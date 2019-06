Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Impuestos, empresas que cierran, y política agitada

¡Buen viernes! Para arrancar el último día de la semana, acá viene una batería de siete noticias que llegan a su casilla de correo a las siete de la mañana. Una mirada a vuelo de pájaro sobre lo que pasa, y algunas recomendaciones de qué leer a lo largo del día. Hoy hay algunas noticias no muy estimulantes, pero otras que sí lo son, y algunas sorpresas en el frente electoral. Sin más vueltas, vamos a las noticias.

Otro sacudón al mercado laboral

Trabajadores de la fábrica Zenda. Foto: Archivo El País

La empresa Zenda, curtiembre local de gran tradición y que fuera comprada hace unos años por capitales brasileños, anunció que cierra dos de sus tres plantas en Uruguay, despidiendo a casi 400 trabajadores. El comentario de los empresarios es que el mercado ha caído mucho, y que los costos de producción en Uruguay hacen inviable el negocio, algo que se repite en muchas áreas de la producción nacional. Y lo que no parece estar mucho en el menú de esta campaña electoral es cómo solucionarlo. La otra noticia en el agitado mundo laboral uruguayo, es que la oposición pediría la esencialidad del servicio de gas, tras el anuncio de paro por tiempo indeterminado del sindicato. Recordemos que el conflicto entre la empresa brasileña Petrobras y el gremio lleva ya varias semanas y sin chance de solución a la vista.

La deuda con los niños más pobres

La edición de hoy de El País trae una interesante entrevista con la diputada Cristina Lustemberg. Viceministra de Salud durante buena parte de este período, Lustemberg tuvo antes a cargo el programa Uruguay Crece Contigo, que generó reconocimiento por fuera incluso de filas del oficialismo. Más allá de algunos conceptos algo discrepantes con las voces más habituales del Frente, como las ayudas sociales o los impuestos, la entrevista pone sobre la mesa la ley de Primera Infancia que tiene a estudio el Parlamento, para apoyar a los niños con mayores carencias en sus etapas iniciales. Al parecer la ley cuenta con generoso respaldo dentro del oficialismo, donde Lustemberg es una figura cotizada por su perfil renovador y más dialogante. Y también de buena parte de la oposición. Entonces la norma no debería tener ningún obstáculo para salir. ¿O sí?

Otra polémica en torno al Mides

Fue la tormentita política de estos días y se la refrescamos con un poco de contexto. Pablo Bartol es el asesor principal de Lacalle Pou en materia de asistencia social. Ha sido el referente del liceo Los Pinos, ubicado en el corazón de Casavalle, donde ha generado una obra reconocida por todos. Bueno, no todos. Para la nomenclatura del Mides, hablarles de Bartol es patearles el hígado ya que es un hombre con una visión opuesta de cómo de enfocarse este tema. Y además tiene convicciones religiosas (pecado mortal para algunos). El tema es que, invitado a un programa de TV, Bartol contó que hay funcionarios del Mides que están molestos con la forma de trabajo actual del ministerio, reconocen los defectos, y le habrían pasado información que en su momento no era pública. Eso hizo estallar a la ministra Arismendi, que mandó hacer una denuncia penal por el asunto. ¿Será que el Mides maneja información secreta tan sensible? ¿No habrá cosas más importantes por las que ese ministerio debería estar preocupado?

Más información secreta

Wilson Netto, presidente del Codicen. Foto: Fernando Ponzetto

Al mal paso, darle prisa, dice el dicho. Así que como en la anterior nota hablamos de Marina Arismendi, ahora tratamos el tema de Wilson Netto. Resulta que el presidente del Codicen, descripto por la ministra Muñoz como el "Varela del siglo XXI", habría propuesto que el informe del Instituto de Evaluación Educativa no se haga público este año, para evitar que sea tergiversado en el fragor de la campaña electoral. ¡Claro! Cómo le vamos a dar a la sociedad un dato frío sobre los resultados que está teniendo la gestión de Netto al frente de la educación pública. La gente no está preparada para tanto. ¿Usted se imagina a Varela escondiendo evaluaciones de su trabajo? La propuesta hizo estallar a buena parte de la oposición, que hicieron comentarios muy dulces sobre el jerarca.

La suba de impuestos

Si algo ha caracterizado la actuación pública de Javier De Haedo, es su escasa concesión a las sensibilidades políticas de nadie. Ayer, en un evento grupal, dijo lo que nadie se anima a decir en año electoral: que así como va la cosa, el próximo gobierno va a tener que subir impuestos, e incluso manejó que el IVA sería el instrumento más adecuado. A ver... la culpa no es de Javier De Haedo, que dice lo que piensa realmente, e incluso se debe haber llevado alguna mirada poco simpática de sus compañeros de partido. En todo caso hay que calentarse con quien manejó la economía durante los 15 años de mayor aumento de los ingresos públicos, y sin embargo nos deja en esta situación. ¿No? Pero los platos rotos, ya sabemos quien los paga.

Encuestitis aguda

La fiebre de encuestas sigue al firme. El miércoles se conocieron los datos de la empresa Opción, que trajeron algunas novedades. Los blancos habrían superado al FA, sigue alta la cantidad de gente indecisa (seguramente mucho voto frentista enojado que no se decide a dar el salto), una gran mayoría apoya el plebiscito de Larrañaga sobre la seguridad, etc. Pero lo más llamativo, al menos para este periodista, es la cantidad de apoyo que concentra el partido Cabildo Abierto, del ex comandante Manini Ríos. Según Opción, Manini tiene un 7% de las preferencias, algo asombroso para un sector que se fundó hace poco, que no tiene casi estructura, y cuyo líder empezó en política hace un par de meses. ¿Cual sería el impacto político para el país si las urnas ratifican esta tendencia? ¿Cual es la explicación posible de este fenómeno? Esta nota de Tomer Urwicz trata de responder eso y mucho más.

Sotelo se tira al agua

El periodista Gerardo Sotelo. Foto: Fernando Ponzetto

Si bien la noticia rondaba hace días, ahora se confirmó. El periodista Gerardo Sotelo, de larga trayectoria en radio, TV, y columnista de El País, será candidato al Parlamento por el Partido Independiente. Si algo le faltaba a esta loca campaña para sumar más color, era que un periodista como Sotelo se tirara a la arena política. Además se suma a la también conocida colega Mónica Botero, que ya milita en el mismo partido. Se trata de un paso muy arriesgado y valiente de dar, y que en Uruguay solo se explica por la genuina voluntad de hacer cosas por el país. Así que desde ya mucha suerte, y habrá que ver ahora como se maneja el vínculo al pasar de hacer preguntas, a tener que responderlas.

Esto es todo por hoy. Que termine bien la semana, y lo dejamos con un concepto final: Mientras usted cierra la computadora, y piensa en el relax, la redacción de El País está trabajando a marchas forzadas para entregar dos ediciones potenciadas como la de sábado y domingo. Así que una gran opción es comprar el diario, y disfrutar con la calma del fin de semana, de las noticias y crónicas que no hay que perderse. Por lo demás, esta newsletter vuelve el lunes a su casilla. ¡Nos vemos!