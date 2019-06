Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Golpe en Ginebra, Sartori, el "Toro" y Néstor

¡Buenos días! Precioso miércoles de junio. Bueno, en verdad no, pero el panorama climático se lo dejamos para cuando salga de la cama. Aquí están puntualmente las siete noticias que tiene que conocer para arrancar el día con fuerza, ganas, impulso. Bueno, en verdad no, pero por lo menos no lo van a agarrar con la guardia baja, cuando le hagan algún comentario de actualidad. Chistes aparte, esta semana se caldeó el clima político, se caldeó el clima laboral, y también se caldeó el clima en Argentina. No es que nos querramos meter en el rubro de Carlos Ríos, y su newsletter Mundo (suscríbase aquí), sino que comentaremos una columna de Martín Caparros, que sale en la última página de la edición papel de El País. Así que vamos sin más demoras a las noticias.

Uruguay en la lista negra de la OIT

El presidente Vázquez en la OIT en tiempos más felices

La Organización Internacional del Trabajo colocó a Uruguay en la "lista negra" de países que no cumplen sus recomendaciones laborales. A esta altura usted ya habrá escuchado esto por 20 lados, pero seguramente no termina de entender de qué va la cosa. Se lo vamos a bajar a tierra rápido. El reclamo de los empresarios tiene que ver con que en Uruguay el gobierno impulsa una negociación tripartida, o sea entre empresas, sindicatos y con la intervención del gobierno. La OIT prefiere que esto se haga solo entre empresas y sindicatos. Los empresarios se quejan de que el gobierno juega siempre para el mismo lado, y que se niega a cambiar eso. Y encima falta definir el temita de las ocupaciones, que tampoco gusta en casi ninguna parte del mundo. ¿Trae alguna consecuencia esto? Bueno, alguna. Pero mejor léalo en esta interesante nota de El País. Lo llamativo es que tanto el gobierno, como los dirigentes sindicales, prefieren hablar de exóticas teorías conspirativas, antes que aceptar que su postura en estos temas no la comparte nadie del mundo civilizado.

Sartori y el cuco

Sartori ha logrado entreverar la interna blanca. Esta semana la noticia publicada por El País de que habría una suerte de acuerdo, o diálogo entre el resto de los pre candidatos, para no hablar mucho del recién llegado, desató una tormenta. Sartori aprovechó con velocidad la situación, para ponerse en víctima y armar un gran revuelo ante las autoridades partidarias. Demostrando, de paso, que su campaña está mucho más aceitada de lo que parecía y con apoyo logístico muy profesional. Además, en esta semana volvieron a arreciar las denuncias de campañas sucias, con gente que llama supuestamente para hacer encuestas, pero lo que hace es tirar estiércol (¡que nivel!) sobre los demás pre candidatos. ¿Quién tiene recursos y gente alrededor acostumbrada a estas prácticas? Usted imagine.

Baja desempleo, malas noticias

El titular seguramente sea, "bajó el desempleo". Y la realidad es que es verdad, esta tasa se redujo de 9,5% en marzo a un 8% hoy. Pero el trasfondo es bastante deprimente. Porque la tasa de empleo, o sea la cantidad de gente que efectivamente trabaja, siguió bajando al igual que la tasa de actividad. Todas señales de un mercado laboral en situación deprimente, y donde la caída del desempleo solo se explica porque mucha gente bajó los brazos, y ya directamente ni sigue buscando. Alarmante.

Vuelve Kirchner

Argentina siempre tiene noticias bomba. Ayer se supo que Mauricio Macri dio un golpe de timón, postulando como su vicepresidente a Miguel Pichetto, un dirigente peronista, que supo ser cercano al kirchnerismo. ¡Solo en Argentina! Pero la razón de que este tema llegue a Siete, es la columna que publicamos de Martín Caparros sobre la campaña de los vecinos, titulada "Néstor vive". Ya se ha dicho aquí, pero Caparros genera en el autor sentimientos encontrados. Por un lado tiene un manejo estilístico de la pluma que provoca envidia culpable. Por otro, tiene ese tonito pedante y superado, propio de la izqueirda caviar rioplatense, a los que nunca nada les viene bien. Léala, y me dice que opina.

Tarjetas "touch and go"

Son el nuevo furor en casi todo el mundo. Cuando mucha gente todavía no se termina de acostumbrar a las tarjetas de débito, aparecen en escena un nuevo tipo de medio de pago, llamado "contactless". Se trata de un sistema donde no hay que insertar la tarjeta, ni siquiera pasar la banda electrónica, o poner un pin. Alcanza con acercar la tarjeta al POS, y con eso, queda pronto. Por supuesto que el nuevo sistema genera inquietud en mucha gente acerca de su seguridad. Por esto esta interesante nota saca todas las dudas al respecto. Ahora, lo curioso es que por un lado, Uruguay parece muy a la vanguardia de estas cosas, pero después si uno quiere ir a la feria, pagar en algunso organismos públicos, o en tantos otros lugares, hay que hacer la ruta de la seda para encontrar un cajero que funcione. Y si tiene plata, ¡festeje, uruguayo, festeje!

El "Toro" busca un acuerdo

Gabriel “Toro” Fernández durante una audiencia judicial. Foto: Marcelo Bonjour.

Esta es una historia penosa, pero que seguramente mucha gente querrá leer hoy. No nos hacemos ilusiones con los temas de interés popular, así que acá va: se trata del jucio que enfrenta al jugador de Peñarol, Gabriel Fernández, con la familia de una joven a la que atropelló una noche en Montevideo. Todo el asunto se debate ahora en un tema de números, la familia que pretende una cifra que al menos le asegure a la chica un tratamiento adecuado al daño irreversible que parece sufrir. Y Fernández una solución que le permita seguir su prometedora carrera deportiva, con pase al Celta de Vigo incluido, que está pendiente de cómo se resuelva este tema. Triste.

La vaca les gana

Jorge Batlle se debe estar riendo desde donde esté. Es que su frase de cabecera que titula esta pieza, pronunciada tras la hecatombe de la aftosa de 2001, parece más vigente que nunca. Tras el boom de la agricultura, y pese a que la forestación se suele llevar muchos más titulares, la ganadería parece estar viviendo un momento dorado. Eso es lo que surge de los precios actuales, tanto como de las perspectivas de corto plazo que mostraron los consignatarios de ganado ayer en un evento en el hotel Hilton. Se sabe que estos momentos de fulgor no duran mucho. Pero también es bueno resaltar una de las pocas noticias buenas en materia productiva que ha tenido el país en bastante tiempo. Y que desde la ciudad, muchas veces no se valora como se corresponde.

Bueno señoras y señores. Así cerramos esta edición de Siete de Miércoles. Las obligaciones laborales, y las tensiones de esta recta final de campaña han quitado algo de la malicia y aspiración al humor que intenta marcar a este producto en sus últimas ediciones. Esperamos que a partir de la próxima, y con la expectativa que siempre genera una Copa América, podamos retomar el tono, y cumplir con la misión de este newsletter. ¡Hasta el viernes!