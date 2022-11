Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Es hoy, Uruguay!... y algunas otras cosas

¡Buen día! Lunes, fines de noviembre. Y lo que sería la agenda histérica habitual de estas fechas está totalmente colapsada por el partido que en algunas horas jugará Uruguay en el mundial de fútbol. Mientras Camerún y Serbia se fajan a goles, el autor de estas líneas se estruja el cerebro no sólo para leer de otros temas informativos, sino para intentar que puedan ser interesantes para el resto de los uruguayos en un día como hoy. Por suerte, el equipo de redacción de El País lleva encajando varias ediciones de alto nivel, con lo cual la tarea se hace más simple. También el equipo editorial, y si no nos cree, lea este de la fecha sobre "Delirios indigenistas", que no tiene desperdicio. Hoy le vamos a presentar un panorama bien diverso de temas, que van desde el Congo hasta María Noel Riccetto, pasando por la ministra Arbeleche, el Caso Astesiano, y hasta la crónica de la muerte anunciada de twitter. Desde acá le ponemos unos boletitos al amigo Elon Musk, porque si no, ¿dónde nos vamos a pelear o tirar flores de manera tóxica como tanto nos gusta? ¿Mastodon? Eso suena a programa de dinosaurios de History2. Por las dudas que nos deconecten por sorpresa, un saludo a las almas caritativas que nos sigue en esa red del pajarito. Y vamos a las noticias.

Derivaciones inesperadas del caso de los pasaportes

Fiscal Gabriela Fossati. Foto: Francisco Flores

El caso de la falsificación de pasaportes ha tenido derivaciones inesperadas en las últimas horas. Si bien todavía lo seguimos llamando Caso Astesiano, en homenaje al custodio presidencial que marchó a prisión por hacer gestiones en favor de unos rusos turbios, la fiscal Fossati decidió en las últimas horas imputar al ex cónsul uruguayo en Moscú, Stefano Di Conza, por 14 delitos de fraude. ¿Por qué es llamativo esto? Porque el hombre se desempeñó en ese cargo durante la gestión del ex presidente Mujica, y hasta casi finalizar la de Vázquez. Además, también está indagando a la secretaria personal del ex presidente Mujica, por unas gestiones irregulares pidiendo cédulas para ciudadanos rusos. ¿Pero...cómo? ¿No era que toda esta trama era cosa del custodio ese, como dicen los prolijos volantes que están tirando por debajo de las puertas al menos en la zona de Pocitos? Si a usted este caso ya lo tiene mareado, no se pierda esta nota, que le explica todo como para que lo entienda un... Bueno, mejor lo dejamos así.

Arbeleche contra todos los que rajen

Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas. Foto: Leonardo Mainé.

La ministra Arbeleche es una figura inusual. Será porque es la primer mujer ministra de Economía de la historia del país. Será porque le ha tocado liderar ese rubro tan complejo, en este mundo post pandemia. Pero pese a no tener una verba muy fluida, es de las figuras que mejor comunica del gobierno. Pero también, tal vez la que es más ninguneada, sobre todo por el sector de economistas hegemónicos que tenemos hoy, y su séquito de admiradores. ¿Sabe de qué hablamos? Bueno, mejor dejarlo ahí. Pero en esta entrevista con Fabián Tiscornia y Pía Mesa, Arbeleche habla de todo: de impuestos, de la reforma de la seguridad social, del panorama internacional... Sólo no habla de lo curioso de que algunos colegas "top" sistemáticamente le hayan errado a sus proyecciones económicas. Y siempre a la baja. Por lo visto, un porcentaje altísimo de los uruguayos le cree más a la ministra.

El pánico a los secuestros llega a Uruguay

Dos de las personas responsables del secuestro acordaron su pena con la Fiscalía. Foto: Fernando Ponzetto

Una de las notas más interesantes del fin de semana. En medio de una psicosis importante en materia de seguridad en Uruguay nuestro editor de Que Pasa, Sebastián Cabrera, descubrió que hay un grupo selecto de empresarios y gente de alto perfil, que se preparan para lo peor. Hablamos de un secuestro extorsivo, práctica criminal que en Uruguay casi no ha ocurrido, pero que es cosa habitual en muchos países de la región. Al parecer hay empresas que brindan asesoramiento a este tipo de clientes para prepararse ante una situación así, y que va desde manejar armas y vehículos, hasta enfrentar el dilema de una negociación. La realidad es que en Uruguay sólo ha habido un par de casos notorios de secuestros, y casi todos dejaron la sensación de que había algo más de fondo. Pero teniendo en cuenta el espiral de violencia de la delincuencia local, y lo común que es eso en otros países, no es raro que algunos busquen prepararse.

Crecen incautaciones de droga

Incautación de droga. Foto: Ministerio del Interior

Siguiendo con las noticias vinculadas a la seguridad y el delito (y rompiendo el cerco mediático implacable que ampara a este gobierno neoliberal), vamos a comentar esta interesante nota de Maite Beer sobre el aumento exponencial (que linda expresión) de requisa de drogas en Uruguay. Un ejemplo, en 2015 se confiscaron 79 kilos de pasta base, mientras que en 2021, la incautación 1.196 kilos, según los datos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Incautamos más porque la policía trabaja mejor? ¿O es señal de que hay mucha más droga en la vuelta? La respuesta a esa pregunta la tendrá luego de leer esta jugosa nota. ¡Gaste ese click!

Viaje al "Corazón de las tinieblas"

Vista aérea del lago Kivu y la ciudad de Bukavu, en el este de la República Democrática del Congo. Foto: Delfina Milder

El Congo es un país que trae imágenes y sensaciones exóticas a la mente. Será por el impacto del libro de Joseph Conrad, será por las historias truculentas de Mobutu y su archienemigo Kabila, o las crónicas de Norman Mailer del mítico "Rumble in the Jungle". Bueno, tal vez nos estamos pasando de referencias literarias, pero el tema es que es un país apasionante y violento. Y donde se encuentran apostados desde hace décadas algunos cientos de cascos azules uruguayos, llevados muchas veces sin escalas desde algún pueblito de Rivera o Artigas, a trabajar de colchón mediador en una guerra civil de las más cruentas del planeta. Y allá viajó Delfina Milder, una de las plumas más sutiles de la redacción de El País, desde donde nos trajo esta crónica que no tiene desperdicio.

Riccetto, Atchugarry y Jaime Roos

Campaña contra la lucha contra el cáncer de mama con la participación de María Noel Ricetto.

Claramente venimos con un día muy cultural en esta edición de Siete. Deben ser las horas y horas de programas deportivos que consumimos el fin de semana (guiño irónico). Pero en esta "pastilla" le vamos a recomendar tres notas interesantes, publicadas estos días en El País, y que nos reconcilian con la cultura nacional. La primera, este anticipo de un documental sobre el escultor uruguayo Alejandro Atchugarry, una de las figuras más globales de nuestra escena artística local. El documental está hecho además por un viejo conocido de esta autor, Alejandro "Pupi" Berger, que dejó por un rato las olas gigantes y y el roce con las estrellas del surf global, para contar esta historia. ¡Promete! Segunda recomendación cultural, esta entrevista con María Noel Riccetto, otra figura artística que ha logrado enorme reconocimiento popular, y que cuenta desde su "retiro" en el campo, hasta su rol en "Got Talent". Por último, una crónica muy jugosa de Fernán Cisnero sobre el show de Jaime Roos en el Estadio. Un show que por vivir cerca del monumento al fútbol mundial, disfrutamos casi como si estuvieramos allí el sábado. Y que ojalá sea el anticipo de algún festejo futbolero. ¡A buscar el kit anti mufa!

Fútbol para todos

Alejandro Garay. Foto: Francisco Flores.

Y en un día en que juega Uruguay en el mundial, no podíamos cerrar Siete sin algún comentario futbolero. Pero no le vamos a hablar de la alineación de Alonso, ni de los nabos que critican a Suárez, o los doble nabos que siguen hablando del Maestro Tabárez y ensuciando la pelota con valoraciones políticas. Para eso, vaya a Ovación. Acá le vamos a comentar primero esta entrevista de Carlos Tapia con Alejandro Garay, quien tuvo a su cargo durante años las formaciones juveniles de Uruguay. Una voz autorizada no sólo para hablar de futbol, sino para ayudarnos a entender los cambios en la sociedad uruguaya que ha podido percibir alguien que trabajó codo a codo con las nuevas generaciones. Y por último, ya para potenciar la ansiedad, esta nota de Rodrigo Guerra sobre la historia detrás de la canción "Uruguayos campeones". La verdad toda una sorpresa para este autor, que no conocía ese trasfondo. Ahora bien, después de leerla, imposible no quedarse con la voz cascada y aguardentosa del Canario Luna retumbando de fondo, mientras Ghana y Corea cantan el himno, y mientras cada minuto nos come más la ansiedad esperando que lleguen las 16.

Bueno, ya está. No da para más, Si quiere, le pasamos el link de la columna de Martín Aguirre de esta semana, aunque no estuvo muy inspirado.Más allá de ese palito a los "astori boys", que si bien es merecido... bueno, usted decide. ¡Hasta el próximo lunes!