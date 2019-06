Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Trump, Fripur, Novick, y la barra del MPP

¡Buen día! Lunes para arrancar con buena cara, con este invierno que, por suerte, no calienta las máquinas. Esta semana parece que va a estar en general lindo, aunque con alguna noche fría. Y, si bien falta mucho, algun amague de lluvia para el viernes. Pero arrancando con las noticias, Uruguay volvió a las páginas del The New York Times. Los préstamos a Fripur ponen al Brou bajo la lupa. Novick busca reencauzar su candidatura. Y la "barra del MPP" dice que arrancó tarde, pero fuerte. Algunas de las cosas que veremos en las próximas siete noticias, en su casilla a las siete de la mañana. Y... no se me ocurre nada más con siete.



La torre de la polémica

La torre "Trump" en Punta del Este. Foto: R. Figueredo

Como decíamos antes, Uruguay volvió a las páginas del The New York Times, y esta vez no es ni por las casas de José Ignacio, ni por el vino de Garzón, ni por la filosofía irresistiblemente tercermundista del ex presidente Mujica. Ahora el asunto tiene que ver con la Torre Trump de Punta del Este, y los problemas que hay para su terminación. El detalle acá es que, como se sabe, la empresa de Trump no tiene nada que ver con esta obra, sino que fue una licencia que le concedió a un desarrollador local. Argentino, más bien. Y que tiene problemas para cumplir sus compromisos. La nota cuenta algunos detalles interesantes.

Matan a policía en Canelones.

Este es el tipo de cosa que suele pasar desapercibido, en medio de la vorágine de noticias policiales que cubren la agenda informativa. Pero vale la pena detenerse un segundo, para internalizar lo que revela. Un policía de 45 años que fue asesinado a balazos en Canelones. Pero los detalles son lo más removedor. El policía venía de una familia con tradición en la fuerza, tenía dos hijos chicos, y cuando fue asesinado iba camino a cumplir un servicio 222 en una escuela de la zona. Ya que una escuela precise un servicio 222, muestra bastante como estamos. Pero que el hombre haya aparecido caído en su moto, sin mayores señales de nada, es llamativo. Y que se trate del tercer asesinato de un policía en lo que va del año, alarmante. La escalada de violencia en este país ya es difícil de ignorar.

Peritos cuestionan créditos a Fripur

Esta es del domingo. Un informe pericial que recibió la Justicia en los últimos días, compromete la gestión del ex presidente del Brou, ya que cuestiona la forma en que concedió préstamos a la empresa Fripur. ¿Por qué es importante esto? Porque el dueño de Fripur tenía relación cercana con el ex presidente Mujica, y la empresa atravesaba ya entonces dificultades, que determinaron su cierre poco después. Al parecer había elementos como para no conceder esos préstamos, o al menos hacerlo a tasas más altas, cosa que no se hizo. El Presidente del Brou en ese momento era Fernando Calloia, que acaba de ser condenado en segunda instancia por conceder un aval a una empresa discutible, cuando el remate "trucho" de Pluna. Según todos los entendidos, por pedido directo de Mujica. Una trama compleja, que más vale leer acá. Cada uno sacará sus conclusiones.

Novick busca levantar la campaña

Edgardo Novick busca recuperar el envión

Los últimos meses no fueron buenos para Edgardo Novick. Al menos, en lo que tiene que ver con la política. Algunas defecciones y polémicas en su partido, la aparición de Sartori ocupando parte del espacio que él aspiraba, y ahora hasta un rival interno en el partido que él creó. Esta entrevista de Tomer Urwicz muestra a un Novick más calmo, más reflexivo, y hasta cándido. Contando abiertamente detalles de como vivió estos tiempos agitados, y como ve el futuro electoral, y del país en su conjunto. Y asegurando que no piensa tirar la toalla hasta el final dole partido.

El MPP apreta el acelerador

Mucho se ha hablado de que el MPP no se estaba jugando a fondo en su apoyo a Carolina Cosse. Que parte de sus dirigentes no compartía la decisión, que no se estaban movilizando a fondo, y que hasta Mujica participaba poco en los actos. Al parecer, eso motivó a lo que se autodenomina "la barra" del MPP a prender las calderas, y lanzar una fuerte movilización. ¿Por qué es importante? Porque más allá de las encuestas, la supremacía de Daniel Martínez en la interna, puede verse amenazada si el MPP juega a fondo su maquinaria en una elección de voto no obligatorio. Y si Mujica se empeña, y convence a parte de los comunistas de seguirlo, la cosa se puede poner de bandera verde. Habrá que ver si la recta final de esta campaña, no trae más sorpresas bajo el brazo.

Radiografía de la interna blanca

Los dirigentes blancos, pasando calor en Paýsandú, en el homenaje anual a Leandro Gómez.

Hablamos de la interna del Frente, del Partido de la Gente, y vamos a cerrar la parte electoral con los blancos. Este interesante análisis de la interna blanca de Pablo Fernández, ilustra sobre los detalles de una contienda que siempre da más de lo que parece. Y que esta vez tiene dos ingredientes particularmente "picantes": la aparición de Juan Sartori, por un lado. Y la posibildad real de llegar al poder por segunda vez desde el regreso de la democracia. Algo que en cualquier otro partido sería aceite suficiente como para suavizar cualquier aspereza interna. Pero que con los blancos, no parece alcanzar.

Autobombo descarado

Lo hago. No lo hago. Lo hago. No lo hago. Y bue... No es algo que estile, pero para cerrar esta newsletter, vamos a darle un poco de publicidad a la columna dominical de este modesto periodista. En verdad, porque es la segunda parte de una serie sobre los "mitos" que suelen vestir el imaginario colectivo de los extremos caricaturizados del espectro ideológico nacional. Los "progre", y los "conserva". Y que para su falsa modestia aparte, quedaron relativamente bien. Bueno, usted decide.

Esto ha sido todo amigos. Cerramos esta edición de Siete semanal, en la que el autor escribirá desde una conferencia sobre feminismo en Canadá, a la que ha sido generosamente invitado. No sabe si para reeducarlo, o para ajustarle de una buena vez las clavijas, por pasarse de gracioso en más de una ocasión con la sensibilidad exacerbada con estos temas. Si el miércoles no aparece la newsletter en su casilla, llame a la Policía Montada. Por las dudas, acá tiene otra serie de newsletters muy interesantes para suscribirse, y mantener el vicio con vida. ¡Buena jornada!