a su objetivo final de que más gente lo conozca y escuche su propuesta. Eso puede incomodar a la campaña de Lacalle, pero...¿le conviene al FA un Talvi tan "empoderado"?

Lacalle-Astori

Luis Lacalle Pou junto a Jorge Larrañaga en Artigas. Foto: Pablo S. Fernández.

Menos mal que Lacalle entrena bastante, porque para sobrevivir un apretujón de esos de Larrañaga hay que estar sano. Más allá de la postal tomada por Pablo Fernández, la gira que está llevando a cabo el candidato blanco, lo enfrentó duramente con el ministro Astori. Hay algún motivo por el cual Lacalle Pou logra "sacar" tanto a Astori como al presidente Vázquez. El ministro hoy salió a pegarle duro, señalando que su propuesta de bajar 900 millones de dólares del presupuesto estatal, solo se puede lograr con un "feroz recorte". La verdad que de unos 15 mil millones que ingresa el estado al año, 900 no parece tanto. Sobre todo si lo comparamos con los ajustes que están teniendo que hacer empresas y familias hoy por hoy, tras 15 años de gestión del equipo económico. La respuesta de Lacalle Pou no se hizo esperar, y así seguiremos hasta octubre.

Otra víctima de la limpieza Montevideana

Ayer se supo que el responsable de la limpieza de Montevideo, Fernando Puntigliano, presentó renuncia al cargo. Si bien había intentos a última hora para que reviera su posición, parecía difícil que se quede. Puntigliano llegó a cargos políticos como director del Puerto, cargo para el que venía recomendado como un técnico de nivel internacional. Luego pasó a ser cara visible del proyecto Aratirí. Y luego recaló en la IMM, donde Daniel Martínez apostó a él para intentar resolver el dilema eterno de la capital: la basura. En medio de un conflicto con Adeom que parece estar tomando color, y donde el motivo era la decisión impulsada por Puntigliano de privatizar algunas áreas del rubro, su salida podría deberse a su agotamiento con la burocracia estatal, o a un tema político, para evitar un conflicto con Adeom en plena campaña. La noticia confirma que el problema de la basura, sigue sin solución.

Ministro Basso a la justicia por medicamentos

Se trata de una decisión muy inusual. Pero el juez Alejandro Recarey llamó a declarar al ministro de Salud, Jorge Basso, para que explique la demora de su ministerio en concretar la entrega a pacientes de medicinas de alto costo cuya provisión había sido ya decretada por la Justicia. Al parecer el juez está molesto con la vueltas que usa el ministerio para demorar la entrega de estos medicamentos a pacientes para los cuales suele llegar demasiado tarde. Recarey también busca que el ministro deba acudir a la justicia penal. Un tema extremadamente sensible, donde el poder político ha tenido un papel lamentable. Un país que gasta millones en cualquier frivolidad, no puede no pagar medicamentos a gente que tiene respaldo judicial. La cuestión es que si los ministros tiene que empezar a desfilar por los juzgados...

Argentina...

Argentina, es...Argentina. El autor trabajaba en la sección internacional del diario cuando los simpáticos vecinos tuvieron cinco presidente en una semana, así que nada de lo que suceda allí lo puede sorprender. Ni siquiera que el 47% de la población apoye a una candidata bajo cuyo gobierno el ministro de Obras Públicas apareció filmado, sacado de merca, metiendo bolsas con millones de dólares en un convento. O que le vicepresidente vaya preso por tener parte de la empresa que fabricaba los billetes. O que a la hija de la presidente, una modesta estudiante de cine, le parezcan cinco millones de dólares en un cofre fort. O tantas y tantas cosas. Tal vez lo que lo sorprenda es que haya políticos uruguayos que festejen eso. Pero en fin... Esta nota busca anticipar los flancos débiles de la economía uruguaya, ante lo que parece un inminente y previsible salto al vacío de esa sociedad.

Plácido Domingo acusado de acoso

Cada sociedad tiene El Gucci que se merece. Bueno, en Estados Unidos, la agencia AP ha destapado un serie de denuncias de acoso sexual contra el famoso tenor Plácido Domingo. Se trata de casos que habrían ocurrido entre los años 80 y el 2000, y que involucran a nueve mujeres. Domingo es considerado uno de los mejores cantantes de ópera de todos los tiempos, y esta bomba cae cuando poco a poco comenzaba a dejar los escenarios. ¿Quién será el próximo?

Hasta aquí llegamos hoy con las noticias. Como habrá notado, arrancamos con un caso de acoso, y terminamos con otros. Señal de los tiempos que corren, donde estas actitudes no se toleran. Y está bien que así sea. Lo que genera cierta incomodidad, al menos para alguien formado en derecho, es que el grito de la tribuna, sin proceso, sin testimonios, sin consideraciones temporales, pueda generar fallos tan inapelables. Y donde la turba socialmediode puede linchar a una persona sin demasiadas garantías. Pero bueno... muy profundo para estar horas de la mañana. Póngase el poncho antes de salir, que si no nieva, no es por falta de ganas. ¡Hasta el viernes!