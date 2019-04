Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Independientes, militares, el Graf Spee y las joyas de la abuela

¡Buenos días! Lunes, siete de la mañana, y Siete está en su casilla. Arrancamos una semana con clima de veranillo y mucha información, que iremos desgranando desde este espacio y desde las páginas de El País. Si quiere recomendar esta newsletter a alguien, o alguna de las otras que estamos generando desde la redacción del diario, haga click aquí.

Se disuelve La Alternativa

Unas declaraciones de Andreoli en canal 12 pusieron en jaque a la nueva coalición que presentó Mieres. Foto: Leonardo Mainé

Luego de una semana tormentosa, el senador Pablo Mieres decidió poner fin a la llamada Alternativa, un experimento destinado a crear una alianza socialdemócrata junto a gente como el diputado Amado y desencantados del Frente Amplio, como Esteban Valenti. Muchos creen que el incidente que detonó el problema no era para tanto. Pero la salida posterior de Valenti, ratifica lo que algunos anticiparon a Mieres, de que estaba durmiendo con el enemigo. Por la positiva (nada con Lacalle Pou), esto muestra a Mieres como un líder con carácter, tal vez una de los aspectos que algunos ponían en duda sobre el pre candidato. Una duda es... ¿y Amado donde va ahora?

Lacalle Pou copó el Viera

Foto: Fernando Ponzetto

El precandidato blanco, Luís Lacalle Pou, logró concetrar casi 15 mil personas en el parque Alfredo Víctor Viera. Más allá de la guiñada a los bohemios, se trató de una apuesta arriesgada en estos tiempos de poca movilización popular, que parece haberle salido bien. Más allá del discurso, donde aseguró estar preparado para gobernar, y en su mejor momento, el ojo desconfiado se sorprendió de la cantidad de agrupaciones con presencia que apoyan su candiadatura. El mismo día, en una entrevista concedida a la prensa brasileña, pegó duro a Mujica, y ratificó que "La Positiva", es cosa del pasado.

El frente militar sigue agitado

Como si no tuviera suficiente con la economía frenada, el déficit disparado, la situación incómoda a nivel regional por Venezuela, el presidente Vázquez sigue sin poder terminar con los líos en el frente militar. Este fin de semana El Observador publicó información que compromete al flamante Comandante en Jefe del Ejército, lo cual llevó a varios dirigentes del FA a exigir su remoción. Si se confirma, la tasa de recambio de comandantes bajo la administración Vázquez va a superar a la# de directores técnicos en el campeonato uruguayo. Pero el asunto es muy serio. Para los sectores más ideológicos del oficialismo, el tema militar "mueve la aguja", y lo explotarán al máximo. Pero el riesgo es alienar a una parte importante de la sociedad que ya está cansado de que cosas de hace 50 años, sean pan de cada día en la agenda política, habiendo tantas urgencias.

Sendic preocupado por Ancap

Si la oposición hubiera contratado a Duran Barba, el "gurú" de campañas de Macri, dificlmente se le hubiera ocurrido una acción tan efectiva. Pero el ex vicepreisdente Raúl Sendic decidió salir de su silencio para opinar sobre las finanzas de Ancap, y dijo no compartir la alegría de su presidenta Marta Jara, ni de la ex ministra Cosse, por el superávit de 90 millones de dólares de la empresa. Lo que dice Sendic es verdad, que el obetivo de una empresa como Ancap no es dar ganancias espectaculares, si ello implica convertirse en una carga para el sector productivo. El problema es que esas ganancias son necesarias para cubrir el mal momento financiero que atraviesa la empresa. Más allá de eso, Sendic vuelve a mostrar que será una fuente de agitación en esta campaña, y eso no parece que sea una ayuda para el oficialismo.

La educación bajo la lupa

En entrevista con Tomer Urwicz, el jerarca opositor del Codicen Robert Silva señala varios problemas centrales que siguen sin resolverse en la educación, a la vez que alerta por el panorama muy complejo que encontrará el nuevo gobierno. Entre otras cosas, Silva dice que se diseñaron planes anticuados, aburridos, y cargados de ideología partidaria. Y dice que el país "no soporta cinco años más de la educación que tenemos".

EL Graff Spee sigue concitando atención

El capitán Langsdorff ordenó echar a pique el acorazado el 17 de diciembre de 1939. Foto: AFP

Un equipo de National Geographic llega a nuestro país para realizar un nuevo documental sobre el famoso acorazado hundido frente a Montevideo. Se trata de la popular serie "Drain the oceans", que muestra con avanzadas técnicas de informática, el mundo submarino y sus tesoros. Inevitablemente, el programa volverá a poner sobre la mesa el tema del buque, y sus partes rescatadas, principalmente el águila nazi, cuyo destino sigue sin definirse, y lejos de la vista del público.

Perlas del fin de semana

El fin de semana estuvo cargado de información y buenas notas. Vamos a recomendar dos. La primera, la investigación de Mariángel Solomita sobre el mercado de joyas y antigüedades de gran valor en Uruguay, y el interés que despiertan entre expertos internacionales. La segunda, otra investigación a fondo, esta vez de Paula Barquet, sobre las "tupabandas" y sus sofisticados manejos financieros, que siguen alimentando las sospechas de una trama que la justicia no logra terminar de resolver.

Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención dispensada.