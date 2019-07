Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ferias, colorados, influencers y el cowboy uruguayo

¡Buen miércoles! Acá estamos nuevamente con Siete, la newsletter que no falla, y aterriza en su casilla de correo tres veces por semana, con la información que usted no puede dejar de conocer. Hoy amanecimos con el bombazo del fallecimiento de María Auxiliadora de Vázquez, la esposa del presidente. Una noticia inesperada y dolorosa, así le mandamos un modesto pésame a la familia presidencial, Vamos con las noticias.

Nadie quiere a las ferias

Según nos cuenta Andrés López Reilly en esta nota, un grupo de vecinos montevideanos demandan a la intendencia y al ministerio del Economía, por daños que atribuyen a la existencia de ferias en sus barrios. El autor lee esta noticia y no puede menos que acordarse de su tío Ceibal, y de las calenturas que se agarraba en tiempos de vivir en Villa Biarritz. La nota explica los detalles de este juicio, que ahora ingresaría en etapa de presentación de testigos, pero tiene que ver con las omisiones de estos organismos de controlar y hacer cumplir la normativa que obliga a ir mudando las ferias cada pocos años. De hecho, y si bien entiende la molestia de los vecinos, la reciente mudanza de la feria en la plaza Viejo Pancho, donde se proveía el autor, le a generado una caída drástica de su ingesta de frutas y verduras. Imposible dejar a todos contentos.

Guerra civil colorada

Cómo han cambiado los tiempos. Antes eran los blancos los que daban estos espectáculos de luchas fraticidas ante las cámaras. Pero ahora tocó a los colorados, que tras la bajada de pulgar de Talvi y Sanguinetti al deseo de Pedro Bordaberry de seguir en política, se están tirando munición gruesa ante quien tenga ganas de verlo. Es difícil saber quien tiene razón. Por un lado, está claro que Bordaberry ha sido uno de los mejores legisladores de estos años, y un político serio y profesional, algo que no sobra. Por otro, el hombre había anunciado que se iba para su casa, para varios correligionarios, en el momento que más se lo precisaba. Ahora que Talvi y Sanguinetti salieron a jugarse el cuero para rescatar al partido, se sugiere que el regreso de Bordaberry, suena un poco injusto. La gran pregunta es cómo afecta esta pelea, con referencias a brazos cortados que reabren viejas heridas, el "momentum" a decir de los americanos, que traía el partido luego del buen resultado de las internas. El tiempo dirá.

Y el Frente no quiere ser menos

La aceptación de parte de figuras clave del oficialismo, de que Venezuela es una dictadura, ha generado una tormenta que no parece amainar. Mujica ya salió con una de esas aclaraciones que oscurecen, diciendo que la dictadura es una respuesta obvia ante una hostilidad exterior que llevaría hasta que se le niegue la venta de medicamentos al país. Un disparate digno de competir con los más exóticos del ex presidente. Interesante la reacción de Carolina Cosse, que salió a "matar" a Daniel Martínez, diciendo que había que "calmarse un poco", y que el Frente no se puede manejar en base a focus groups. En las redes ya la agarraron para el chorrete hablando de "focas groups". Pero parece claro que Cosse estaba agazapada esperando la oportunidad de devolverle al candidato algo de la dulzura con que la trató tras las internas. Por otro lado el que sigue sin abrir la boca es el canciller Nin, que a esta altura no debe saber ni qué decir. Esa candidatura a intendente de Cerro Largo se ve cada día más tentadora...

La ley trans y la ONU

Ya en la recta final de cara al pre plebiscito sobre la "ley trans", el clima político se nota recalentado con el tema. El lunes, el diputado Iafigliola tuvo su cadena nacional, donde intentó dar un mensaje menos sectario de lo habitual, incluso apelando a detalles tecnológicos arriesgados en lo comunicacional. Del otro lado, sigue fuerte el discurso de que cualquiera que levante algun pero sobre esta ley, es un facho que ni Mussolini invitaría a comer ñoquis el 29. A este extremismo insólito se ha sumado nada menos que la ONU, que a través de un vocero local, mostró "preocupación", porque la ley sería “clave para crear condiciones de igualdad para el cumplimiento de los derechos de todas las personas". Una expresión poco feliz de la ONU, ya que la ley no crea ninguna condición que no estuviera ya en la Constitución uruguaya. En todo caso, la ONU debería presionar para que se cumplan las cosas que ahí ya se dicen. Claro que viendo quienes componen el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se entienden muchas cosas.

Acuerdo con la UE

Hablando del canciller Nin, aprovechó estos días para no hablar de Venezuela, sino del principio de acuerdo logrado con la Unión Europea. Esta nota de la sección Economía del diario, relata la presentación de Nin ante el Parlamento la semana pasada, donde hizo un primer balance de cosas positivas y negativas que puede traer el acuerdo. Como era de esperar, la visión de Nin se centró en los sectores que saldrían más beneficiados, como la carne, la miel, el cuero, etc. Todavía está por verse cuales serían los perjudicados, y que políticas piensa implementar el gobierno para ayudarlos a adaptarse.

El cuento de los influencers

Esta nota sí que le dio placer al autor. Es que, aunque esto le traiga problemas con algunos amigos, la onda de los "influencers" ya lo tiene un poco seco. ¿No sabe de que estamos hablando? Bueno, de gente que por algún motivo tiene cierta notoriedad pública y un batallón de seguidores en las redes, que "changa" de vender a las marcas su apoyo y presencia en eventos públicos. Todo bien, pero ya la onda pasa de castaño oscuro, y cualquiera se cree "influencer" en este país. Lo interesante de esta nota es que cuenta como hay gente que manipula sus cifras de audiencias, y que las marcas ya se han empezado a dar cuenta y a despegarse de este fenómeno.

Adiós al cowboy uruguayo

George Hilton, 1934-2019

El autor tiene entre sus hábitos el leer al detalle los avisos fúnebres de El País. Aunque parezca raro, ahí hay mucha noticia. Y esta semana se sorprendió con un aviso de alguien llamado Jorge Hill Acosta y Lara, nombre de abolengo patricio, pero cuyo único aviso sumaba que, junto a ese nombre, aparecía otro más hollywoodense: George Hilton. Investigando un poco descubrió que se trató de un personaje muy interesante, un actor uruguayo-italiano, que prosperó en tiempos del spaghetti western. Hoy, el editor de espectáculos, Fernan Cisnero, nos brinda un perfil de esta figura poco conocida del mundo cultural nacional. Al menos para este autor, que ya no puede jactarse de una juventud ignorante. Muy interesante.

Hasta acá llegamos. No me va a negar que entre cowboys, ferias de barrio, trans y los líos colorados y frentistas, no hay material variado y jugoso. Por lo demás, esta newsletter se cierra por acá, y nos vemos el viernes. ¡Saludos!