Sartori, Lacalle, el Impulso y los perros

¡Buen lunes! Fin de semana que terminó con solcito, pero un frío macho. O hembra, por favor, no se me enojen las feministas. Y así arrancamos esta semana con mucha energía, pero tiritando. El panorama hoy sigue teñido mucho por las cuestiones electorales. Hay, por ejemplo, dos conversaciones con Luís Lacalle y con Juan Sartori, llenas de sabor. Peor también hablaremos de cómo quedó el clima dentro del oficialismo tras la elección de esta exótica candidata a vice. Y hasta del primer informe a fondo sobre la fuga del mafioso italiano, Rocco Morabito. Mucho material para esta newsletter, que ya arranca de esta forma.

Internas calientes

Daniel Martínez y Graciela Villar, fórmula del Frente Amplio. Foto: Fernando Ponzetto.

La foto asusta un poco. La cara de éxtasis de Daniel Martínez es tan efusiva, que comprendemos un poco la tensión de la pobre Graciela Villar, incluso en su momento de mayor brillo político. En fin, en estos días hemos seguido minuto a minuto esta definición que ha dejado muchos doloridos en el oficialismo. Particularmente su ex líder, el ministro Astori, que no parece quererla mucho También publicamos un informe contando un poco quien es esta mujer, que nadie vio venir, salvo Martínez. Pero hoy también publicamos otra nota donde se cuenta de la inquietud que corre dentro del oficialismo, por una nueva encuesta que lo da perdiendo pie frente a los blancos. Una campaña rumbo a octubre que no parece vaya a dar tregua.

Lacalle apuesta por Talvi

Luis Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

Por lo general, el lector habrá visto que aquí se intenta intercalar notas con foto, y otras sin foto. Pero Fernando Ponzetto no nos dejó chance esta vez, porque así como la de Daniel Martínez con Villar es un poema, ésta de Lacalle Pou pasando el mate, tampoco se puede obviar. Casi como la entrevista que le realizó al candidato único de los blancos para ocupar la presidencia, que una semana después de las internas, más tranquilo ya, habló de todo, y contó detalles de cómo ve un posible gobierno de coalición. Tal vez lo más sorprendente, sea su confianza en el diálogo que puede tener con Ernesto Talvi. Un Talvi que por estas horas parece estar subido en una montaña rusa de emociones y declaraciones contundentes. Lo dicho, una entrevista que vale la pena leer.

​

El liceo Impulso cosecha apoyo y resentimiento

El año pasado, este periodista tuvo la chance de asistir ala ceremonia de fin de año del Liceo Impulso. Algo que debería estar al alcance de todos los uruguayos, ya que es de las pocas experiencias hoy en día en este país con la capacidad de llenar el espíritu de optimismo. Pero esta nota que publica hoy Tomer Urwicz tiene un costado alegre y otro no tanto. Por un lado, se informa que Impulso es el centro de enseñanza que recibe más apoyo en forma de donaciones amparadas por una ley que busca apoyar que los privados se comprometan con la educación de los que menos tienen. Por otro, se refresca visiones miopes y resentidas de dirigentes sindicales y políticos, que en vez de aprovechar esto para intentar replicar lo que hace bien, se lamentan de que el estado "renuncie" a fondos que podría usar en otras cosas. Si claro, cosas como subsidiar el precio de la marihuana, para gente lo suficientemente indolente como para cultivar o asociarse a un club. Pero si empezamos con esa lista, no terminamos más.

Una invasión canina

Julio y agosto son los meses en que los propietarios de simpáticos perritos, deben pagar la patente de sus mascotas. Este dinero se usa para financiar planes de castración, y luchar contra problemas como la hidatidosis. Pero lo que llamó más la atención de esta nota, es la cantidad de perros que tienen los uruguayos. Tal vez ya fuera un número conocido, pero para quien esto escribe fue un shock saber que en Uruguay hay más 1.750 mil perros con dueño. ¡Casi dos millones! Con razón cuando salgo de casa tengo que andar esquivando sus aromáticas deposiciones cada tres baldosas. Y se ve que los dueños son casi tan poco comprometidos con levantar la caquita, que con pagar la patente. De acuerdo a los números de perros domésticos, se debería recaudar casi 35 millones de dólares por este concepto, pero solo se cobran 2. ¡Vamos señores! ¡Un poco de responsabilidad!

Los detalles de la fuga del siglo

Camila Bello consiguió acceder al primero informe oficial sobre la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito. Y en esta nota, cuenta lo que más o menos todos preveíamos. Que su estadía en la cárcel fue un dolor de cabeza para todos, y que su fuga fue algo tan previsible como evitable, y que solo se concretó por el cúmulo de ineficacias, y probablemente corruptelas que estuvieron involucradas en el asunto. Hay detalles llamativos, como la forma en que destrataba a algunos guardias, o todo el asunto de las cámaras de seguridad que no funcionaban. Para leer y calentarse, justo con estas temperaturas.

Sartori se vuelca a la positiva

Juan Sartori. Foto: Darwin Borrelli.

EL título es, claramente, un guiño al eslogan de la campaña anterior de Luís Lacalle. Pero es que este perfil/entrevista/ de Paula Barquet con el empresario devenido político, está marcado por una cosa: la ostentación de su parte de una lectura de la realidad casi del Crucero del Amor, mezclado con el tono de alguien poco acostumbrado a que las cosas no le salgan como planifica. Hay detalles raros, como la forma en que ningunea la actuación del polémico asesor Rendón, a la vez que se niega a aclarar quienes habrían sido sino entonces los estrategas de su campaña. Lo mejor es leerla y sacar conclusiones cada uno.

La gente pide mano dura

Por lo general cerramos con alguna noticia liviana o esperanzadora. Pero hoy no la encontramos, y por el contrario vimos esta pieza sobre el reclamo de los uruguayos de mayores penas para los delincuentes, que bien merece un comentario. La gente parece soliviantada con el tema del delito, y creer que tener gente encerrada más tiempo es una solución mágica al delito. La gente entendida sabe que no es así, pero que también las penas en relación a la sensibilidad social, han quedado bastante desfasadas. Sobre todo en lo que tiene que ver con delitos económicos o de "guante blanco", cuyas penas son absurdas. Así como se cambió el proceso penal, es posible que el propio código requiera un ajuste. Tener las normas penales a muca distancia de la sensibilidad social media, es muy peligroso.

Esto es todo por hoy. Esta edición de Siete vino medio austera de humor, tal vez porque se hizo a la carrera, luego de un domingo de descanso que buscó emparchar los vínculos familiares, tras la maratón electoral de la semana pasada. Una aclaración para que el aguerrido representante arachán de la redacción (bueno, uno de varios), no nos pase la boleta, que vino chispeante de su periplo con la selección en la Copa América. Todavía discutimos si el que secó a la selección fue él, o este periodista que bastó que amenazara con ir a Porto Alegre, para que perdiéramos con Perú. ¡Un desastre!. Hasta el miércoles, y ojo con los osos polares estos días.