Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Venezuela, Sanguinetti, el Prado y Forlan

¡Buenos días! Si vuelve Casados con hijos, cómo no va a volver Siete, su newsletter favorita. Particularmente en un día 7 de agosto que nos despierta con una mañana chispeante, y un poco más frío que ayer. Apenas un anticipo, porque a partir de mañana y hasta el sábado, los pronósticos prometen lluvias abundantes. Casi, casi como las noticias, que llegan de todo tipo y color en esta mañana. ¡Arranquemos!

Blancos prometen investigar negocios

Durante cuatro horas los legisladores uruguayos discutieron ayer sobre Venezuela. El planteo hecho por el Partido Nacional pretendía "embretar" al oficialismo acerca de su postura formal frente a Maduro, luego de que varios de los principales líderes del partido, en el furor de la campaña, reconocieran que Venezuela hoy es una dictadura. La pregunta era obvia, si el candidato oficialista y dos líderes como Mujica y Astori lo admiten, ¿cómo es que el gobierno no? Pero a pesar de esto, y del notorio efecto negativo que esta política tiene ante la sociedad, el Frente Amplio se mantuvo en su postura de no aumentar la presión sobre Maduro. Algo que los blancos, dicen, solo se explica por cuestiones de negocios turbios, que prometen investigar a fondo si hay cambio de gobierno.

Reacción insólita de Cancillería

Rodolfo Nin Novoa y Ariel Bergamino. Foto: Leo Mainé

Se supone que el cuerpo diplomático de un país es un grupo de gente fría, cerebral, calculadora, siempre en dominio de sus emociones. Bueno, en estas horas la Cancillería uruguaya ha tenido un gesto más propio de un niño excedido de peso al que los amigos no le pasan la pelota, que de un funcionario del Foreign Office de esos de las películas. Tras el aviso de la embajada de EE.UU. a sus ciudadanos de que en Uruguay ya no se puede andar tan regalado como antes (algo que cualquier uruguayo sabe bien), el ministro Nin Novoa se agarró una rabieta, y mandó hacer un comunicado igual, pero advirtiendo sobre el peligro de los tiroteos racistas en EE.UU.. Algo que no parece inteligente ni sensible, cuando todavía se sienten los ecos de la reciente masacre en Texas. Además acusó a Washington, al parecer sin mayores pruebas, de querer que gane la oposición. Muy maduro todo. Sobre todo cuando el gobierno de Maduro sacó un comunicado igualito, un par de horas después.

Sanguinetti versus Manini

A Manini Ríos todos le quieren pegar. Tras sufrir embates de la candidata a vice del oficialismo, Graciela Villar, y de Ernesto Talvi, ahora es el ex presidente Sanguinetti quien salió a cruzar al ex Comandante, afirmando que votarlo era poco productivo, ya que él mismo se excluyó de un eventual gobierno opositor. Algo que permitió a Manini ratificar su postura de "outsider", y su discurso de que él es lo único diferente al sistema político actual. Conociendo la sutileza política del ex presidente, debe haber una estrategia detrás de todo esto. Pero más allá de cual sea, el hecho de que todos le peguen a Manini, en un momento en que la política tiene imagen negativa tan alta, solo parece potenciar la figura del ex Comandante.

La Expo Prado a la vista

Ayer se lanzó la nueva edición de la Expo Prado, que comenzará el 4 de setiembre. Por lo visto, se calmaron las aguas en el conflicto entre la Asociación Rural y el intendente Di Candia, que había tenido algunas salidas subidas de tono en cuanto al uso del predio municipal por parte de la ARU, porque posó muy sonriente en las fotos del lanzamiento. Más allá de eso, y de los magníficos animales que se podrá ver en la Expo, las cabezas podridas que abundan en este país (¿yo? nooo) estarán pendientes de si los activistas veganos intentarán hacer alguna movida como la que hicieron recientemente en Argentina. Y si serán recibidos con el mismo cariño. ¿Irá Tabaré a discurso final? ¿Será vegano el intendente Di Candia? Algunas de las preguntas que flotan en el ambiente en la previa del Prado.

El clásico tipo que da la vuelta al mundo en bici

A todos los que pasamos por una redacción nos ha tocado hacer esta nota. El tipo o la familia, generalmente de algún país europeo próspero, que decide dar la vuelta al mundo en bici, caminando, a caballo, en tractor, lo que sea. Esta vez le tocó a Camila Beltrán, que hace un esfuerzo meritorio por sacar jugo periodistico y originalidad a su encuentro con este canadiense que hace tres años recorre el planeta, nos da algunas lecciones de filosofía de vida (¡cuando no!), y dice estar enamorado de Uruguay. ¡A cuántos les dirás lo mismo, Johnathan!

La muerte de Toni Morrison

Morrison con el presidente Obana en 2012, cuando recibió la Medalla de la LIbertad. Foto: Difusión

Las letras americanas están de luto, por la muerte de la escritora y premio Nobel, Toni Morrison. Se trata de una autora muy especial, y que reflejó como nadie las vivencias de una mujer negra que vivió en persona los cambios en esa sociedad que pasó de la segregación legalizada en algunos estados, a tener un presidente negro, en medio siglo. Si bien el autor tiene debilidad por los escritores americanos, desde Chandler y Pou, hasta Foster Wallace o Philip Roth, admite nunca haber leído nada de Morrison. Culpa del tiempo que quita el mundo internet y la demandante paternidad. Ya habrá chance.

El pase a retiro de Forlan

Diego Forlán este martes en los estudios de Canal 12. Foto: Fernando Ponzetto

Con Forlán pasan cosas raras. Tras el mundial 2010 en el diario apareció una encuesta que decía que para la mayoría de los uruguayos, algo así como que Forlán era su personaje ideal. Me acuerdo que comentábamos que el resultado sorprendía porque el ex capitán de la selección es lo más alejado posible del uruguayo tipo, en casi todo. Y sin embargo, lograba conectar con la gente de manera asombrosa. Bueno, ayer Forlán anunció su retiro del fútbol profesional, una noticia que por esperable, no es menos triste. Sus goles, sus carreras locas de festejo, su pasión pura por el juego, se extrañarán mucho. Y seguramente pasarán muchos años antes de que los uruguayos podamos volver a disfrutar de un tridente como el que formó con Suárez y Cavani en la delantera de la selección.

Con este remate algo emocional de más, ponemos fin a la edición de Siete de hoy. Esta mañana estamos poco inspirados para la despedida, así que la hacemos bien breve, y nos reencontramos el viernes, para una nueva puesta a punto con las noticias. ¡Saludos!