Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El "monje negro", la URSS, Google y la lluvia

¡Buenos días! Aquí estamos arrancando este viernes con fuerza, aunque el clima más bien que invita a no salir de las cobijas, y eso que hoy se supone que debe dar tregua, antes del diluvio universal previsto para el fin de semana. Pero como la parte meteorológica viene más adelante, no vamos a profundizar en eso ahora. En medio de la tormenta Sartori, hoy tenemos información interesante sobre la interna blanca, sobre la del Frente Amplio, y sobre el último gran tema que ha generado ruido en esta campaña: la URSS. Sí, como lo oye. No teníamos suficiente con Gavazzo y los tiempos de la "guerra sucia", que ahora la gente quiere debatir el fracaso de la Unión Soviética. ¡Total! Casi no tenemos problemas más urgentes en este país. En fin... al mal tiempo, buena cara, y vamos a las cosas.

Realismo soviético vs realismo mágico

Daniel Martínez. Foto: Francisco Flores

Un final de semana complicado para Daniel Martínez, que tuvo el dudoso gusto de robar el protagonismo a la interna blanca por unos minutos con una frase tan obvia como peligrosa sobre la extinta Unión Soviética. No se sabe si por hacerse el moderno, o por tirarle una patadita a Carolina Cosse, que ha había hablado del tema, Martínez dijo que la URSS había sido un desastre, que todavía cargaba sobre las espaldas de las izquierdas del mundo. ¡Chocolate por la noticia! Un régimen que mató a millones de personas, mantuvo detrás de una cortina de hierro a media europa por 40 años... en fin. Nada que discutir. Y sin embargo, varios dirigentes del Frente Amplio salieron a matarlo, como si hubiera dicho una herejía. Pero eso no fue lo peor. Lo peor que es que a la manera del tristemente recordado Heberto Padilla, Martínez tuvo que salir a pedir disculpas, y a ofrecer un abrazo a "los compañeros que molesté". ¿Molesta decir que la URSS fue un desastre? Ni Putin se animaría a ofenderse por eso, pero parece que acá sí.

El "monje negro" de Sartori

Finalmente se confirmó. Lo que muchos rumoreaban por lo bajo, fue admitido por el pre candidato blanco Juan Sartori, que el "gurú" de las campañas sucias JJ Rendón, es parte de su equipo de asesores. Aunque de acuerdo a lo averiguado por Sebastián Cabrera para este perfil del consultor, el mismo nunca trabaja en un papel secundario, sino que debe ser el verdadero jefe de campaña de Sartori. Cultor del budismo, gusta de vestirse siempre de oscuro a lo Johnnie Cash, y tiene un perfil muy enigmático.Lo que sí, periodistas del resto del continente consultados para la nota, ratifican que las campañas basadas en rumores y descalificaciones, han sido la "marca de orillo" de sus trabajos.

Debate Talvi Andrade

Anoche se concretó el primer debate electoral en muchos años en Uruguay. Ernesto Talvi y Oscar Andrade cruzaron espadas en canal 4, y la contienda no decepcionó. Se trata de dos figuras con perfiles ideológicos bien distintos, y bien marcados. Y el intercambio fue enriquecedor para quienes lo vieron. Tal vez las únicas críticas podrían venir del excesivo uso de elevar la voz de ambos, y cierta tendencia a perderse ante el acoso del reloj. Pero eso son detalles. se trató de una excelente experiencia para contrastar ideas y proyecto, que es de esperar pueda proliferar en los próximos meses. Y al que le diga que fue un circo intrascendente, respóndale que el choque civilizado de ideas, es lo que diferencia a la democracia de autoritarismo

Bergara y los impuestos

El ex presidente del Banco Central, Mario Bergara volvió a tierras conocidas, e hizo una presentación en ADM. Hasta ahí nada raro. Pero resulta que en ese ámbito hizo unas declaraciones que van en contra de lo que se suele escuchar en su partido. Dijo que el país no aguanta más impuestos, y que aunque se tomara esa determinación, lo que se recaudaría no alcanzaría para bajar los mil millones de dólares que habría que reducir del déficit público. Según Bergara, la única manera de hacerlo, es mediante una reforma de la seguridad social. Está bien, Bergara, pero... ¿por qué no se hizo durante los gobiernos en los que integró el equipo económico, y que contaban con mayorías propias en el parlamento?

Richard Read contra Carrera

El asesinato de un joven policía hace unos días, terminó en un choque inesperado. Resulta que el agente estaba trabajando como seguridad en un camión de reparto de bebidas, lo cual motivó al senador del MPP Charles Carrera a hacer un comentario poco sensible. Culpó a los empresarios del rubro por apelar a policías en su horario de descanso, y acusó a Read (que se había mostrado en público muy afectado por el asunto) de jugar de dos lados del mostrador, a veces como sindicalista, y otras como empresario. Read le contestó con su sutileza proverbial. ¿Por qué es importante este choque? Por un lado porque el MPP insiste en su estrategia de acusar a cualquiera por los delitos, con tal de proteger al ministro Bonomi. Por otro, porque Read es unn figura con mucho respaldo popular, que lentamente se ha ido separando del FA, y a quien este choque puede empujar a tomar definiciones partidarias distintas de cara a las próximas elecciones.

De profesión, pionera

La capitán, Valeri Sorrenti

Valeria Sorrenti parece haber hecho una profesión del hecho de romper barreras. Primer cuando ingresó a la Escuela Naval. Luego cuando salió al mar, y los barcos debieron ser adaptados para albergar a una mujer. Y ahora al convertirse en la primera mujer capitán en la marina uruguaya. Una historia de superación que revela como hasta las instituciones con más fama de "duras", se terminan adaptando al avance de la mujer en todos los campos. Como verá el lector, mi asistencia a la cumbre feminista de Vancouver la semana pasada, ya está mostrando sus efectos.

Llamen a Noé

El autor de estas líneas ha revelado alguna vez su afición a la meteorología. Bueno, en muchos años de mirar modelos y pronósticos, no recuerda un vaticinio de lluvias tan fuerte como el que muestran hoy estas herramientas para los próximos días. Con los modelos nunca se sabe, porque a más horas de distancia, menos efectividad del pronóstico. Pero si nos guiamos por lo que dicen hoy, los próximos cuatro o cinco días va a caer un diluvio de aquellos. Y con rachas de viento por momentos de hasta 30 nudos en zonas costeras. Si eso no le dice nada, se lo traduzco: un viento de la p___ m____. Y después que pasa un frente así, en estas épocas del año, solo se puede esperar un bajón de temperatura digno del polo. Compre leña, llame por garrafas, o consígase refuerzo de frazadas para la semana que viene!

Bueno amigos, la dejamos por acá. No la vamos a estirar más de lo necesario: estamos sacando nuevos newsletters, todos muy recomendables, a los que puede suscribirse aquí. Y la forma de contactar a este modesto escriba sigue siendo su cuenta de twitter, acá. Le voy a pedir comisión a Jack Dorsey. Hasta el lunes, y¡ cuídese del temporal!