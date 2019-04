Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Militares, Tabaré, sarampión y mucho más

¡Buenos días! El veranillo, adelantado el pasado lunes por este meteorólogo aficionado, terminó en una bomba ayer de tarde. Casi como la relación del Frente Amplio con los militares, luego de la luna de miel de la era Huidobro. Pero, además de eso, pasan otras cosas en el país. Como el regreso del sarampión, o el cierre del emblemático hotel Belmont. A continuación intentaremos comentar estas cosas. Si el sarcasmo no lo ahuyenta, y quiere recomendar esta newsletter o alguna de la otras lanzadas por El País, haga click aquí.

La semana de Gavazzo (I)

El emblemático represor de la última dictadura es el nombre más mencionado en el país en los últimos días. Más allá del papelón institucional y personal del presidente Vázquez con todo esto (parece que en su oficina nadie lee prensa durante el fin de semana), el tema no se apaga, y crecen las preguntas y rumores. ¿Quién filtró el documento a la prensa? ¿Fue el propio Gavazzo para castigar al presidente por negarle el ascenso a su yerno? Fuentes bien informadas lo niegan. Pero sigue siendo la gran pregunta el por qué el ex represor rompió su silencio de décadas, y qué buscó con ello. Más allá de eso, asumió la nueva cúpula de Defensa, y el ministro Bayardi aseguró que no hay crisis y que está todo bien. Aunque la oposición quiere más información al respecto.

La semana de Gavazzo (II)

Las noticias de esta semana han elevado la tensión en todos los sectores. Y la prensa escrita, que volvió a dejar en claro lo vital de su rol en esta sociedad (que lo diga el pobre ex ministro Menéndez), ha cobrado sus buenos palos. En el caso de El País, ya el secretario de Presidencia, Miguel Toma, dijo que publicamos cualquier cosa. (al menos, no firmamos cualquier cosa). Al director del IMPO, ex secretario político del FA Gonzalo Reboledo, le indignó que el diario titulara con declaraciones del ex comandante Manini. Y al ex comandante Manini le molestó un "tweet" de un periodista del diario, y nos canceló una entrevista. Más allá de eso, el nivel de virulencia de alguna gente en redes, particularmente militantes del FA, contra los medios, es llamativo. Sobre todo teniendo en cuenta que el presidente de su partido, por acción o por omisión, parece haber amparado al represor más emblemático de la dictadura. Y si no fuera por los diarios, ni se habrían enterado. Tal vez ese enojo tendría mejor destino.

Interna blanca al rojo vivo

Luis Lacalle Pou y Juan Sartori se encontraron en Paysandú. Foto: Prensa Juan Sartori

Las últimas encuestas han mostrado un fuerte descenso del favorito, Luís Lacalle Pou, a la vez que todos sus rivales en la interna estarían subiendo. Según Factum Lacalle Pou tiene un 44%, Jorge Larrañaga un 25%, Juan Sartori 21%, Enrique Antía un 8% y Verónica Alonso un 2%. En estas horas está previsto que Verónica Alonso oficialice su decisión de declinar a la candidatura, y su apoyo a Juan Sartori, lo cual hará todavía más apretado el asunto. La campaña de Sartori es ya la gran sorpresa entre los blancos, donde nadie se explica bien qué busca el empresario con su postulación. Habrá que ver si en el correr de los meses ese crecimiento se frena a medida que pase el efecto novedad, o si se consolida, implicando una interna mucho más peleada de lo que nadie esperaba.

El regreso del sarampión

Por primera vez en 20 años, se diagnosticó un caso de sarampión en Uruguay. Esto desató una serie de alarmas públicas, y el llamado a una cantidad de gente a vacunarse, ya que al no haber estado expuestos al virus, las consecuencias de contraerla pueden ser mucho más graves. Lo que realmente molesta a los expertos es que se trata de una enfermedad que se consideraba erradicada, y de cuyo regreso se culpa directamente a la moda antivacunas que ha proliferado en estos años, de la mano de algunas frívolas estrellas de Hollywood, aliadas con naturistas extremos, alimentados por la información basura que circula por internet. Y, ojo, es un fenómeno que tiene presencia en Uruguay, como lo cuenta esta crónica de Paula Barquet, que ya tiene casi un año.

Adios al hotel Belmont

El establecimiento tenía 28 habitaciones, pero la infraestructura estaba "venida a menos". Foto: Belmont House

El emblemático Hotel Belmont de Montevideo cerró sus puertas el pasado sábado. Algo que parece ser un fenómeno bastante más común de lo deseable a nivel comercial en general, en estos tiempos en el país. Pero en particular en lo que tiene que ver con hoteles icónicos del país. Esta crónica de Camila Beltrán y Juan Pablo de Marco, cuenta los detalles del caso, pero también explica el difícil momento que atraviesa la industria hotelera.

Se retira María Noel Riccetto

María Noel Riccetto.

Ha sido definida como la mejor bailarina uruguaya de la historia. Y su tandem con Julio Bocca fue responsable del resurgir del ballet en Uruguay. Lo que es seguro, es que sin ellos, aquí ahora no se estaría hablando de ballet. La bailarina uruguaya, de nuevo según los entendidos, se retira en el mejor momento de su carrera, luego de haber obtenido en 2017 el premio Benois de Danza, el máximo reconocimiento de la disciplina. Esta emotiva y personal nota de Soledad Gago, cuenta los detalles y el impacto de esta noticia.

Con esto cerramos la edición de Siete de este viernes. Aunque la editora web Lucía Baldomir fue clara en su postura de que a nadie interesaba la afición meteorólgica de este escriba, el éxito del lunes da pie para decir que espere un viernes embromado, con viento sur en rachas muy fuertes hasta media tarde. Pero luego el fin de semana pinta lindo, despejado, y temperaturas de hasta 24 grados. ¡Buen fin de semana!