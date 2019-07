Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bonomi, Tres cruces, Talvi y Amy Winehouse

¡Buenos días! Como todos los miércoles, acá estamos con Siete, la newsletter que le trae las siete noticias más importantes del día, a las siete de la mañana, en su casilla de correo. Un día que arranca ya con menos frío, aunque con lluvia a la vista para noche del jueves o viernes. Por lo demás, la muerte de Joao Gilberto, el padre de la bossa nova, es probablemente de las noticias más fuertes de la semana. Y ha logrado cambiar la banda sonora de este periodista, que venía demasiado oscura, afectada por este inicio de invierno sin contemplaciones. Pero basta de reflexiones personales y, como diría Joao, "basta de nostalgias". Venimos acá a comentar noticias, así que ¡arranquemos!

Alarma en Tres Cruces

. Foto: Francisco Flores

Si al ministerio del Interior le faltaba dar algún paso más en su sistemática caída hacia el bochorno, el episodio de ayer en Tres Cruces fue el empujoncito que faltaba. Todos los medios amanecieron impactados por un operativo casi militar en la terminal de buses, originado por una denuncia de un hombre armado en un vehículo de Turil, que tendría en su poder a uno o más rehenes. Los partes oficiales del ministerio dejaban en claro lo dramático del momento, y el arrojo de sus agentes que trabajaban para desactivar la amenaza. Tras un par de horas de tensión, se supo que no había nadie en el bus, y todo era una falsa alarma. las tanquetas volvieron a depósito, los oficiales dejaron sus cascos de combate, y la rutina volvió a ser lo que es una mañana de martes de vacaciones de julio en la capital.

Bonomi dio la cara... un poco

Tras más de dos semanas de la fuga del mafioso Rocco Morabito de cárcel Central, durante las cuales no hubo ni una conferencia de prensa, ni comparecencia pública alguna de autoridades, el ministro Bonomi concurrió al Parlamento a dar explicaciones. La sesión arrancó tarde, y se prolongó casi lo suficiente como para escapar a los informativos centrales de TV. Las explicaciones de Bonomi fueron escasas y no muy claras. Dijo no poder explicar mucho porque se está investigando, y que presume hecos de corrupción, pero que no puede asegurarlo. Y, para variar, negó tener responsabilidad política en el hecho. ¡Ni que fuera el ministro, vamos!

Talvi y un vice problemático

Ernesto Talvi y Robert Silva. Foto: Leonardo Mainé.

El candidato colorado, Ernesto Talvi, anunció que su opción para vicepresidente sería Robert Silva. Se trata de un conocido experto en temas de educación, que de inmediato concitó el apoyo del resto de los grupos del partido. Pero hay un problema. Hasta el anuncio, Silva se desempeñaba como consejero de la ANEP, y la constitución establece que los jerarcas de los entes autónomos para poder ser candidatos a legisladores, deberán dejar sus cargos 12 meses antes de la elección. Ahora comenzó una discusión bizantina sobre si el vicepresidente es o no un legislador. Talvi ha definido que, pese a la polémica, seguirá con su idea hasta que la Corte Electoral responda una consulta sobre si Silva puede o no postularse. Un lío en el que la Corte, notoriamente, no quiere meterse ni loca. ¿Seguiremos con esta discusión hasta que se inscriban las fórmulas? ¿Talvi calculó esto antes de nominar a Silva? ¿Es necesario jugar al límite en estas cosas?

Se agita (más) la interna del Frente Amplio

Durante la campaña para las internas, la idea fuerza que enarboló el Frente Amplio fue la unidad. Apenas pasados unos días de las internas, parece que la unidad explotó por los aires. Daniel Martínez se desentendió de las sugerencias de los tres líderes principales del oficialismo (Vázquez, Mujica y Astori) y eligió como su vice a Graciela Villar, una ex edil montevideana de nulo conocimiento público. A las críticas públicas de Astori y Mujica, ahora se sumó Carolina Cosse, que llamó a conferencia de prensa para contar que se sintió muy dolida por toda la situación. Y para peor, la primera entrevista a Villar en horario central en el informativo Telemundo 12, la mostró bastante áspera, y con expresiones con escaso "sex appeal" para nadie que no haya pasado encerrado en comité de base los últimos 30 años. A lo que se suma una polémica por un título académico que refresca (nada menos) que el caso Sendic. Martínez debe estar viendo todo esto de EE.UU., a donde se fue de vacaciones, pensando si volver o pedirle a Trump para tirar un colchoncito en alguna pieza vacía de la Casa Blanca.

Las razones detrás del rezongo de la OIT

El periodista de Negocios de El País, Mathías da Silva se encuentra en Ginebra. Y allí consiguió hablar con los expertos de la OIT que pusieron a Uruguay en una "lista negra", por no respetar recomendaciones en materia de negociación laboral. Mucha gente en el país se preguntó por qué pasaría eso, ya que figuras descollantes del ámbito laboral, como el ministro Murro, vienen asegurando sin lugar a dudas que Uruguay es la vanguardia mundial en este tema. Bueno, esta nota explica bastante bien el fondo del asunto, por qué la OIT prefiere que el estado no intervenga en estas negociaciones, y hasta que sería mejor que se hiciera por sectores, y no por empresas. Hay otras consideraciones de estos expertos que dejan en claro que no se trata de ogros neoliberales que buscan eliminar las garantías laborales en el país. Y que su concepción simplemente busca mejorar el formato de la negociación, con cabeza moderna. Cabeza moderna...

Como ayudar a quienes están en la calle

Los fríos de estos días, volvieron a poner sobre la mesa el tema de la gente que vive en la calle. Y la pobre respuesta de un aparato estatal que recibe millones de los contribuyentes para responder a este desafío, sin resultados demasiado impactantes. Bueno, pero como no hay que esperar todo del estado (aunque con lo que nos cuesta, un poquito más, no estaría mal), esta nota de Rosana Decima cuenta sobre las organizaciones privadas que trabajan en estos temas, cuales son sus tareas, y casi tan importante, cómo hacer para colaborar de una forma constructiva. teniendo en cuenta que als cifras oficiales confirman que cada vez es más la gente que vive en la calle, son insumos de importancia central, para aquellos que tienen un poco de empatía con los compatriotas que no la están pasando bien.

Entró en la historia, con dos discos

Amy Winehouse. Foto: Getty Images.

La visita de un grupo argentino que la homenajea, llevó a Rodrigo Guerra a escribir este perfil de Amy Winehouse. Una cantante inglesa dueña de una voz y una actitud, de esas que solo se ven cada mucho tiempo. Y cuyo trágico final cortó una carrera que prometía llevar placer a los oídos de millones de amantes de la música, y a ella al Olimpo del estrellato mediático. Si el lector no conoce todavía el trabajo de Winehouse, tómese un rato para disfrutarla. Me lo va a agradecer. Acá una recomendación, acompañada por el gran Tony Bennett

Bueno, esto ha sido todo por hoy. Una edición bien variada, con mezcla de noticias, comentarios, y hasta recomendaciones musicales. Por lo pronto, seguiremos en estos días viendo como se desarrolla la telenovela de las fórmulas. Si tiene pasión por estos temas. tal vez le interese suscribirse a la newsletter que escribe el editor de Información Nacional, Oscar Vilas, cosa que puede hacer aquí. Por lo demás, siempre encuentra al responsable de estas líneas en esta cuenta de twitter. Y con la información, el análisis, y lo que cuadre ese día, nos vemos el viernes en este boliche. ¡Saludos!