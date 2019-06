Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mafia, Pit Cnt, debate, y el tren más polémico

¡Buenos días! En este precioso miércoles invernal, arrancamos una edición desafiante de su newsletter favorito. Desafiando al paro general de ayer, desafiando un gripe incipiente, desafiando la vergüenza ajena por el caso Morabito... Desde acá queremos ver cuantos uruguayos desafían el pronóstico de vientos arrachados y sensaciones térmicas polares que están previendo los modelos para el próximo domingo electoral. Las apuestas están dando números récord de baja participación, algo que puede golpear esa imagen del uruguayo votador a cualquier precio. Además de las ambiciones de algunos candidatos novedosos. Pero basta de cháchara, y arranquemos con las noticias. Siete noticias, a las siete AM, en su "inbox".

La fuga y el papelón

Vecina de Cárcel Central en el lugar donde entraron los fugados. Foto: Leonardo Mainé

No me pude resistir. Pero hay algo en esa imagen de la venerable vecina de la cárcel Central, cuya casa fue copada por el grupo de fugados encabezados por el mafioso italiano Rocco Morabito, que pinta de cuerpo entero el tono uruguayo y bananero de esta situación. La expresión beatífica de la vecina, su ropa oscura de reglamento, la infinita paleta de grises del entorno, los alambres retorcidos casi de trinchera de la primera guerra mundial del fondo. La noticia ya la sabe. Uno de los delincuentes más buscados del mundo, capo máximo de la mafia calabresa, se fugó de la cárcel más vigilada del país, como perico por su casa. El gobierno italiano furioso, el gobierno uruguayo sin reacción, se había advertido hace un año que se iba a fugar y como, no había policías vigilando, las cámaras de seguridad no funcionaban. Desde la caja de bananas del caso Lola, que no había un episodio tan bochornoso en la seguridad uruguaya.

La fuga y el papelón 2

Usted disculpe, pero no me alcanzó con una "pastilla", para comentar este caso. Porque más allá de la fuga del amigo Morabito, hay un tema que no termina de cerrar que es la reacción del gobierno. El papelón ha ocupado los principales medios del mundo, la cantidad de gente que ha llamado a la redacción preguntando por esto de los medios más lejanos, es inaudita. Y sin embargo, el ministerio del Interior, y sobre todo su millonario equipo de comunicación, no han abierto la boca. Por no hablar de renuncias y asumir la responsabilidad. El único con dignidad parece haber sido el director del INR, con apenas 7 meses en el cargo, que ya se fue para su casa. El ministro no solo no convocó a una conferencia de prensa, sino que se escapó de los medios tras un acto oficial. Pocas veces un editorial de El País ha estado más atinado en su indignación.

Un debate que no fue debate

Como muchos uruguayos, nos paralizamos anoche frente a la chance de escuchar un nuevo debate entre candidatos a dirigir el país. Y la sensación fue medio agridulce. Por un lado, sorprendió la falta de vuelo de la discusión, en la cual tanto Larrañaga como Cosse parecía que se quedaban sin nada que decir bastante antes de que se les consumiera su tiempo. En el caso de Cosse, una apelación permanente a la tecnología como solución a todos los problemas del mundo, y una tendencia a leer eslóganes pre fabricados y de escaso contenido. En el de Larrañaga, para un hombre de su trayectoria, poco "punch" en cosas donde tenía todo para definir. Pero más allá de eso, el formato no ayudó. Por ser un debate entre políticos de partidos distintos, pero que están en medio de una interna, se los vio más preocupados por hablarle a su propia gente, que por convencer a los indefinidos. Cero intercambio, cero discusión genuina, cero debate de ideas del que estamos tan necesitados.

Un paro muy efectivo

El paro general de ayer, fue elogiado por el directivo del Pit Cnt, Fernando Pereira, quien dijo que había habido notorio alto acatamiento. La realidad es que buena parte de ese acatamiento se debe a que el país se queda sin transporte público, y en un día con el clima que había ayer, la gente no se la puede jugar mucho. Ahora lo interesante es el trasfondo del paro. Una encuesta privada y nada representativa hecha por el autor de estas líneas, casi tan efectiva como esas mexicanas que le dan a Sartori ganador hasta del papado, dio un apabullante desconocimiento del motivo. Y el título de ayer de La República, que decía: "Por qué es el paro", deja en claro la necesidad de explicación. La razón, como sabemos los periodistas, fue el conflicto en el gas, que enfrenta a ese gremio con la empresa brasileña MontevideoGas. No parece que le paro haya intimidado ni a la empresa, ni a Bolsonaro, ni que haya cambiado mucho las cosas.

El tren de UPM, no es solo para UPM

Desde hace meses que se escucha hablar del "tren de UPM". La realidad es que, si bien esa empresa tendrá prioridad en usar ese servicio, hay otras empresas que están estudiando cómo se pueden beneficiar de la millonaria inversión que hará el estado uruguayo para desarrollar el ferrocarril central. Esta interesante nota de Pía Mesa muestra quienes son estas empresas, y cuales son los beneficios que puede traer a la economía en general esta obra. Y también, cierta preocupación que existe en el sector del transporte con camiones al respecto.

Un caso que despierta suspicacias

El Teatro Solís fue evacuado en pleno concierto. Foto: Marcelo Bonjour

El extraño episodio que terminó con la suspensión de un concierto en el Teatro Solís días atrás, siguió generando noticias. Primero fue la internación en el Vilardebó del joven que desató el incidente, al arrojar una botella con productos químicos. Pero el propio director de la obra sugirió que podría tratarse de un sabotaje debido a motivos políticos. Al parecer el hombre, que supo ser militante de izquierda, cambió de ideas tras irse a vivir a Venezuela y padecer los excesos del chavismo. Ha sido muy vocal en ese tema, lo cual le ha generado voces contrarias en ese mundo plural y reconfortante que vegeta en ciertos niveles de la estructura municipal capitalina. Al punto que ya había sido ignorado en un libro conmemoratorio, y alguien le habría advertido que su actuación esta vez, no iba a terminar bien. Esta nota trae alguna información al respecto, pero se espera más datos en el futuro cercano.

La chica sin miedo

Escultura "Fearless girl". Foto: Archivo

Para cerrar, vamos a recomendar esta entrevista que publicó ayer Mariana Malek con Kristen Visbal. Se trata de la artista que creó la escultura de la "niña sin miedo", que fue colocada frente al famoso toro de Wall Street, y generó gran revuelo. Visbal tiene el detalle de haber nacido en Uruguay, cuando sus padres diplomáticos desempeñaban tareas en nuestro país. Aunque esta sea tan solo la segunda vez que vuelve en su vida, guarda un emotivo recuerdo de Uruguay. Una nota diferente e interesante, como para cerrar esta newsletter de manera estimulante, ante tanta noticia negativa.

​

La dejamos por acá. Otra edición de Siete que termina. Y una semana que transita entre el frío climático, y el calor electoral. Al menos para algunos. Con más noticias los esperamos por este barrio el próximo viernes. En el ínterin, le recomendamos comprar la edición papel de El País, la manera más edificante de informarse de todo lo que pasa en el país y el mundo, y descansar un poco de las notificaciones y los mensajes impertinentes de la pantallita. Y si no, dese una vuelta por el sitio de El País digital, donde encontrará las últimas actualizaciones de noticias. Y vaya preparándose para un fin de semana de mucha info, tanto en Ovación con el partido de Uruguay del sábado, como en El País con una cobertura de las elecciones que sorprenderá a más de uno. ¡Saludos!