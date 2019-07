Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Venezuela, emergencias, pasta base, cocaína y Artigas

¡Buenos días! Con este título cargado de drogas, como para salir de la cama enchufado. Es que venimos con días de mucho "entorpecente", como dicen los brasileños, metido en la agenda noticiosa. Pero también hay noticias sobre Venezuela, sobre los problemas de las emergencias médicas, una historia apasionante sobre una bandera histórica y, para variar, le vamos a recomendar una columna de la historiadora Ana Ribeiro sobre Artigas y Paraguay, que al menos para este periodista, resultó altamente disfrutable. Todo esto y mucho más en esta edición de Siete, su newsletter de cabecera, que le lleva siete noticias, a las siete de la mañana, a su casilla de correo. Como para leer antes de salir de la cama. ¡Empecemos!

Ahora si, Venezuela es una dictadura

Es una de las noticias fuertes del fin de semana. Todo empezó con unas palabras del ministro Astori, que dijo en el programa de radio de los amigos Hounie y Zas (este último, ahora vecino también), que Venezuela era una dictadura, y de las peores. Y ahí se largó un efecto cascada, con Daniel Martínez dando el gran paso de admitir lo mismo, y hasta José Mujica que sumó al club. Lo de Mujica igual fue raro, porque dijo algo como que "en la situación actual", y salió a embarrar la cancha comparando con Arabia Saudita, diciendo que en Malasia "matan a 25 personas por día" (un disparate sin ningún sustento), y hasta de China. En fin... Lo curioso es que el informe Bachelet, que termina con cualquier duda sobre la feroz represión ilegal que vive la sociedad venezolana, salió hace un mes. Martínez dijo haberlo leído casi al mismo tiempo, pero hasta ayer, se negaba a decir lo obvio. ¿Qué pasó que cambió su opinión? Otra cosa, ¿Qué hará el gobierno ahora? ¿Seguirá con su política amistosa hacia Maduro?

Emergencias desbordadas

Pese a que el gobierno se derrite en elogios permanentes al sistema integrado de salud, esta noticia se repite cada invierno. Las ambulancias de las emergencias médicas que terminan con esperas de horas para poder acceder a los centros de salud. El detonante ahora fue que una señora de 81 años falleció mientras aguardaba en una ambulancia para ingresar a un sanatorio. Se estima que se dan esperas de hasta 20 horas para poder acceder a un hospital, algo que no tienen ningún sentido, pero que no parece figurar en las prioridades de ningún jerarca, porque hace años que pasa sin que se haga nada. Usted imagine el estress de la gente que trabaja en la ambulancia y tiene que estar calmando a un paciente por horas y horas, hasta que lo pueden ingresar. Otra muestra de que la planificación centralizada de las cosas, podrá sonar muy positiva, pero termina deshumanizando cualquier política. Por mejores intenciones que haya.

El fiscal todoterreno y la pasta base

Si usted ve las noticias, el fiscal Gomez ya es parte de la familia. Es que por algún motivo parece que todos los casos policiales sonados, terminan en su escritorio. En esta muy buena entrevista de Renzo Rosello, se explaya sobre sus experiencias cotidianas con el delito, sobre como ha cambiado el mismo, y asegura que al menos un 80% de los crímenes que se comenten hoy en Uruguay, tienen algún vínculo con la pasta base. El autor guarda algún recuerdo amargo del Gomez, cuando en un juicio que inició a El País un gremio, y que estaba claramente prescrito, sostuvo que en temas de honor, no daba para distraerse con formalismos. Algo que haría al viejo profesor Marabotto retorcerse en la tumba. Pero más allá de eso, su testimonio aporta mucho para entender al Uurguay de hoy.

El misterio de la bandera

Esta es una investigación de Paula Barquet publicada ayer domingo, y cuenta nuevos detalles sobre el destino de la famosa bandera de los 33 Orientales. Esa bandera fue robada en 1969 por un grupo guerrillero llamado OPR 33, en el que revistaba, entre otras figuras notorias, nada menos que el hermano del presidente Vázquez, Jorge, hoy viceministro de Interior. Y nunca más se supo de su destino. Paula, pese a sus jóvenes años (no le gusta que le diga eso, así que lo hago) es la "tupamaróloga" oficial en la redacción. Y sus investigaciones en estos temas han generado mucho ruido, por más que algunos otros periodistas con exceso de autoestima, intenten ningunear su trabajo siempre que pueden. Pero como suele pasar, en este caso la nota de Paula se defiende sola, tiene información nueva, y está muy bien escrita. Algo disfrutable hasta para alguien con alergia a la "tupamarología", como el autor de estas líneas. ¡Muy recomendada!

Cocaína, exportación no tradicional

Hablando del ministerio del Interior, imposible soslayar en esta newsletter el nuevo embarque de cocaína salido de Uruguay, que fue capturado en un aeropuerto en la frontera entre Francia y Suiza. Se trata 600 kilos del alcaloide, lo cual según estimaciones de Europol, tendría un valor de 180 millones de dólares en el mercado europeo. Hace pocos meses, otro cargamento de 400 kilos de esa droga fue detenido en el puerto de Hamburgo, luego de salir desde Uruguay mezclado con un embarque de arroz. A este paso, la cocaína va entrar en el ranking de las principales exportaciones del país. Bromas aparte, ya es alarmante la forma en que grupos narcos usan este país para enviar su producción a Europa. Y como nuestros puertos y aeropuertos parecen ser un colador, casi, casi como la carcel Central. ¿Renuncias? ¿Remociones? ¿Responsables? Si, claro, siga esperando. Cuando agarren a Morabito.

Coreanos se van, ¿enojados?

La noticia es que el grupo coreano Hyundai decidió desistir del juicio por 300 millones de dólares con que amenazaba a UTE, lo cual suena muy positivo para Uruguay. Pero el trasfondo no lo es tanto. Resulta que Uruguay se embarcó en un proyecto faraónico de una central térmica en Puntas del Tigre en tiempos en que el ex presidente Mujica deliraba con Aratirí, y creía que había que invertir en lo que fuera. Ahí se contrató con Hyundai, pero nada fue lo que parecía. La construcción fue un infierno de huelgas y peleas gremiales, Aratirí nunca se concretó, y el estado uruguayo complicó al máximo las exigencias, porque en el fondo le interesaba recibir la planta lo más tarde posible. Los coreanos se enojaron y amenazaron con ese juicio millonario. Ahora se ve que se cansaron y decidieron mandarse mudar. Pero el país se queda con una planta enorme, costosa, que francamente no precisa. Y con una imagen exterior bastante abollada.

La cambiante hermandad con Paraguay

Nos vamos a dar el lujo de, para terminar esta newsletter, recomendar una columna de opinión del fin de semana. Se trata de esta jugosa pieza escrita por Ana Ribeiro, donde cuenta cómo ha ido cambiando la relación entre nuestro país y Paraguay. Una relación que siempre estará marcada por dos hitos, el exilio de Artigas, y la guerra del Paraguay. Ana explica de manera clara las distintas posturas que esta relación ha ido tomando con los años. Y como los distintos puntos de vista sobre la historia nacional, se han ido parando frente a la misma. Para el autor, criado con un padre cuasi historiador, y particularmente interesado en ese período, se trata de una pieza sin desperdicio. Aunque su visión es menos amable respecto a la postura manejada históricamente por los colorados, y está convencido que esa guerra fue una sangría imperdonable, a la que nos sumó Venancio Flores para pagar el favor que le habían hecho Argentina y Brasil, al apoyarlo en su revolución contra el gobierno blanco encabezado primero por Bernardo Berro, y luego por Atanasio Cruz Aguirre. Pero léala y saque sus propias conclusiones.

Esto es todo por hoy. Como nos emocionamos un poco en la última "pastilla", y extendimos el palabrerío, vamos a hacer un cierre express. Si no se le va a hacer tarde para llegar al trabajo. Como siempre, se puede mantener al día disfrutando de la edición papel de El País, sin duda la mejor manera de tener una visión global de lo que pasa en Uruguay y el mundo. Para actualizaciones, la web del diario. Y si todo esto no es suficiente, lunes miércoles y viernes le traemos esta puesta a punto que hemos dado en llamar Siete. ¡Hasta el miércoles!