Tabaco, la calle, Uber, y más autobombo

¡Buenos días! Bueno, la verdad que a menos que usted sea un pinguino Magallanes, o se pueda quedar toda la mañana entre las cobijas, lo de bueno se lo debemos. Estas últimas horas, los termómetros muestran los números más bajos del año. Así que para los fóbicos del frío, como este periodista, el optimismo matinal está peliagudo. Pero acá venimos a comentar noticias, no a quejarnos, que para eso en este país ya hay bastante. Han pasado muchas cosas en las últimas 48 horas, y todas las que valen la pena, tendrán lugar en esta newsletter, que empieza ya mismo.

Más gente en la calle

Personas en situación de calle en Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto

El Mides llamó a conferencia de prensa para confirmar lo que todos vemos en Montevideo cada día: la cantidad de gente viviendo en las calles ha tocado un nuevo récord. Según un "censo" del Mides, hay hoy unas 2038 personas que duermen en plazas y calles de la capital. Pero el ministerio aclaró (muy importante) que es gente de un perfil muy distinto al que había en otros tiempos. Además los jerarcas no pudieron evitar algún toque politiquero, y afirmaron que por el tipo de población que se trata, sería una "fantasía" pensar en un shock que resuelva el problema. Después de 15 años de existencia del ministerio, de presupuestos millonarios, lo que parece una fantasía es esperar un poco de humildad y apertura de los jerarcas del Mides. Ahora vendrá de nuevo el debate ideológico sobre si hay derecho a vivir en los espacios públicos, cuando los contribuyentes financian una generosa estructura de apoyo social, y si la misma está siendo bien administrada. Un debate de sordos agotador.

Hallazgo macabro en San José

Este punto generó dudas en el autor. Porque el estilo de este newsletter intenta dar noticias importantes, pero con un tono más liviano. Y no hay manera de hacer liviana la noticia del hallazgo de lo que parece ser el cuerpo de la joven Micaela Onrrubio, desaparecida hace dos meses, y que se supone habría sido asesinada. Pero también es verdad que se trata de una noticia relevante, sobre todo para sus familiares y gente cercana. Así que nos vamos a ahorrar comentarios, y la nota completa con todos los detalles de este suceso trágico, la encuentra aquí.

Aprueban abrir registro de Uber

Desmanes en la Junta Departamental de Montevideo con play

La Junta Departamental de Montevideo votó para abrir el registro de conductores de aplicaciones de transporte, o sea, de Uber. Se trata de una medida muy reclamada por la empresa y los usuarios, que se encontraban que la falta de choferes, complicaba el funcionamiento del servicio. Dos comentarios poco estimulantes: primero, lo absurdo de que un gobierno racione con criterios necesariamente poco transparentes, la cantidad de gente que puede prestar un servicio así. Segundo, la actitud de los taxistas, que acudieron a la junta a amenazar y prepotear a los representantes de los montevideanos, como si esa fuera la forma de debatir los temas en una democracia. Los gobiernos pueden apoyar la transición de las industrias existentes ante la revolución de internet. Pero pretender que se va a construir un muro y evitar con medidas políticas que se use un servicio que la gente adoptó con fervor (¿por qué será?), es algo al filo del fascismo. Lo que faltaría, más bien, es que viniera una competencia para Uber.

El autobombo es una obligación

Luego de la polémica por las piezas publicitarias del gobierno, para promocionar su gestión en plena campaña electoral, varios jerarcas salieron a defender su actuación. El siempre simpático jefe de Prensa de Presidencia, José Luís Veiga, dijo que el gobierno tiene el derecho y la obligación de defender su tarea. Eso nadie lo duda, el tema son las formas, porque una cosa es que el presidente haga un evento público e informe sobre su trabajo (¿no lo hizo en el Antel Arena ya?), y otra cosa es que se use plata de todos para promocionar al partido oficialista en plena campaña. Luego salió el pro secretario de Presidencia, Roballo, diciendo que no había ninguna intención política, sino que se estaba cumpliendo con la ley de acceso a la información pública. Claro que ese discutible argumento duró 10 segundos, ya que luego Roballo dijo que lo informado son "datos objetivos que contrastan con otro proyecto de país”. O sea...

El tabaco sigue dando lucha

Hoy es el Día Mundial sin Tabaco, evento organizado por la Organización Mundial de la Salud para alertar sobre el daño de este consumo. Uruguay, lejos de la complacencia que ha generado en algunos las medidas de combate al cigarrillo de estos últimos años, sigue mostrando cifras alarmantes de consumo.Por ejemplo, un 25% de los mayores de 14 años, fuma. Y el país se encuentra en el podio regional de enfermedades asociadas al tabaco. Particularmente este año los expertos buscan alertar sobre las enfermedades respiratorias, que son la tercera causa de muerte en el mundo, dentro de las no transmisibles. La semana pasada, esta nota de Carlos Tapia ya alertaba sobre el problema en Uruguay, y de que las cosas no marchaban tan bien como las pintaban.

Nadie es profeta...

Ya no hay respeto por nada. Mientras el nuevo ídolo de la selección de fútbol uruguaya, Lucas Torreira, jugaba la final de la Europa League en Bakú, y su familia lo contemplaba desde las gradas, los amigos de lo ajeno entraron a su casa en Fray Bentos, y se robaron una cantidad de cosas. En otro tiempo, este tipo de cosas no pasaba, diría algún veterano. Hoy no se salva nadie, respondería un millenial.

Bueno, cumplimos con darle siete noticias de impacto, para que salga de casa con las ideas claras de para donde va el mundo. Bueno, capaz que no tanto, pero una manito le dimos. ¡Buen fin de semana!