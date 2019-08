Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Droga, educación, Novick, Ebola y Duki

¡Buenos días! Otra vez viernes, y acá estamos con el resumen de las siete noticias que usted debe conocer a las siete de la mañana para salir a la calle informado. Desde el miércoles que la agenda está marcada por el fallecimiento de la esposa del presidente Vázquez, un hecho trágico y que sin dudas conmovió al país, como deja en evidencia la avidez que los lectores mostraron por leer todo lo que tiene que ver con ese suceso. Una cobertura particularmente recatada y respetuosa de toda la prensa, tal cual es su característica, aunque algunos vivan quejándose de lo contrario. Pero como el show debe continuar, dejamos el luto, y vamos con las noticias.

Aduanas no tiene nada que ver con la cocaína

Cocaína incautada en Europa que había salido de Uruguay. Foto: El País

Las reacciones de los jerarcas en Uruguay, ante episodios que los perjudican, nunca terminan de sorprender a este periodista. Ayer, el director de Aduanas, Enrique Cannon, llamó a conferencia de prensa para explicar que su organismo "cumplió a rajatabla", los protocolos, explicó que no se realizará una investigación interna "porque no hay ninguna sustancia como para iniciar una". Aunque reconoció que Uruguay "no queda bien parado" con este incidente. ¡Chocolate por la noticia! Si que Aduanas no tiene nada que ver con 600 kilos de cocaína que ingresan al país, uno debería preguntarse quien tendría...¿la dirección de bromatología? ¿Bienestar animal? Con esto pasa como con lo de Morabito, o tantos otros temas. Ocurre un hecho bochornoso para el país, y el jerarca responsable no solo no renuncia o sale a dar la cara y pedir perdón, sino que directamente dice que él no tiene nada que ver. ¡Asombroso!

Otra muestra de la mala educación

Acá hay otro episodio similar al anterior. En estos días se difundió el informe del instituto de evaluación educativa, el Ineed, y sus resultados son malos, para variar. ANEP incumplió 3 de las 4 metas de egreso fijadas para 2018, 4 de cada 10 jóvenes termina el liceo, se agrava la diferencia de resultados entre quienes viven en barrios "pudientes" y quienes no, y Uruguay se consolida en el fondo de la tabla regional en materia de egreso de secundaria. Al punto que Pablo Cayota, directivo de INEEd, dijo que los resultados de inequidad presentados este jueves "hieren la sensibilidad republicana". Vale señalar que esto ocurre luego de años con aumentos récord de inversión en el rubro. ¿Alguien se hizo responsable? Noooo. Es más, el consejero Héctor Florit se sintió obligado a salir a decir que "hay mucho trabajo que el Informe del INEEd no aprecia..." ¡Una injusticia!

Novick presenta plan de gobierno

Edgardo Novick con equipo de gobierno. Foto: Twitter Edgardo Novick

Mucho se ha hablado sobre Edgardo Novick en estas semanas. Que su candidatura flaquea, que Sartori le sacó el nicho de empresario exitoso, que Manini el de la mano dura, que Talvi el del "outsider". Sin embargo, los números de las internas del Partido de la Gente no fueron malos: más de 7 mil votos en un interna casi inexistente. Para dejar en claro que su proyecto sigue vivo, Novick presentó su programa de gobierno, y 27 medidas para recuperar el país. Y lo hizo en el estadio Centenario, con la histórica torre de los homenajes de fondo. Hay algo que no se suele decir sobre el empresario, así como Sartori y Manini le "robaron" nichos, también lo legitimaron en otros, y le dieron un cariz menos agresivo, y más de centro. Algo que puede ser de gran valor en octubre.

Los peligros en el camino

La columna de Bafico y Michelin es de los análisis económico más esperados de la semana. Spencer y Joya, como a veces los nombramos en tono de humor en la redacción, por su característica de dupla implacable. En su columna de hoy analizan algo interesante, como es el cambio de escenario internacional, con baja de tasas de interés, el ingreso de capitales al país, y el proyecto de UPM. Tres noticias que son en sí muy positivas para la economía local, pero que pueden traer también un problema: la caída del precio del dólar, y con ella de la competitividad de nuestras exportaciones. Un tema que en cierta forma también trata la nota de apertura de la sección Economía, en una coincidencia que deja en claro lo consistente del análisis.



Muerte accidental o linchamiento

Este tema se prestó para polémica a última hora de ayer. Ocurrió en Villa Muñoz, cuando una mujer denunció que había sido abordada por un hombre con un cuchillo. Cuando pidió auxilio, llegaron otros vecinos y lo lograron reducir. Al llegar la Policía, el hombre estaba sin vida. El episodio todavía no estaba claro, pero las redes se llenaron de justicieros y expertos forenses a distancia que tanto juzgaban el episodio, como la cobertura de los medios. Acá le contamos lo que pudimos averiguar.

El terror al Ebola

Empecemos con una nota personal. Una año y poco atrás, el autor se encontraba en la reserva navajo de Monument Valley, Arizona, en una especie de campamento con un grupo de becarios de distintos países del mundo en un rancho de barro tradicional. Mientras combatía el frío compartiendo un vaso con espirituoso contenido con un doctor muy amable de Sierra Leona, el hombre se puso a contar que venía de trabajar como voluntario en un hospital que trataba a enfermos de ébola. De inmediato el sabor de de esa bebida tomó el amargor del pánico. Y la proverbial hipocondria de este periodista, se elevó a niveles que casi lo llevan a salir corriendo a buscar el centro médico más cercano. Bueno, todo esto para decir que en Africa parece haber estallado un nuevo brote de esta enfermedad bíblica, y esta nota explica los detalles y sus posibles consecuencias.

Esa cosas rara llamada "trap" argentino

Duki y Zanto. Foto: Instagram @zanto___

Se trata de la sensación musical del momento en Argentina, y también en Uruguay. Y esas cosas que le hacen notar a uno el paso del calendario. Se trata de Duki, estrella floreciente del "trap", un subgénero del hip hop, que vive momentos de furor en esta parte del mundo. Si usted conoce a Drake, esto viene a ser algo parecido, pero con "beats" menos sofisticados, un toque más áspero cantegrilero, y mucho tatuaje en la cara. Esta nota de Rodrigo Guerra lo acerca un poco más al fenómeno, como para estar "en el mojo". Aunque para ser sincero, incluso para un fanático del rap como el autor, es difícil agarrarle mucho la onda.

Esto es todo por este viernes. No queremos cerrar esta edición de Siete sin agradecer a los varios mensajes que nos alertaron por un error ortográfico inexcusable en la entrega anterior, donde nos comimos una "h", al emplear el verbo haber. Usted está en su derecho de creer o no, y el autor admite que no integrará en breve la Real Academia Española, pero le asegura que se trató de un error motivado porque el teclado de su computadora hogareña tiene un defecto en la tecla "h", que obliga a darle particularmente duro para que marque. Y a veces, ni eso. Pero bueno, las disculpas del caso, y si lo vuelve a ver, tenga un poco de piedad ante este detalle. ¡Buen fin de semana para todos!