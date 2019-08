Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cocaína, Adeom, encuestas y el regreso de Sartori

¡Buenos días! La lluvia se hizo desear, pero parece que hoy y mañana caerá con generosidad aplastante. Por el lado positivo, en el diario superamos las 14 mil suscripciones digitales, lo cual nos levanta bastante el ánimo, de cara a una campaña electoral que pinta muy sufrida. En ese sentido, hoy traemos bastante noticia electoral, con encuestas, palabras de Sartori, ideas de Talvi, y disparates de Mujica. Como si es fuera poco, Adeom Montevideo le declaró la guerra al intendente Di Candia. Y como noticia diferente, una entrevista con la luchadora kirgizstana de UFC, Valentina Schevchenko, (nada de Andri, que además se escribe Shevchenko, y es ucraniano) Bueno, con todo eso, y alguna cosita más, damos inicio a esta edición de Siete.

Montevideo en la lista negra

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País

La requisa de dos enormes envíos de cocaína salidos de Uruguay, así como la captura de casi una tonelada del alcaloide en Parque del Plata, ha puesto a Uruguay en la lista negra de países en el epicentro del narcotráfico mundial. Al menos según han informado medios del prestigio de la alemana SW, o el diario francés Le Monde. También ha generado una crisis política nacional, con cruce de reproches, y echadas de culpas a otros. Así mismo, ha llevado a que varios jerarcas, bajo cuyas narices pasó todo esto, de golpe, hayan descubierto que son partidarios de legalizar las drogas. Y que el problema en el fondo es de esos ricachones del primer mundo y su afición a la droga. Tal vez el récord sea el del canciller Nin, que dijo que es imposible tener una efectividad del 100% en el control de las drogas. Está bien, pero casi seis toneladas en un mes, medio que es mucho, ¿no? Por lo menos, van a comprar un nuevo scanner, y a tomar otras medidas.

Adeom vuelve a las trincheras

Al mando: Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom. Foto: Marcelo Bonjour

El gremio municipal de Montevideo se declaró en conflicto contra la administración liderada por el intendente, Christian Di Candia. El motivo detrás de este nuevo conflicto sería la intención de la intendencia de avanzar con la privatización de varios camiones levanta contenedores. Todavía no está claro qué tipo de medidas a corto plazo producirá este conflicto, aunque la mandamás del gremio, Valeria Ripoll, dijo que "el conflicto es con la intendencia, no con los montevideanos". Y agregó que la respuesta del intendente Di Candia a sus planteos, fue "como si nos tomara el pelo". Bueno, teniendo en cuenta los antecedentes políticos de quien ocupa hoy el segundo cargo electivo en importancia del país, parece que la tomada de pelo es un poco más extensiva.

Sartori vuelve al ruedo

Es la primera entrevista a fondo que brinda Juan Sartori tras la interna. Según Sebastián Cabrera, se lo nota más descansado y enfocado, de lo que se lo veía en el tramo final de las encuestas. Entre otras cosas, dice que le preocupa la baja de su partido en las encuestas, y el hecho de que muchos de sus votantes (según algunos análisis), sean menos proclives a votar a los blancos en la elección nacional. Por lo pronto, asegura haber hablado con Lacalle Pou, y limado las asperezas de la interna. Mucho material en esta interesante nota, con una de las revelaciones de este ciclo electoral

Encuestas agitan el clima electoral

El pequeño corte de la fiebre electoral post internas, se cortó abruptamente con la nueva encuesta de la empresa Opción. Según este sondeo, Daniel Martínez tendría un 27%, Lacalle Pou un 23% y Talvi un 19. Esto pone al partido colorado a tiro del balotaje, y muestra un panorama muy complicado para el oficialismo. Como si fuera poco, también trae otras noticias explosivas, como que Manini Ríos llegaría al 10%, y el Partido de la Gente duplicaría al Independiente. Una cosa extraña es la gran fluctuación que muestran estas encuestas, donde un candidato puede subir o bajar 6 puntos de una medición a otra. Habrá que esperar a ver como sigue esta montaña rusa.

Mujica y el odio

El que no parece preocupado con la marcha de la campaña, es José Mujica. En una de sus habituales entrevistas con el semanario Búsqueda, dijo que ve al Frente Amplio que la "batalla por la reelección está muy comprometida, objetivamente." A partir de ahí siguió con tres de sus características más destacables. Primero su manipulación de la historia para mandar mensajes actuales, como cuando compara al FA con "el segundo batllismo", que "se empezó a achanchar con el clientelismo y la maquinaria del Estado". Segundo, la modestia que lo caracteriza, afirmando que va a asumir como senador nuevamente para "salvar el estandarte" en caso de una derrota electoral. ¡Qué generoso! Por último, el palito, que en este caso le tocó a Bordaberry, a quien calificó como "lleno de odio".

Qué pasa en el mercado laboral

En estos días, las noticias sobre el mercado laboral han sido inquietantes. La tasa de desempleo creció a un 9,8%, y en general la situación del empleo es la peor en 12 años según todos los entendidos. En esta nota, Mathias da Silva hace una radiografía a fondo del problema, y sus eventuales soluciones. Algunos creen que la construcción de UPM será la salvación. Pero otros opinan que se requieren medidas más de fondo para insertar a los bolsones de gente que no logra adaptarse a los cambios del mundo del trabajo.

Una chica que mete las manos

Si usted es de esas personas que disfruta con las peleas sangrientas, será de los que está emocionado por la llegada de la UFC a Uruguay. El autor se reconoce seguidor de esta "disciplina", aunque tenía más arte en sus inicios, cuando confrontaban expertos de distintas artes marciales. Ahora son todos expertos en todo, pero las peleas terminan siendo un revolcón coagulado interminable, hasta que alguno se cansa y cae en alguna llave de jiu jitsu. Una detalle interesante de la UFC es el protagonismo que tinen las peleas femeninas, como la que encabezará el cartel en la edición montevideana. Mariana Malek pudo entrevistar a una de las luchadoras, Valentina Schevchenko, que cuenta los detalles de su carrera.

Esto es todo por hoy. A remar con este viernes, que ya casi estamos en el fin de semana. Al menos para los que no trabajan los sábados, jeje. Mientras tanto, hay que aguantar este par de días de lluvia intensa. Que no se sepa mucho, pero una lluvia de sábado matinal que le eviatara a este modesto periodista tener que estar a las 9 am en camino Repetto y no se qué, mirando a su primogénito jugar al fútbol, no sería algo que lo llenara de tristeza. Pero bueno. Con las noticias, nos reencontramos el lunes. Aunque en el interín, no se pierda la edición papel de sábado y domingo, que vienen muy potentes. Y para estar al día, el país digital a la hora que usted quiera. ?¡Hasta el lunes!