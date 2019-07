Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Petrobras, la Luna, militares y exceso de mujeres

¡Buenos días! La edición de Siete del pasado lunes, estuvo marcada por problemas técnicos y humanos. Especialmente el del autor, que cuando fue a subirla, seguramente obnubilado por los bostezos matinales, le puso fecha del día siguiente. Y eso que venías bien las últimas entregas. Hoy venimos con ganas de compensar, así que con mucha información, y llenos de fervor después de escuchar la cadena nacional del senador Larrañaga sobre la inseguridad. La verdad que la podrían haber fijado más cerca de la elección. Entre eso, y algunas cosas que se ven en el viejo canal 5... Después algunos pasan denunciando complots de los medios. En fin...

Petrobras arregló y se va

Tras años de lidiar con un negocio que no fue lo prometido, con un gremio radicalizado, y un ministerio de Trabajo que jugó claramente en contra, la empresa Petrobras anunció que deja el país, y el servicio de gas por cañería que manejaba, será administrado por el Estado hasta que consiga un inversor. Los que festejan son los empleados sindicalizados, que lograron lo que querían, pasar a trabajar para el estado. Teniendo en cuenta que con el panorama de Petrobras, ningún inversor externo en su sano juicio querrá operar el servicio (al menos no con este gobierno), no falta mucho para que el tema pase a ser que los empleados tengan estatuto de funcionarios públicos. Tome nota y vemos dentro de un tiempito.

Se votó la reforma militar

Tras meses de debate, y con los votos del oficialismo y del Partido Independiente, ayer se votó la polémica ley que reforma la ley orgánica del las Fuerzas Armadas. Hay una discusión interminable sobre a quién beneficia y a quien perjudica esta norma, que el Partido Nacional ya anunció que si gana, piensa modificar radicalmente. Esta es una de las cosas que no se entienden del sistema político uruguayo. El país tiene varios temas urgentes, y en los que en general está de acuerdo todo el mundo: como la ley de primera infancia, el problema del déficit fiscal, etc. Y sin embargo, un gobierno al que le quedan unos pocos meses, se empeña en votar una reforma de este tipo, que no tiene apoyo del partido que todo apunta puede ganar las próximas elecciones. ¿Entonces? ¿Para qué?

El hombre en la Luna

En tiempos de postverdad, teorías conspirativas, y hasta este boom de los "terraplanistas", el recordar el aniversario de la llegada del hombre a la Luna es casi un acto de militancia. Así lo han tomado los compañeros del equipo multimedia de El País, que llevan semanas preparando este especial, con todas las historias, anécdotas, y fotos del histórico evento. Eso sí, las fotos son todas de agencia (chiste interno). Particularmente interesada se la vio a Delfina Milder, que nos invadió la redacción de diarios antiguos, aún al costo de casi decapitar a su compañero Mateo Vázquez, cuando ambos se aventuraron en las catacumbas del archivo del diario, en busca de los incunables. Más allá de chistes, el material es muy recomendable, en especial este video con audios de la época.

Los "excesos feministas" de Mujica

Mujica pasará a la fama por varias leyes de la llamada "agenda de derechos" votadas durante su presidencia. Sin embargo, quienes lo conocen hace tiempo, saben que cuando se suelta a hablar, Mujica no es un paladín de estos temas, ni muy delicado con estas nuevas sensibilidades. Hoy lo volvió a ratificar cuando tras reunirse con la aspirante a vicepresidenta del oficialismo Graciela Villar, explicó que no le pudieron encontrar un lugar a su pre candidata Carolina Cosse en las listas del MPP, porque su grupo tiene un "exceso de oferta feminista". A Teresa Herrera le debe estar por dar un ACV. Ayer se supo que Cosse fue a buscar apoyo entonces al Partido Comunista, que al parecer no tiene tanto exceso como el MPP. Más allá de estos detalles, la reunión con Villar fue un encanto, hablaron "de todo", Mujica le regaló unas frutas de su huerta, y hasta le mostraron un regalo que es una "copia fiel del cuaderno del (Ernesto) 'Che' Guevara". Será el diario, no sé, ¿hay un cuaderno? Todo muy emotivo, como se ve.

¿Qué pasa con el sistema del Brou?

Ayer volvió a haber problemas con el sistema de buzoneras para depósitos de efectivo en el Banco República. En los últimos meses se ha reportado varios incidentes con el esquema de banca electrónica del Brou, el cual estuvo caído buena parte del fin de semana pasado. A esto hay que sumar ahora este problema con las buzoneras. No es por ser mal pensado, o fomentar ideas conspirativas, pero parecen muchos problemas en poco tiempo.

Murió Beatríz Haedo

Recepción: Beatríz Haedo recibe al "Che" en la azotea, 1961. Foto: Archivo familia Haedo

El "Ché" nos persigue. Ayer falleció Beatríz Haedo de LLambí, una figura legendaria de la política y el arte rioplatense. Hija de Eduardo Víctor Haedo, supo ser anfitriona de la casona que éste tenía en Punta del Este, y a donde acudía la crema y la nata de la sociedad de la época. Entre ellos Ernesto Guevara, que en una visita a Uruguay, acudió allí a tomar mate con el líder blanco, en fotos que quedaron para la historia. Además, Beatríz se casó con Benito Llambí, diplomático argentino de gran renombre, y que era figura cercana nada menos que al general Perón. Quienes la trataron se refieren a ella como una persona fuera de lo común, con una cultura y un conocimiento de la historia y la cultura rioplatense, sin parangón. Una pérdida significativa para el país.

Tomás Linn y el Uruguay de hoy

Tomás Linn es maestro de periodistas. Uno de los profesionales más respetados del país, además de columnista de esta casa. Acaba de publicar su séptimo libro, "Como el Uruguay si hay", un trabajo de tono ensayístico donde analiza los cambios en el país desde los dorados años 50 hasta hoy. Su visión no es complaciente, y su prosa seguramente levante alguna roncha. Sobre todo en tiempos donde alguna gente vive una especie de nacionalismo partidista irracional, y asume cualquier crítica a la marcha de las cosas en el país, como un acto de traición a al patria. Casi, casi, como criticar el juego de la selección de Tabárez. Pero por suerte Tomás no se deja amilanar por la presión social. Particularmente jugosa le resultó a este periodista la reflexión de Tomás sobre la murga, el carnaval, y su reciente entronización como máxima reflexión de la "uruguayez".

Hasta acá llegamos. Esperamos que hoy la newsletter llegue en tiempo y hora a las casillas de los casi 4 mil suscriptores que nos prefieren. Es curioso, pero viendo las métricas de Siete, la gran mayoría de quienes abren este correo, lo hacen a las siete de la mañana. Gente madrugadora, además de bien informada.