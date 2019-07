Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El casting de Martínez, la hipotermia, básquet y TLC

¡Buen viernes! El que siga este espacio sabrá que éste es el día preferido del autor. Pero las ganas de aplicar una dosis extra de humor y sarcasmo a este newsletter, donde le llevamos siete noticias a las siete de la mañana, tres días a la semana, le vienen un poco abajo con algunas noticias que vamos a comentar. Particularmente las que tienen que ver con el frío de esta ola polar y sus estragos. Pero intentemos que el enojo y la tristeza se concentren en la primera "pastilla" de esta entrega, y despúes buscaremos seguir con lo de siempre. ¡Vamos!



Primer muerto por hipotermia

La ola de frío polar que castiga a Uruguay por estas horas se cobró la primer víctima, un cuidacoches de 60 años, que dormía en el patio de una vivienda en la zona de La Blanqueada, en Montevideo. Esta muerte revivió viejos debates, algunos tan intrascendentes como negativos. Por ejemplo, el de la llamada internación compulsiva, que implica que una autoridad pueda llevar a una persona a un refugio aunque esta no quiera. Tal vez, y solo tal vez, la cuestión sería ver por qué una sociedad que invierte casi 400 millones de dólares al año, no puede proveer refugios que hagan que la gente no prefiera morirse de frío, antes de acudir a ellos. ¿O será que la gente es tonta? Un caso comentado por estas horas, un alto jerarca del Mides, al mismo tiempo que ocurría esto, al parecer dedicaba su tiempo en horario laboral a poner cosas ocurrentes en Twitter contra Lacalle Pou. Algo no parece funcionar bien en el sistema de ayuda social de este país.

Bailando por una vice

Daniel Martínez junto a Liliam Kechichian. Foto: Marcelo Bonjour

Las últimas horas han sido de las más extrañas en mucho tiempo para el Frente Amplio. Daniel Martínez, el candidato seleccionado para encabeza la fórmula de ese partido, se ha reunido con casi todas las mujeres de relevancia política (y no tanto) del oficialismo, en lo que muchos han visto casi como un casting, en su búsqueda de encontrar una compañera de fórmula. Se han mencionado nombres de los más variados, desde ministras hasta ediles, pasando por presentadoras de TV y figuras de la academia. ¡Hasta Natalia Oreiro cayó en la volada! Un manoseo que ha molestado al núcleo feminista del Frente, y ha dejado mal parada la imagen del partido ante la opinión pública. A última hora de ayer, portavoces de Martínez afirmaron que hoy el candidato anunciará el nombre de la feliz seleccionada para acompañarlo. Lacalle Pou no podría haber diseñado un plan más conveniente para su estrategia.

Denuncias de corrupción en el básquetbol

El básquetbol uruguayo se encuentra en medio de una tormenta sin precedentes. Todo empezó con una nota publicada hace algunas horas por El País, en la que el presidente del club Goes, anunciaba acciones penales, por maniobras extradportivas que habrían perjudicado a su club en la temporada pasada. Según el dirigente, se habría digitado el descenso del club Welcome, y que Goes no pudiera acceder a los playoff, algo que fue negado por dirigentes de la federación. A poco de publicada esta información, se supo que el club Peñarol separó de su plantel a un jugador por "conductas contrarias a la deportividad". Esto había sido denunciado por dirigentes del club Unión Atlética, a uno de cuyos jugadores el defensor de Peñarol habría ofrecido "ir para atrás" en el partido que los enfrentaría por el campeonato Metro. Todo muy turbio, y que es de esperar se pueda aclarar en las próximas horas.

Manini se pone duro

Guido Manini Ríos: Foto: @guidomaninirios

Uno de los coletazos más insólitos del último domingo electoral, es el choque entre Ernesto Talvi y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Ambos fueron dos de los grandes ganadores el último domingo, pero por algún motivo se han enfrascado en un duelo de agravios, que no parece beneficiar a ninguno. Talvi confesó que no sabe qué opina el partido de Manini sobre muchos temas, pero igual dijo que Cabildo Abierto no debería tener lugar en una eventual coalición opositora. Manini reaccionó como el Chavo del 8 cuando decía "a poco que ni quería" (poerdón a los milenials por la referencia jurásica), sosteniendo que igual él no tiene interés en participar. Debe haber una sesuda estrategia detrás de todo esto. tan sesuda que escapa por completo a la capacidad de comprensión de este periodista.

Restaurando obras de arte

Claudia Frigerio, especialista en restauración. Foto: El País

Claudia Frigerio es una de las más destacadas restauradoras de arte del país. En esta interesante nota de Mariel Varela, cuenta su experiencia trabajando con murales y obras de destacados artistas nacionales. Particularmente uno del pintor Julio Alpuy, ubicado en el liceo Damaso, que le llevó más de un año de trabajo. Se trata de una tarea que exige dedicación, atención al detalle, y mucho sacrificio. Cualidades cada vez más difíciles de encontrar en estos tiempos. La nota vale la pena.

Macri apunta a un TLC con Estados Unidos y China

El presidente argentino agarró viento en la camiseta. Después de haber logrado concretar el acuerdo con la Unión Europea, que llevaba más de 20 años de negociación, al parecer ahora negocia con Bolsonaro para ir a por todo: firmar acuerdos similares con EE.UU. y China. Se trataría de una verdadera revolución comercial para la región, aunque parece un punto ambiciosa de más. No porque no sea buena, sino porque por lo visto en Europa ya hay gente no muy entusiasmada en firmar lo acordado, y porque su propio futuro político luce bastante endeble de cara a unas elecciones donde por ahora sigue como favorita la fórmula que incluye a su némesis, Cristina Kirchner. Y que se ha caracterizado por ser una feroz enemiga del libre comercio. ¿Quién se impondrá?

Recetas para hacerle frente al frío

Según esta nota de Mariana Malek, un estudio de la Sociedad de Nutrición Británica reveló que cuando hace frío las personas tienden a ingerir más calorías. ¡Chocolate por la noticia! Si los amigos británicos se hubieran acercado a alguna cocina de campaña de Cerro Largo por estas fechas, y probado uno de esos ensopados de oveja en los cuales la cuchara queda fija en el centro de la cantidad de sabrosas grasas que incluyen, probablemente se hubieran ahorrado un platal en estudios y test científicos. Pero bromas aparte, la nota parte de ese estudio para sugerir tres recetas ideales para estos días de sensaciones térmicas bajo cero. ¡Inspírese!

La dejamos acá. Se viene un fin de semana relativamente tranquilo después del frenesí electoral de la semana pasada. Y mientras esperamos que el casting de Daniel Martínez cristalice en un nombre de fémina con el valor suficiente como para acompañarlo en la fórmula, vamos acumulando leña para un par de nochecitas de heladera que se nos vienen. Usted, estimado lector, disfrute del solcito del domingo, porque la semana que viene parece que vuelven las nubes y la lluvia. Y a ver si los peruanos dan el batacazo, algo casi tan probable como que Natalia Oreiro quiera manejar un senado con Manini, Sartori, Mujica y Andrade cruzando espadas. Solo que fuera castigo por haber llamado al hijo Merlin Atahualpa. ¡Hasta el lunes!