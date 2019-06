Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Venezuela, Morabito, eclipse, e iglesia robada

¡Buen viernes! Entre el frío, la lluvia, las malas noticias, hay algo de que alegrarse...empezó la veda y ¡se acaban las encuestas! No es nada personal con los amigos que hacen este noble trabajo. Pero la forma de consumo de este producto en Uruguay, y el nivel de excitación que provocan en la gente y los periodistas, resulta extremadamente irritante a ojos de este autor. Que lo importante no debería ser quien va mejor, sino qué piensa hacer si gobierna, ¿no? En fin... por suerte hay muchas otras cosas que informar en este día. El papelón en la OEA, el papelón con Morabito, y el robo de la alcancía de una iglesia en Punta del Este. Pasen y vean...

Uruguay se va de la OEA

Rodolfo Nin Novoa y Ariel Bergamino. Foto: Leo Mainé

Bueno, en verdad no se va de la OEA, sino que la delegación uruguaya se retiró de la Asamblea del organismo, alegando que no reconocía al enviado de Juan Guaidó como representante de Venezuela.Otros países como México, Nicaragua o Bolivia, tampoco reconocieron la presencia venezolana. Vale señalar que salvo con la excepción de México (que tampoco está pasando por un momento de fulgor republicano con López Obrador, pero es otra cosa), los compañeros de Uruguay son los dos países con menos credenciales democráticas del continente. Un detalle a señalar: ¿qué pasa con Nin Novoa? cada vez que sucede algo con Venezuela, la voz uruguaya corre por el vicecanciller Ariel Bergamino, hombre del MPP, el sector con vínculo carnal con el gobierno criminal de Nicolás Maduro. Un comentario de Bergamino lo pinta de cuerpo entero: “La OEA debería ser un poquito más pluralista en sus angustias (risas) y más equilibrado. Debería preocuparse por situaciones que acontecen en otros países”, dijo. Sí, el tipo encontró la forma de hacer un chiste en medio de este papelón.

Directora de cárcel Central apunta a Bonomi

La polémica por la fuga del mafioso italiano, Rocco Morabito, sigue sumando material para el escándalo. Ahora la directora de cárcel Central, Mary González, dijo que ella tiene la "conciencia limpia", porque advirtió varias veces de la situación. "Nosotros informamos, pero hay una cadena de mando, y si yo informo una situación y no tengo respuesta...". Digamos que la señora tiene una paz de conciencia envidiable. Yo una vez que nos equivocamos con un título sobre UTE, no dormí por tres días, a ella se le escapa el preso más importante del país y no le afecta mucho. Pero es verdad que si avisó, la responsabilidad debería estar más arriba. Sobre todo cuando se supo también ayer que el equipo de cámaras que vigilan la cárcel había sido retirado el día antes por orden del ministerio del Interior. En tanto, el ministro Bonomi sigue sin dar señales de vida, y cuando un grupo de periodistas lo divisó tras un acto oficial, esta fue su respuesta

Siete preguntas a 10 candidatos

Ya que el equipo multimedia de El País le hizo la guiñada a esta newsletter, haciendo siete preguntas iguales a 10 pre candidatos, había que darle para adelante a este especial. Que, además, está muy bueno para comparar los puntos de vista de los dirigentes que aspiran a manejar el Uruguay, en cosas bien concretas. Como aviso previo, hay dos candidatos que no quisieron participar de este ejercicio: Juan Sartori, que estaba demasiado ocupado jugando al fútbol como para tomarse 5 minutos y contestar las preguntas frente a una cámara. Y Oscar Andrade que no contesta nada que venga del medio que elige para informarse la mayoría de los uruguayos. Sí, el mismo señor que ayer dijo por ahí que la oposición tiene posturas anti democráticas, y cuyo partido todavía defiende a la Unión Soviética.

Justicia condena a ex senadora Michelle Suárez

Ex senadora comunista, Michelle Suárez . Foto: F. Ponzetto

La ex senadora comunista Michelle Suárez fue condenada ayer a dos años de prisión domiciliaria y dos de libertad vigilada, por estafar a varios clientes cuando los asesoraba como abogada. En al menos dos casos, se probó que Suárez había falsificado firmas de clientes y adversarios. En uno de ellos su acción le costó a un padre nada menos que la patria potestad de sus hijos. La ex senadora comunista está cumpliendo su pena en prisión domiciliaria debido a que padece graves problemas de salud. Vale recordar que cuando asumió su banca, se mencionó insistentemente por figuras de su partido, el mismo que impulsa a Oscar Andrade a la Presidencia de la República, que se trataba de un hecho histórico, por ser la primera mujer trans que llegaba a un cargo de tamaño valor honorífico.

Se acerca acuerdo Europa-Mercosur

Desde hace días, medios de Argentina y Brasil insisten con que un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur está próximo a firmarse. Desde la redacción de El País, nuestros expertos en el tema, le quitaron el entusiasmo al autor de estas líneas, mostrando las enormes diferencias que parecían seguir existiendo para que ello se concrete. Al parecer, las últimas noticias han debilitado el escepticismo de nuestros fríos e imperturbables entendidos en economía, que hoy sacan una nota espectacular sobre el tema. Si se llega a lograr algo así, será la mejor noticia económica que puede recibir Uruguay en mucho tiempo. Aunque habrá que ver luego los detalles de la negociación, porque siempre hay ganadores y perdedores, y será cuestión de ver cómo nos afectaría a los uruguayos.

Se roban la alcancía de la Iglesia

Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Foto: Ricardo Figueredo

La parroquia de La candelaria, es una de las iglesias más bonitas del país. Ubicada en el corazón de la península, en Punta del Este, suele salir en las noticias sociales por ser la elegida por las parejas más acaudaladas de la región para sus bodas religiosas. Pero ni eso la ha blindado contra la inseguridad. Ayer un cartel apareció en la puerta de la parroquia advirtiendo que estaría cerrada por razones de seguridad. Y el párroco confirmó que le fue robada la alcancía de la iglesia. El padre Jorge se lo tomó con humor, pero advirtió que a partir de ahora, abrirán las puertas apenas una hora antes de los servicios. E informó que no han sido la única víctima religiosa de los amigos de lo ajeno. ¡También se robaron la campana de la capilla del barrio Kennedy! Iba a hacer un chiste sobre el papa Francisco y su amistad con dirigentes kirchneristas, pero respeto mucho a mis amigos católicos.

Un eclipse (casi) total

¡Qué daño que ha hecho Berch Rupenián! Desde que vio en el sistema editorial del diario la nota de María Orfila sobre el eclipse, este autor no se puede sacar la canción esa de Bonnie Tyler de la cabeza. Si, esa de "Total eclipse of the heart". ¡Maldita sea! El hecho es que el 2 de julio, desde Uruguay se podrá ver un eclipse de sol casi total. La luna se pondrá delante del sol, y en pleno día, se hará de noche, algo que solo se ve cada muchísimos años. Bueno, los temas aeroespaciales no son el fuerte de este periodista, así que vaya a leer la nota que está muy buena. Por su parte, acá arrancamos el día con Drake a todo volumen para intentar erradicar el melódico ochentoso de la cabeza.

Esto es todo por hoy. Vamos a hacer breve la despedida, porque son días intensos, y no queda mucho en el tanque. Ya sabe, vaya a suscribirse a las excelentes newsletters de autor de El País, que son una manera diferente de arrancar el día informado. Y si cree que al autor se le fue la mano con los agravios al bueno de Berch, siempre atiende en esta cuenta de twitter. ¡buen viernes!