Villar, fake news, ruso accidentado y tuberculosis

¡Buen día! Acá estamos arrancando otra edición de esta newsletter que busca llevarle las siete noticias más importantes del día, a las siete de la mañana en su casilla de correo. Más cómodo, imposible. Para variar en este lunes invernal, nublado, frío, lluvioso. Un encanto, digamos... Como en redacción me hicieron sentir mal por la broma al amigo Julio Marra, que disfruta merecidas vacaciones, me gustaría aclarar que se trata de un tipo de chanza interna habitual. Como acá se trabaja siempre, acostumbramos mortificar al que tiene el día libre, para sentirnos mejor nosotros mismos, los que estamos condenados a dorarnos bajo el tubo lux de la redacción. Pero siempre con cariño. Por lo demás, hoy recomendamos varias notas de fondo del fin de semana, y alguna novedad interesante de hoy. ¡Vamos!

La vice hace roncha con discurso "sesentista"

Graciela Villar se caracteriza por hacer discursos confortativos. Foto: F. Ponzetto

Cuando Daniel Martínez eligió a Graciela Villar como compañera de fórmula, dijo algo así como "déjen a Graciela hablar una semana, y van a ver que todo frentista desencantado vuelve corriendo a votarnos". Puede ser, el tema es que a menos que Martínez crea que el 50 de los uruguayos es frentista, eso no alcanza para ganar una elección. Y, por otro lado, la verba vitriólica y naftalinosa de Villar, tiende a alienar a cualquiera que se haya enterado del derrumbe del Muro de Berlín. Eso ya tiene nerviosos a algunos dirigentes oficialistas, que pueden aplaudir consignas como esa que dice que "esto es entre oligarquía y pueblo", pero sabe que eso no tiene sex appeal con la mayoría de los uruguayos. Esta nota de Valeria Gil cuenta los detalles de esta incomodidad. Y esta columna del autor de estas líneas, intenta profundizar sobre el tema.

Larrañaga de punta con Sartori

La interna blanca parecía haber quedado en paz tras el resultado de las primarias, en las que Lacalle Pou se impuso con luz. Pero la irrupción de Juan Sartori, y algunas de sus estrategias de campaña, siguen generando tensión. Al parecer, el joven ex candidato, ha tenido galanterías al filo del reglamento con dirigentes de segundo nivel vinculados a Jorge Larrañaga, el cual ya se encuentra con pocas pulgas por el no tan buen resultado logrado en las primarias. Algo que sumado a las acusaciones de campaña sucia contra Sartori, suben la presión en la interna, al punto que algunos dirigentes hablan de una posible sanción a nivel partidario. Mejor léalo usted mismo.

Se va el ruso de la selfie

Fue la nota más valorada por los lectores la semana anterior. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, nuestro departamento de métricas de El País nos elabora un ranking de notas de acuerdo a una serie de factores, y esta pieza de Mariángel Solomita sobre un marino ruso que se tropezó en la escollera Sarandí mientras se sacaba una "selfie", y quedó parapléjico y semi abandonado por un año en el Maciel, rompió todos los récords. Pero como no nos gusta quedarnos solo con las noticias tristes (salvo a algunos), acá está el final relativamente feliz de la historia. Porque al marino ruso finalmente lo llevaron ayer de regreso a Crimea a reencontrarse con su familia. No es como para comer perdices, pero algo es algo.

Una reserva en medio de la polémica

Foto: Leonardo Mainé

Otra nota del domingo, y que generó buena dosis de conflicto interno en el autor, al decidir que fuera en la tapa del diario. Es que se trata de un caso complicado. Por un lado, una idea brillante, de esas que el Uruguay debería tener más. La intendencia de Flores tenía un problema con su zoológico, y se asocia con unos empresarios para desarrollar en conjunto una reserva que sea moderna y funcional, y que logró atraer buena dosis de turismo al departamento. Algo como lo que se debería hacer en tantos lugares del país, sobre todo en la zona costera, donde la única apuesta es a la playa, y ya sabemos que acá el tiempo no siempre coopera. Pero resulta que mientras todo iba viento en popa, apreció un brote de tuberculosis que mató a animales y asustó a humanos. Como si fuera poco, se suma una polémica política entre intendencia y un diputado opositor, que enturbia la discusión. Lea la nota, y saque sus propias conclusiones.

Fake news por allí, Verificado por aquí

En esta pastilla vamos a recomendar dos notas. Primero, una investigación de Paula Barquet, sobre una empresa que contrató a una cantidad de gente para hacer una encuestas en la interna, que en el fondo encubrían una propaganda negativa contra Lacalle Pou. El tema terminó mal, con los responsables "borrados", y una cantidad de gente reclamando adeudos sin demasiada suerte. Toda una postal de un problema que crece en el país. Y como respuesta, hoy anunciamos la mayor alianza jamás hecha en Uruguay, que une a medios de prensa, universidades, con el apoyo de plataformas como Google y ONG´s como First Draft, con el objeto de varificar lo que circula, y combatir las campañas de desinformación. En un rapto de originalidad hemos llamado a este grupo "Verificado", y en los próximos meses usted podrá ver el resultado de un trabajo en el que hemos puesto mucha expectativa.

Guerra de free shops

Otra nota que movió la aguja durante el fin de semana. Resulta que empezaron a abrir los free shops del lado brasileño de la frontera este del país, algo que se anunciaba hace tiempo, y que era visto con pánico por los habitantes del lado uruguayo. Es que nuestros free shops eran la gran carta para lograr que turistas brasileños, argentinos, y algún uruguayo con pasaporte externo o conexiones, pudiera comprar cosas importadas a precio real. O sea, sin impuestos. Muchos creen que esto será el fin de los comercios del lado uruguayo. Otros podrían verlo como un aumento de oferta, que haga todavía más tentador largarse hasta el Chui o Aceguá. Veremos en los próximos meses, pero por ahora esta nota de Camila Bello, donde hace el esfuerzo de no incluir niños tristes, cuenta todos los detalles.

Viviendo en la terminal

Terminal de Tres Cruces. Foto: Mariangel Solomita

Montevideo está desbordado de gente que vive en la calle. Y es un secreto a voces que la terminal Tres Cruces es uno de los lugares donde se junta la gente en esta situación, y que se resiste a acudir a los hermosos y confortables refugios gestionados por la siempre simpática Marina Arismendi. Entonces, Mariángel Solomita hizo lo que recomiendan los manuales de periodismo, pero que pocos practican en tiempos en que muchos profesionales creen que la realidad se puede leer a través de twitter: fue y se pasó una noche en la terminal viendo qué es lo que se vive. El resultado es una crónica disfrutable, incluso tratándose de un tema bastante triste. Y que nos interpela, otra vez, sobre lo bien que se manejan los casi 400 millones de dólares la año que los uruguayos destinamos a apoyar a la gente que está en la mala.

Bueno, amigos. Esto es todo por hoy. Otra semana en la trinchera, que arranca con muchos temas en agenda, que pueden estallar en cualquier momento. Desde esta redacción seguimos con gran tristeza la evolución de la salud del Dr Carlos Salvador Bilardo, que según los últimos partes médicos, se encuentra bastante mal. Para los milenials que no tienen claro quien es Bilardo, es uno de esos personajes que el fútbol ya no da, y cuyas anécdotas llenarían un libro. Campeón y vicecampeón del mundo, fue el representante de una forma de ver el fútbol que no hacía concesiones con la estética. Casi como Tabárez, aunque con más logros, y sin tomarse nunca tan en serio a si mismo. Ojalá repeche. Por lo demás, nos vemos el miércoles con más noticias, y mientras tanto, el diario papel, y el sitio web de El País, son los mejores lugares para mantenerse informado.¡Saludos!