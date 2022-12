Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Messi, personajes, sindicatos, sectas y candidatos

¡Muy buenos días! Siendo lunes, 10 AM, aquí le llegan las siete noticias esenciales para arrancar la semana informado. Su boletín informativo favorito no puede evitar comenzar hablando de fútbol. Y eso que después de la lamentable performance de Uruguay, quedamos tan amargados que casi no hemos visto otros partidos. Pero ayer no había escapatoria, y la final nos hizo reconciliar con el deporte que, pese al VAR, pese a los dirigentes corruptos, a las modas que privilegian el físico por sobre el talento, sigue siendo el espectáculo más lindo del mundo. Pero también hay otras cosas: elegimos a los personajes del año, entrevistamos al presidente de Ancap que dice cosas serias, investigamos a una secta y explicamos la interna blanca. Además de hablar con un gremialista que este gobierno le dio más que los anteriores. Todo eso y alguna cosita más en las líneas que siguen. Y, no sea amargo. Disfrute de que la copa, al menos, queda en el barrio.

Messi logró cumplir con su destino

Lionel Messi y la selección argentina levantan la copa de campeón del mundo. Foto: Nicolás Pereyra

No parece que haya otra forma posible de arrancar Siete esta semana, que hablando de la final del Mundial de Qatar. No sabemos si será, como tituló el amigo Angel Asteggiante en Ovación, "la mejor final de la historia", pero sí fue un partido de infarto. Como a todo uruguayo, el partido de ayer nos generaba sensaciones encontradas. Por un lado Francia fue el mejor equipo del Mundial, y tal vez debió ser campeón. Por otro, el nivel general del campeonato fue bastante chato, y con el equipo que tenía Uruguay, queda la sensación amarga de que bien se pudo llegar a instacias finales. Por último... Argentina. Es el país más parecido a nosotros, viven el fútbol como nosotros, tenemos mil vasos comunicantes. Pero es difícil aguantarlos en viaje patriotero. Pero bueno, la verdad que este Messi más pendenciero nos terminó de conquistar a los descreídos, así que se merecía terminar levantando la copa. Aunque ahora, no se pueda ver más ESPN, TyC, ni ninguna señal argentina por los próximos dos años. ¡Mínimo!

Los personajes más relevantes del 2022

Collage personajes del año

Este año, en la redacción de El País, quisimos cambiar el clásico formato de balance anual, y recuerdo de las notas más impactantes. Y en un rapto digno de Revista Gente, hicimos una votación interna entre los periodistas del diario para definir los personajes que marcaron el año. El listado parece bastante obvio, aunque pueda faltar o sobrar alguno. Lo que realmente vale la pena es leer los distintos perfiles, a los que les pusimos mucho cariño. Todos son buenísimos, aunque el de Soledad Gago de "Tini", el de Alejandro Seselovsky de Wanda Nara, y el de Clara Lussich sobre la reina Isabel y el apampado de Carlos, (saludos a los fanáticos de la realeza británica que siempre nos siguen) quedaron en el top 3 para este autor. ¿Los suyos?

Anticipan buena temporada de verano

Vista aérea de la playa Brava de Punta del Este.

El mundial de alguna forma arruinó una de las costumbres clásicas de los uruguayos por estas fechas: hacer augurios, generalmente pesimistas, sobre la próxima temporada de verano. Pero, para no dar el brazo a torcer, apenas dejó de correr la pelota en Qatar fuimos a hablar con los "operadores" turísticos a ver qué esperan para los próximos meses. Los vaticinios son en general positivos, pero no porque una ola de optimismo haya caído sobre el país, sino porque comparado con las últimas dos temporadas marcadas por el covid, esta de todas formas será mejor. Los expertos anticipan 75% de ocupación en la primera quincena de enero, lo cual puede verse mejorado con este boom de entusiasmo argentino. Habrá que ver. De todas formas, ya se anticipa que será otra temporada donde será más calidad que cantidad, en el nivel de los visitantes.

Qué va a pasar con los combustibles

Alejandro Stipanicic, presidente de Ancap. Foto: Estefanía Leal

Otro tema que suele desvelar a los uruguayos es el precio de los combustibles. Debe ser el único país del mundo en el que, cuando se anuncia un aumento, hay colas de coches en las estaciones para ahorrarse 200 pesos en un tanque. El hecho es que ayer domingo El País publicó una muy jugosa entrevista de Pía Mesa con Alejandro Stipanicic, el presidente de Ancap, donde habla de muchos temas interesantes. Destaca el buen momento financiero de la empresa (que hace un par de años estuvo al borde de la quiebra) reivindica el nuevo sistema de fijación de precios, e incluso dice que deberíamos ir hacia ajustes semanales, cosa de eliminar la tensión que existe cada vez que se anuncia uno. En fin, mucha cosa para leer en esta entrevista, que le recomendamos vivamente.

Una secta "paramilitar" y "esotérica"

"Secta de porno yoga". Foto: Archivo

Con ese titular que se mandó Sebastián Cabrera, imposible quedarse al margen de esta nota. Aquí, varios ex miembros de un grupo de meditación y yoga llamado Nueva Acrópolis, denuncian manipulación psicológica y violencia física por parte de los encargados de la misma. Claro que estos últimos niegan todo. ¿Dónde está la verdad? Mire, un grupo de meditación oriental que se llama como la cuna de la civilización grecoromana... algo ya no suena bien. Pero eso son sanatas del autor de estas líneas. Mejor lea la nota, y saque usted mismo las conclusiones que más le cierren.

Se va definiendo lainterna oficialista

Álvaro Delgado. Foto: Francisco Flores

La gente se pasa quejando de que le aburren las peleas entre políticos, y las fiebres electorales anticipadas. Pero los que sabemos qué es lo que lee la gente, tenemos claro que son puras mentiras. Las notas de políticos peleándose, y las de corte electoral y candidaturas, se leen con fruición. Esta semana tocó hablar de la interna del Partido Nacional, que parece estar en plena ebullición. Por un lado, parece confirmarse que el Herrerismo tradicional apuesta a Laura Raffo como su candidata en la interna. Por otro, varios dirigentes importantes de lo que era Alianza Nacional en tiempos de Jorge Larrañaga, parecen tener todo medio "atado" para apoyar a Alvaro Delgado, aunque la definición la dejan para más adelante. Así las cosas, la interna blanca parece que tendrá más pugna de lo que se anticipaba.

Una empresa uruguaya que fue pionera global

Alicia Esquiera, directora de Secom. Foto: Leonardo Mainé.

Las entrevistas a empresarios que presenta regularmente Raúl Soares Netto ofrecen una posibilidad poco habitual. Esto es la de conocer de primera mano experiencias y vivencias de gente que no suele salir en los medios. Este domingo la entrevistada por Raúl fue Alicia Esquiera, la creadora de Secom. Pocos saben que esa empresa fue la primera a nivel mundial en prestar un servicio de acompañante, algo que cada día es más habitual de ver en Uruguay, pero también en otros lados. Aquí la señora Esquiera cuenta de los orígenes de su emprendimiento, todo lo que tuvo que luchar para convencer a la gente que había una línea de negocios en ese tipo de emprendmiento, y explica la adaptación a los cambios en las familias y la comunicación de los últimos años. Una nota realmente interesante.

Así, como quien no quiere la cosa, llegamos al final de Siete. Esperamos que no se le haya hecho largo. Por otra parte, le vamos a dejar el vínculo a la columna dominical del autor de estas líneas, que dejó un poco la polítiquería, para meterse en un tema que lo desvela, la crisis de convivencia que está generando en Montevideo la cantidad de gente que vive en las calles. Con eso nos damos por cumplidos, y nos despedimos hasta el lunes que viene. Buena semana, y no caiga en la locura pre fiestas.