Casinos, mujeres, votos, y un ruso perdido

¡Buenos días! Arrancamos una semana bien invernal, con frío, y algún chisporroteo de lluvia hoy, aunque luego el sol levantará un poco el ánimo. En materia de noticias, los temas electorales sigue marcando la agenda. También hay otros asuntos, como la polémica por los resultados de los casinos em Montevideo, la visita de una experta en "esos temas de las mujeres", diría el ex presidente Mujica, la cumbre del Mercosur que tendrá lugar esta semana. Y hasta una historia fuera de lo común; un ruso/ucraniano, que tuvo un accidente insólito, y hace meses se encuentra en una cama del Maciel sin que nadie se haga cargo de su destino. Todo esto y más, en esta edición de su newsletter favorita, Siete noticias, a las siete de la mañana, en su casilla de correo. Aunque hoy, por algun problema técnico que no podemos identificar a esta hora, llegamos a las 8. ¡Comenzamos!

Polémica por números de casinos

Casino Parque Hotel. Foto: archivo El País.

Todo empezó con una nota que Andrés López Reilly le realizó hace unos días al gerente de Casinos de la intendencia de Montevideo, Hugo Gandoglia. Allí, el jerarca alertaba sobre la caída de los ingresos por el juego a las arcas municipales, y tiró la bomba: que la comuna debía plantearse la posibilidad de cerrar alguna sala. Además hacía algunas valoraciones personales un tanto disparatadas, como que a su partido no le interesaba promover el juego. Tampoco se supone que le interesa promover el consumo de marihuana, y su partido puso al estado uruguayo a producirla y distribuirla. En fin, la consecuencia previsible fue que el gremio decidió no atender los slots privados en el Parque Hotel, en rechazo a un posible cierre. O sea, haciendo menos atractivo el servicio que se supone buscan defender. ¿Por qué es importante esto? Hay declaraciones de jerarcas y gremialistas, que ilustran sobre muchos de los problemas del debate público hoy en Uruguay. Léala y me dice.

Buscan solucionar traslados de enfermos

El tema de los traslados de pacientes en el interior, y la contratación de servicios de ambulancias, ha sido uno de los principales dolores de cabeza para la administración de Salud Pública en los últimos años. Allí se ha mezclado desde denuncias de pacientes que han perdido la vida por no ser trasladados en tiempo y forma, hasta casos de corrupción y manejo turbio de fondos públicos. Ahora parece que ASSE finalmente busca crear lo que se ha llamado un "plan nacional de ambulancias", tras la muerte de un paciente de Fray Bentos. En esta nota de Daniel Rojas, el presidente de ASSE, Marcos Carámbula, brinda alguna idea de qué implicaría ese plan, pero no demasiada. Algo que, surgiendo a pocos meses de una elección nacional, agita el miedo de que sea un saludo a la bandera.

Los votos dejaron datos jugosos

A medida que se van digiriendo los números de las elecciones internas, surgen datos interesantes. Por ejemplo, esta nota de Valeria Gil publicada ayer domingo, muestra como votaron los tres candidatos que se impusieron en los tres partidos principales, en los distintos barrios de Montevideo. Y allí surge que salvo en la zona de el Cerro, en el resto de los barrios, Lacalle Pou tuvo más votos que Daniel Martínez. Y en zonas como Pocitos, Parque Batlle, Punta Carretas, Talvi y Lacalle Pou sumados, sacaron cinco veces más votos que el ganador de la interna frenteamplista. En la zona de Maroñas, lo triplicaron. Llamativo. Como también lo es la situación interna en el sector de Jorge Larrañaga, donde en Montevideo, la lista 250 de Jorge Gandini tuvo más votos que la tradicional 2004 de su líder. Esto es clave de cara al armado de listas al senado que deberán hacer lo blancos antes de octubre. Un panorama cambiante y lleno de sorpresas.

Un ruso abandonado en el Maciel

Esta es también del fin de semana. Mariángel Solomita se cruzó con una historia increíble, la de un marinero ruso que se tropezó mientras se hacía una "selfie" en la escollera Sarandí, quedando con gravísimas secuelas en su salud. Al punto que desde entonces, se encuentra en una cama del Hospital Maciel, sin ningún familiar o amigo que lo apoye, y sobreviviendo gracias a la caridad y buena onda de médicos, personal del sanatorio, y voluntarios que trabajan allí. Su historia ya ha trascendido fuera del Maciel, y ahora existen movidas diplomáticas para devolverlo a su hogar. Pero tampoco es tan fácil, ya que ese hogar es nada menos que la península de Crimea, que pertenecía a Ucrania, pero fue tomada militarmente y anexada a Rusia hace pocos meses. Un verdadero culebrón con todos los ingredientes posibles.

Cumbre histórica para el Mercosur

Jair Bolsonaro y Mauricio Macri. Foto: EFE.

Este miércoles tendrá lugar en Buenos Aires la cumbre semestral del Mercosur. Llega en un momento histórico, tras el anuncio del acuerdo comercial con la Unión Europea, del que todavía se conocen pocos detalles. Y cuando ya se habla del inicio de negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo semejante. La realidad es que los dos principales jugadores del bloque, y quienes han impulsado esta ola de apertura, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, llegan a esta cumbre en situaciones bien diferentes. Macri enfrentando un peligroso desafío electoral, y con su economía en muy mal estado. Bolsonaro, tras su victoria rutilante con la reforma jubilatoria. Será interesante ver si de allí surgen nuevas novedades sobre los acuerdos comerciales, y como se procesa el diálogo de Uruguay con estos dirigentes, con los que el oficialismo frenteamplista no ha ocultado su desagrado.

Feminismo y política

En momentos en que la definición de las formulas electorales ponía la palabra "paritario" en el corazón de la agenda pública, la abogada vasca Irune Aguirrezabal, llegó a Uruguay para discutir sobre la situación de la mujer en la arena política. Enviada por la organización ONU Mujeres, la experta dijo cosas bastante obvias, elogió algunos aspectos de nuestra política, pero criticó que se habla mucho y se votan muchas leyes con "derechos", pero en el fondo los que cortan el bacalao en política son siempre los hombres. Hasta ahí todo bien, hasta que se pone a hacer algunas valoraciones sobre la visión del liberalismo y del marxismo del tema que son, cuando menos, polémicas. El liberalismo no puede haber "olvidado" a la mujer, como dice Irune, porque para un liberal genuino, simplemente todo ser humano es eje de los mismos derechos y obligaciones. Pero bueno, usted lea la nota y saque sus propias conclusiones.

El tatuador de los futbolistas

Tatuador

Vamos a cerrar esta edición de Siete con otra historia diferente. Esta la aportó Silvia Pérez para Ovación, y es la de Nacho Debia, el tatuador "oficial" del fútbol uruguayo. Se trata del artista que está detrás de los dibujos que ostentan en su piel muchas estrellas del fútbol local,y algunos de los que ya no juegan acá, como Josema Giménez o Diego Laxalt. El perfil de Debia es interesante, ya que admite no saber nada de fútbol, no conocer a muchos de sus clientes, y de que a veces hasta los convence de cambiar sus diseños. Como cuando tres jugadores distintos le cayeron a tatuarse la misma imagen de la Virgen María. Los tatuajes son algo que no termina de racionalizar la mente de este periodista, cuyos cambios de opinión en muchos temas, le generan perplejidad de saber como tanta gente tiene cosas tan importantes y de las que están seguros, como para dibujarse para siempre en su piel. Pero bueno, cada cual...

Esto ha sido todo por hoy. Si el lector extrañó alguna referencia al partido de tenis que la madre del autor y otras personas cercanas le han comentado con frenesí, la verdad es que ese deporte debe ser uno de los pocos que no le mueve la aguja al autor. Que es capaz de vibrar más con la copa nórdica de curling, que con Wimbledon. Al parecer a muchos sorprende que Federer, con 37 años, corrió 4 horas sin parar. Como contraste, en este momento el mejor surfista de todos los tiempos, Kelly Slater con 46, está peleando en la etapa de Sudáfrica del mundial, pelo a pelo con chicos que no habían nacido cuando él ya era campeón. Y en una playa donde a veces además de con las olas, hay que enfrentarse con algún tiburón blanco inoportuno, como pasó hace un par de años. Hoy voy con chaleco antibalas al diario, donde el club de fans de Federer es de temer. ¡Hasta el miércoles!